ONLINE: Priebežné výsledky dnes, Liga majstrov 2025/26 LIVE (streda, 8. kolo)

Priebežné výsledky: ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Priebežné výsledky: ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
28. jan 2026 o 18:00
Pozrite si priebežné výsledky všetkých zápasov 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov 2025/2026 v stredu 28. januára.

Ligová fáza Ligy majstrov dnes pokračuje záverečnými zápasmi 8. kola. Priamy postup do osemfinále majú zabezpečený len dva kluby - Arsenal a Bayern Mníchov.

Ďalších 16 klubov je v rozpätí piatich bodov, čo sľubuje obrovskú drámu o pozície v elitnej osmičke najprestížnejšej klubovej súťaže.

O priamy postup musia zabojovať španielske kluby Real Madrid a FC Barcelona, obhajca titulu parížsky PSG či anglickí giganti Manchester City a Liverpool.

Zaujímavý bude aj súboj o postup do play-off o osemfinále, kde je to takisto vyrovnané. Na hrane postupu je Lobotkov SSC Neapol, ktorý v záverečnom kole hostí londýnsku Chelsea.

V akcii bude aj Dávid Hancko, ktorého Atlético Madrid privíta FK Bodö/Glimt. Španielsky klub má istotu postupu minimálne do play-off o osemfinále, no stále ma šancu aj na priamy postup do osemfinále.

So súťažou sa po ligovej fáze s istotou rozlúči česká Slavia Praha, ktorá sa v poslednom kole predstaví na pôde Pafosu.

Liga majstrov - program a výsledky - streda 28. január

Začiatok o 21.00 h:

Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus

Arsenal - Kajrat Almaty

Athletic Bilbao - Sporting Lisabon

Atlético Madrid - Bodö/Glimt /online prenos/

Barcelona - FC Kodaň

Benfica Lisabon - Real Madrid /online prenos/

Club Bruggy - Olympique Marseille

Borussia Dortmund - Inter Miláno

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur

Bayer Leverkusen - Villarreal

Liverpool - Karabach /online prenos/

Manchester City - Galatasaray

AS Monaco - Juventus

SSC Neapol - Chelsea /online prenos/

Pafos - Slavia Praha /online prenos/

Paríž St. Germain - Newcastle United

PSV Eindhoven - Bayern Mníchov

Royal Union SG - Atalanta Bergamo

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

    dnes 18:00
