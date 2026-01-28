ONLINE: Liverpool FC - FK Karabach dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)

Liverpool FC - FK Karabach: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Liverpool FC - FK Karabach: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|28. jan 2026 o 18:00
ShareTweet0

Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Liverpool FC - FK Karabach.

Futbalisti tímov Liverpool FC a FK Karabach dnes hrajú zápas ôsmeho a posledného kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

Potvrdí anglický tím rolu favorita a získa tri body za víťazstvo?

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Liverpool FC - FK Karabach (Liga majstrov, 8. kolo, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
28.01.2026 o 21:00
8. kolo
Liverpool
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Karabach
Prenos
Krásný středeční večer přeji všem fanouškům fotbalu, dnes je na programu poslední hrací den základní skupiny Ligy mistrů a já Vás vítám u zápasu Liverpool FCFK Karabach. Úvodní výkop je na Anfield Road naplánován na 21:00.


Liverpool FC
Reds vstupují do posledního zápasu skupiny se slušnou šancí na umístění v elitní osmičce. Momentálně se nachází na čtvrté pozici s náskokem dvou bodů na devátou příčku a proti Karabachu jsou jasnými favority na vítězství. Svěřenci kouče Slota zatím na evropské scéně podávají mnohem povedenější výkony než v domácích soutěžích. V Premier League například čekají na výhru déle než měsíc, naposledy pak padli na hřišti Bournemouthu 2:3.

Očekávané absence:
C. Bradley, J. Goméz, A. Isak, I. Konaté, F. Chiesa

Nejproduktivnější hráči:
Dominik Szoboszlai 4+3
Cody Gakpo 2+2
Virgil Van Dijk 2+0


FK Karabach
Deset bodů mají na svém kontě Ázerbájdžánci a s velkou pravděpodobností si poháry zahrají také na jaře. Svou účast v elitní čtyřiadvacítce sice zaručenou na sto procent nemají, je ale velká šance, že i v případě prohry na postupových příčkách setrvají. Jezdci udělali velký krok k jarní fázi v minulém hracím kole, kdy doma proti Frankfurtu otáčeli v posledních minutách na 3:2, o víkend se ovšem na Liverpool příliš nenaladili, když padli doma s Kapazem.

Očekávané absence:
S. Mahammadaliyev, A. Rzayev, R. Sheydayev

Nejproduktivnější hráči:
Camilo Durán 4+2
Leandro Andrade 3+1
Marko Janković 1+2
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Priebežné výsledky: ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    Priebežné výsledky: ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ONLINE: Priebežné výsledky dnes, Liga majstrov 2025/26 LIVE (streda, 8. kolo)
    dnes 18:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»ONLINE: Liverpool FC - FK Karabach dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo)