VIDEO: Neapol neprekročil svoj tieň, v Lige majstrov končí. Real aj Atlético padli

Stanislav Lobotka v zápase Neapol - Chelsea v Lige majstrov
Fotogaléria (60)
Stanislav Lobotka v zápase Neapol - Chelsea v Lige majstrov (Autor: TASR/AP)
TASR|28. jan 2026 o 22:58 (aktualizované 28. jan 2026 o 23:16)
Medzi najlepšou osmičkou bude chýbať aj obhajca trofeje.

Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nepostúpili do ďalšej fázy Ligy majstrov. S Chelsea prehrali 2:3 a v tabuľke tak obsadili 30. miesto.

O veľké prekvapenie sa postaralo nórske Bodö/Glimt, ktoré vyhralo na pôde Atletica Madrid 2:1. Oba tímy postúpili do play off o osemfinále, pri jedinom góle domácich mal asistenciu slovenský obranca Dávid Hancko.

Slavia Praha nestačila ani na nováčika, na trávniku cyperského Pafosu prehrala 1:4, za hostí nastúpil v základe Slovák Erik Prekop.

Neapol mal v januári nabitý program a boril sa s mnohými absenciami. Napriek tomu dokázal proti Chelsea otočiť na priebežných 2:1, ale nakoniec nebral ani bod a play off mu ušlo o bod. Londýnčania si naopak zabezpečili priamu miestenku, obsadili šieste miesto.

Fotogaléria zo zápasu SSC Neapol - Chelsea FC (Liga majstrov - 8. kolo)
Hráč Neapola Stanislav Lobotka v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Vpredu tréner Chelsea Liam Rosenior a tréner Neapolu Antonio Conte pred zápasom Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Tréner Neapola Antonio Conte v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
16 fotografií
Hráč Chelsea Enzo Fernandez v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Chelsea Enzo Fernandez v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fanúšikovia Neapola v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fanúšikovia Neapola v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Fanúšikovia Chelsea v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Chelsea Malo Gusto v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Chelsea Liam Rosenior v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Chelsea Enzo Fernandez strieľa gól v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Chelsea Enzo Fernandez oslavuje gól v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Chelsea Enzo Fernandez oslavuje gól v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Chelsea Enzo Fernandez oslavuje gól v zápase Neapol - Chelsea v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

Hanckov parádny center sa skončil gólom

Atletico išlo do vedenia v 15. minúte zásluhou Alexandra Sörlotha, ktorému asistoval Hancko.

VIDEO: Gólový center Dávida Hancka

Glimt však zaskočil favorita hneď dvakrát, pričom víťazný gól strelil v skrumáži útočník Kasper Högh.

Jeho tím zažíva premiéru v Lige majstrov, ktorú premenil na postup. V play off ho čaká niektorý z nasadených tímov.

V základe Slavie nastúpil spomedzi Slovákov útočník Erik Prekop, ktorý išiel dole v 55. minúte.

Jeho skúsenejší krajan Ivan Schranz bol na lavičke náhradníkov, pričom Slavia vyšla v tejto sezóne Ligy majstrov bez výhry a nazbierala tri body za remízy.

Fotogaléria zo zápasu Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt (Liga majstrov - 8. kolo)
Slovenský futbalista v drese Atlética Madrid Dávid Hancko (vľavo) sa teší z gólu, ktorý strelil jeho spoluhráč Alexander Sorloth v zápase záverečného 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt
Sondre Brunstad Fet a Pablo Barrios v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrov
Marcos Llorente a Jostein Gundersen v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrov
Marcos Llorente a Jostein Gundersen v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrov
13 fotografií
Brankár Nikita Haikin a Julian Alvarez v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovBrankár Nikita Haikin inkasuje gól v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovYerkin Tapalov oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovCarlos Martin v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovAlexander Sorloth oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovAlexander Sorloth oslavuje gól v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovPablo Barrios a Sondre Brunstad Fet v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovAlexander Sorloth hlavičkuje loptu v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrovAlexander Sorloth a Julian Alvarez v zápase Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Lige majstrov

Arsenal potvrdil svoju stopercentnosť a zdolal Kajrat Almaty 3:2. Barcelona odvrátila prekvapenie a duel s Kodaňou otočila, triumfovala rozdielom triedy 4:1 a ide priamo do osemfinále.

Real odchádza z Lisabonu sklamaný

Zaváhal naopak Real Madrid, keď prehral 2:4 na pôde Benficy Lisabon a nepostúpil do osemfinále priamo – ôsme miesto, ktoré uchmatol Manchester City za výhru 2:0 nad Galatasaray (2:0), mu ušlo o bod.

