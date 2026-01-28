ONLINE: Priebežné výsledky dnes, Liga majstrov 2025/26 LIVE (streda, 8. kolo)

Ligová fáza Ligy majstrov dnes pokračuje záverečnými zápasmi 8. kola. Priamy postup do osemfinále majú zabezpečený len dva kluby - Arsenal a Bayern Mníchov.
Ďalších 16 klubov je v rozpätí piatich bodov, čo sľubuje obrovskú drámu o pozície v elitnej osmičke najprestížnejšej klubovej súťaže.
O priamy postup musia zabojovať španielske kluby Real Madrid a FC Barcelona, obhajca titulu parížsky PSG či anglickí giganti Manchester City a Liverpool.
Zaujímavý bude aj súboj o postup do play-off o osemfinále, kde je to takisto vyrovnané. Na hrane postupu je Lobotkov SSC Neapol, ktorý v záverečnom kole hostí londýnsku Chelsea.
V akcii bude aj Dávid Hancko, ktorého Atlético Madrid privíta FK Bodö/Glimt. Španielsky klub má istotu postupu minimálne do play-off o osemfinále, no stále ma šancu aj na priamy postup do osemfinále.
So súťažou sa po ligovej fáze s istotou rozlúči česká Slavia Praha, ktorá sa v poslednom kole predstaví na pôde Pafosu.
Liga majstrov - program a výsledky - streda 28. január
Začiatok o 21.00 h:
Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus
Arsenal - Kajrat Almaty
Athletic Bilbao - Sporting Lisabon
Atlético Madrid - Bodö/Glimt /online prenos/
Barcelona - FC Kodaň
Benfica Lisabon - Real Madrid /online prenos/
Club Bruggy - Olympique Marseille
Borussia Dortmund - Inter Miláno
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur
Bayer Leverkusen - Villarreal
Liverpool - Karabach /online prenos/
Manchester City - Galatasaray
AS Monaco - Juventus
SSC Neapol - Chelsea /online prenos/
Pafos - Slavia Praha /online prenos/
Paríž St. Germain - Newcastle United
PSV Eindhoven - Bayern Mníchov
Royal Union SG - Atalanta Bergamo