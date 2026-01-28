VIDEO: Neapol neprekročil svoj tieň, v Lige majstrov končí. Real aj Atlético padli

Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom nepostúpili do ďalšej fázy Ligy majstrov. S Chelsea prehrali 2:3 a v tabuľke tak obsadili 30. miesto.
O veľké prekvapenie sa postaralo nórske Bodö/Glimt, ktoré vyhralo na pôde Atletica Madrid 2:1. Oba tímy postúpili do play off o osemfinále, pri jedinom góle domácich mal asistenciu slovenský obranca Dávid Hancko.
Slavia Praha nestačila ani na nováčika, na trávniku cyperského Pafosu prehrala 1:4, za hostí nastúpil v základe Slovák Erik Prekop.
Neapol mal v januári nabitý program a boril sa s mnohými absenciami. Napriek tomu dokázal proti Chelsea otočiť na priebežných 2:1, ale nakoniec nebral ani bod a play off mu ušlo o bod. Londýnčania si naopak zabezpečili priamu miestenku, obsadili šieste miesto.
Hanckov parádny center sa skončil gólom
Atletico išlo do vedenia v 15. minúte zásluhou Alexandra Sörlotha, ktorému asistoval Hancko.
VIDEO: Gólový center Dávida Hancka
Glimt však zaskočil favorita hneď dvakrát, pričom víťazný gól strelil v skrumáži útočník Kasper Högh.
Jeho tím zažíva premiéru v Lige majstrov, ktorú premenil na postup. V play off ho čaká niektorý z nasadených tímov.
V základe Slavie nastúpil spomedzi Slovákov útočník Erik Prekop, ktorý išiel dole v 55. minúte.
Jeho skúsenejší krajan Ivan Schranz bol na lavičke náhradníkov, pričom Slavia vyšla v tejto sezóne Ligy majstrov bez výhry a nazbierala tri body za remízy.
Arsenal potvrdil svoju stopercentnosť a zdolal Kajrat Almaty 3:2. Barcelona odvrátila prekvapenie a duel s Kodaňou otočila, triumfovala rozdielom triedy 4:1 a ide priamo do osemfinále.
Real odchádza z Lisabonu sklamaný
Zaváhal naopak Real Madrid, keď prehral 2:4 na pôde Benficy Lisabon a nepostúpil do osemfinále priamo – ôsme miesto, ktoré uchmatol Manchester City za výhru 2:0 nad Galatasaray (2:0), mu ušlo o bod.
Benfica zachránila v nadstavenom čase svoju budúcnosť v súťaži a obsadila posledné postupové miesto (24.) o skóre pred Olympique Marseille.
„Biely balet“ inkasoval posledný gól o deviatich hráčoch, keďže v nadstavenom čase videli druhú žltú kartu obranca Raul Asencio aj útočník Rodrygo.
Úradujúcemu majstrovi v Paríži robil opäť problémy Newcastle, s ktorým remizoval 1:1 a na anglického súpera tak nestačil ani na tretí pokus.
Situáciu sťažil zranenie domáceho útočníka Chviču Kvaraccheliju, ktorý odkríval z ihriska s problémami s pravou nohou po zákroku Anthonyho Elangu v polovici prvého polčasu.
Liga majstrov - 8. kolo ligovej fázy:
Ajax Amsterdam - Olympiakos Pireus 1:2 (0:0)
Góly: 69. Dolberg (z 11 m) - 52. Martins, 79. Hezze
FC Arsenal - Kajrat Almaty 3:2 (3:1)
Góly: 3. Gyökeres, 16. Havertz, 38. Martinelli - 7. Jorginho (z 11 m), 90.+3. Ricardinho
Athletic Bilbao - Sporting Lisabon 2:3 (2:1)
Góly: 3. Sancet, 29. Guruzeta - 12. Diomande, 63. Trincao, 90.+4. Santos
Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt 1:2 (1:1)
Góly: 15. Sörloth - 35. Sjövold, 59. Högh
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas a mal asistenciu/
FC Barcelona - FC Kodaň 4:1 (0:1)
Góly: 48. Lewandowski, 60. Yamal, 69. Raphinha (z 11 m), 85. Rashford - 4. Dadason
Benfica Lisabon - Real Madrid 4:2 (2:1)
Góly: 37. a 54. Schjelderup, 45.+5. Pavlidis (z 11 m), 90.+8. Trubin - 30. a 58. Mbappe. ČK: 90.+2. Asencio (po 2. ŽK), 90.+7. Rodrygo (po 2. ŽK, obaja Real)
FC Bruggy - Olympique Marseille 3:0 (2:0)
Góly: 4. Diakhon, 11. Vermant, 79. Stankovič
Borussia Dortmund - Inter Miláno 0:2 (0:0)
Góly: 81. Dimarco, 90.+4. Diouf
Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur 0:2 (0:0)
Góly: 47. Kolo Muani, 77. Solanke
Bayer Leverkusen - CF Villarreal 3:0 (2:0)
Góly: 12. a 35. Tillman, 57. Grimaldo
FC Liverpool - FK Karabach 6:0 (2:0)
Góly: 15. a 61. Mac Allister, 21. Wirtz, 50. Salah, 57. Ekitike, 90. Chiesa
Manchester City - Galatasaray Istanbul 2:0 (2:0)
Góly: 11. Haaland, 29. Cherki
AS Monaco - Juventus FC 0:0
SSC Neapol - FC Chelsea 2:3 (2:1)
Góly: 33. Vergara, 43. Höjlund - 61. a 82. Pedro, 19. Fernandez (z 11 m)
/S. Lobotka (Neapol) odohral celý zápas/
Pafos FC - SK Slavia Praha 4:1 (1:1)
Góly: 84. a 87. Silva, 17. Dragomir, 53. Bruno - 44. Chaloupek. ČK: 59. Bořil (Slavia)
/E. Prekop (Slavia) hral do 55. minúty/
Paríž Saint-Germain - Newcastle United 1:1 (1:1)
Góly: 8. Vitinha - 45.+2. Willock
PSV Eindhoven - Bayern Mníchov 1:2 (0:0)
Góly: 78. Saibari - 58. Musiala, 84. Kane. ČK: 90.+4. Mauro (PSV, po 2. ŽK)
Union Royale Saint-Gilloise - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)
Gól: 70. Khalaili