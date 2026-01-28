ONLINE: Pafos FC - SK Slavia Praha dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Futbalisti tímov Pafos FC a SK Slavia Praha dnes hrajú zápas ôsmeho a posledného kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Dokáže český majster dosiahnuť víťazstvo?
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Pafos FC - SK Slavia Praha (Liga majstrov, 8. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
28.01.2026 o 21:00
8. kolo
Pafos
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slavia
Prenos
Hezký den, vítejte u utkání Ligy mistrů mezi Pafosem a Slavií.
Kyperský celek je matematicky stále ve hře o postup. Musí ovšem bezpodmínečně zvítězit a doufat v zaváhání dalších týmů. Pafos je totiž aktuálně se šesti body na 30. místě. Na poslední postupové 24. pozici je nyní Olympiakos s osmi body. Ostrované prohráli poslední dva duely v Lize mistrů i domácí soutěži. Ovšem v Evropě šlo o zápasy s Chelsea a Juventusem. Pafos má v kádru několik zajímavých a opravdu věhlasných jmen – za všechny jmenujme Davida Luize. Brazilský stoper spjat především s Chelsea ovšem nejspíše do utkání se Slavií vinou zranění nezasáhne.
Pražané už postoupit nemůžou. Sešívaní se krčí na 34. pozici se třemi body, které brali za tři remízy. V Lize mistrů nevyhráli už dlouhých 18 let. Před týdnem Slavia hostila Barcelonu, nad kterou vedla, ovšem nakonec odešla poražená 2:4. Na Kypr k poslednímu utkání před startem jarní části domácí soutěže neodcestovali z řad červenobílých kapitán Tomáš Holeš, David Moses a Tomáš Vlček.
Zápas startuje ve 21 hodin. Tak ho sledujte společně s námi.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.