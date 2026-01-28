ONLINE: Liverpool FC - FK Karabach dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Futbalisti tímov Liverpool FC a FK Karabach dnes hrajú zápas ôsmeho a posledného kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Potvrdí anglický tím rolu favorita a získa tri body za víťazstvo?
ONLINE PRENOS: Liverpool FC - FK Karabach (Liga majstrov, 8. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2025/2026
28.01.2026 o 21:00
8. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Karabach
Prenos
Krásný středeční večer přeji všem fanouškům fotbalu, dnes je na programu poslední hrací den základní skupiny Ligy mistrů a já Vás vítám u zápasu Liverpool FC – FK Karabach. Úvodní výkop je na Anfield Road naplánován na 21:00.
Liverpool FC
Reds vstupují do posledního zápasu skupiny se slušnou šancí na umístění v elitní osmičce. Momentálně se nachází na čtvrté pozici s náskokem dvou bodů na devátou příčku a proti Karabachu jsou jasnými favority na vítězství. Svěřenci kouče Slota zatím na evropské scéně podávají mnohem povedenější výkony než v domácích soutěžích. V Premier League například čekají na výhru déle než měsíc, naposledy pak padli na hřišti Bournemouthu 2:3.
Očekávané absence:
C. Bradley, J. Goméz, A. Isak, I. Konaté, F. Chiesa
Nejproduktivnější hráči:
Dominik Szoboszlai 4+3
Cody Gakpo 2+2
Virgil Van Dijk 2+0
FK Karabach
Deset bodů mají na svém kontě Ázerbájdžánci a s velkou pravděpodobností si poháry zahrají také na jaře. Svou účast v elitní čtyřiadvacítce sice zaručenou na sto procent nemají, je ale velká šance, že i v případě prohry na postupových příčkách setrvají. Jezdci udělali velký krok k jarní fázi v minulém hracím kole, kdy doma proti Frankfurtu otáčeli v posledních minutách na 3:2, o víkend se ovšem na Liverpool příliš nenaladili, když padli doma s Kapazem.
Očekávané absence:
S. Mahammadaliyev, A. Rzayev, R. Sheydayev
Nejproduktivnější hráči:
Camilo Durán 4+2
Leandro Andrade 3+1
Marko Janković 1+2
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.