Fotogaléria zo zápasu Benfica Lisabon - Real Madrid (Liga majstrov - 8. kolo)
Hráč Realu Jude Bellingham pred zápasom Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Hráč Realu Vinicius Junior pred zápasom Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Hráč Benficy Vangelis Pavlidis oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
Hráč Benficy Vangelis Pavlidis oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.
31 fotografií
Hráč Benficy Vangelis Pavlidis oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Realu Kylian Mbappé v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Andreas Schjelderup oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Gianluca Prestianni a Realu Jude Bellingham v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Heorhiy Sudakov a Realu Franco Mastantuono v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Benficy Andreas Schjelderup oslavuje gól v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Hráč Realu Jude Bellingham v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.Tréner Benficy Jose Mourinho oslavuje výhru v zápase Benfica Lisabon - Real Madrid v 8. kole ligovej fázy Ligy majstrov.

Benfica zachránila v nadstavenom čase svoju budúcnosť v súťaži a obsadila posledné postupové miesto (24.) o skóre pred Olympique Marseille.

„Biely balet“ inkasoval posledný gól o deviatich hráčoch, keďže v nadstavenom čase videli druhú žltú kartu obranca Raul Asencio aj útočník Rodrygo.

Úradujúcemu majstrovi v Paríži robil opäť problémy Newcastle, s ktorým remizoval 1:1 a na anglického súpera tak nestačil ani na tretí pokus.

Situáciu sťažil zranenie domáceho útočníka Chviču Kvaraccheliju, ktorý odkríval z ihriska s problémami s pravou nohou po zákroku Anthonyho Elangu v polovici prvého polčasu.

Liga majstrov - 8. kolo ligovej fázy:

Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)

Góly: 69. Dolberg (z 11 m) - 52. Martins, 79. Hezze

FC Arsenal - Kajrat Almaty 3:2 (3:1)

Góly: 3. Gyökeres, 16. Havertz, 38. Martinelli - 7. Jorginho (z 11 m), 90.+3. Ricardinho

Athletic Bilbao - Sporting Lisabon 2:3 (2:1)

Góly: 3. Sancet, 29. Guruzeta - 12. Diomande, 63. Trincao, 90.+4. Santos

Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt 1:2 (1:1)

Góly: 15. Sörloth - 35. Sjövold, 59. Högh

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a mal asistenciu/

FC Barcelona - FC Kodaň 4:1 (0:1)

Góly: 48. Lewandowski, 60. Yamal, 69. Raphinha (z 11 m), 85. Rashford - 4. Dadason

Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)

Góly: 37. a 54. Schjelderup, 45.+5. Pavlidis (z 11 m), 90.+8. Trubin - 30. a 58. Mbappe. ČK: 90.+2. Asencio (po 2. ŽK), 90.+7. Rodrygo (po 2. ŽK, obaja Real)

Postupový gól brankára
VIDEO: Obrovská eufória radosti. Benfica zdolala Real Madrid, postupový gól strelil brankár

FC Bruggy - Olympique Marseille 3:0 (2:0)

Góly: 4. Diakhon, 11. Vermant, 79. Stankovič

Borussia Dortmund - Inter Miláno 0:2 (0:0)

Góly: 81. Dimarco, 90.+4. Diouf

Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)

Góly: 47. Kolo Muani, 77. Solanke

Bayer Leverkusen - CF Villarreal 3:0 (2:0)

Góly: 12. a 35. Tillman, 57. Grimaldo

FC Liverpool - FK Karabach 6:0 (2:0)

Góly: 15. a 61. Mac Allister, 21. Wirtz, 50. Salah, 57. Ekitike, 90. Chiesa

Manchester City - Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0)

Góly: 11. Haaland, 29. Cherki

AS Monaco - Juventus FC 0:0

SSC Neapol - FC Chelsea 2:3 (2:1)

Góly: 33. Vergara, 43. Höjlund - 61. a 82. Pedro, 19. Fernandez (z 11 m)

/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/

Pafos FC - SK Slavia Praha 4:1 (1:1)

Góly: 84. a 87. Silva, 17. Dragomir, 53. Bruno - 44. Chaloupek. ČK: 59. Bořil (Slavia)

/E. Prekop (Slavia) hral do 55. minúty/

Paríž Saint-Germain - Newcastle United 1:1 (1:1)

Góly: 8. Vitinha - 45.+2. Willock

PSV Eindhoven - Bayern Mníchov 1:2 (0:0)

Góly: 78. Saibari - 58. Musiala, 84. Kane. ČK: 90.+4. Mauro (PSV, po 2. ŽK)

Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

Gól: 70. Khalaili

