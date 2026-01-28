ONLINE: SSC Neapol - Chelsea FC dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo, Stanislav Lobotka)

SSC Neapol - Chelsea FC: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
SSC Neapol - Chelsea FC: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
28. jan 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SSC Neapol - Chelsea FC.

Futbalisti tímov SSC Neapol a Chelsea FC dnes hrajú zápas ôsmeho a posledného kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

V drese domáceho tímu tradične nastúpi slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.

Dokáže taliansky majster zvíťaziť doma na účastníkom Premier League?

Nova Sport 4
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: SSC Neapol - Chelsea FC (Liga majstrov, 8. kolo, Stanislav Lobotka, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
28.01.2026 o 21:00
8. kolo
Neapol
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Chelsea
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní atraktívneho zápasu 8. kola Ligy majstrov medzi Neapolom a Chelsea FC.

Neapol vstupuje do posledného kola ligovej fázy s jasným cieľom – potvrdiť postup medzi najlepšie tímy súťaže, keď sa aktuálne nachádza na prvej nepostupovej pozícii. Taliansky celok sa opiera najmä o silu domáceho prostredia, kde dokáže hrať agresívne, rýchlo a s vysokým napádaním.

Chelsea pricestovala pod Vezuv s vedomím, že každý bod môže mať cenu zlata. Londýnčania sa v priebehu sezóny snažia stabilizovať výkony a v Lige majstrov už neraz ukázali, že dokážu byť nebezpeční aj proti silným súperom. Posledné ligové kolo zvládli výsledkovo dobre a dnešný zápas môže rozhodnúť o tom, či sa vyhnú náročnému play-off.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

