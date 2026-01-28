ONLINE: Benfica Lisabon - Real Madrid dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Benfica Lisabon - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Benfica Lisabon - Real Madrid: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
28. jan 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Benfica Lisabon - Real Madrid.

Futbalisti tímov Benfica Lisabon a Real Madrid dnes hrajú zápas ôsmeho a posledného kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Potvrdí španielsky gigant rolu favorita a zvíťazí?

ONLINE PRENOS: Benfica Lisabon - Real Madrid (Liga majstrov, 8. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
28.01.2026 o 21:00
8. kolo
Benfica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Real Madrid
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 8. kola Ligy majstrov, v ktorom sa na Estádio da Luz stretnú mužstvá Benfica Lisabon a Real Madrid.

Benfica sa po siedmich odohraných dueloch nachádza na 29. mieste tabuľky so ziskom 6 bodov a stále živí nádej na postup do vyraďovacej fázy, hoci už ho nemá vo vlastných rukách. Zverenci Josého Mourinha potrebujú dnes bezpodmienečne vyhrať a zároveň dúfať v priaznivé výsledky na ostatných štadiónoch. Portugalský veľkoklub si pred týmto duelom napravil chuť domácim víťazstvom 4:0 nad Estrelou Amadora, keď sa dvoma gólmi blysol Vangelis Pavlidis.

Real Madrid cestuje do Lisabonu z úplne opačnej pozície. „Biely balet“ figuruje na 3. mieste tabuľky s 15 bodmi a k istote priameho postupu do osemfinále mu stačí získať bod. Madridčania sa v posledných týždňoch rozbehli do výbornej formy – v poslednom ligovom kole zdolali Villarreal 2:0 a ešte predtým v Lige majstrov deklasovali Monako vysoko 6:1. Hlavnou ofenzívnou zbraňou hostí je Kylian Mbappé, ktorý skóroval v oboch spomínaných stretnutiach.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

