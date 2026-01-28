ONLINE: Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt dnes, Liga majstrov LIVE (8. kolo, Dávid Hancko)

Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt: ONLINE prenos zo zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
Sportnet|28. jan 2026 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt.

Futbalisti tímov Atlético Madrid a FK Bodö/Glimt dnes hrajú zápas ôsmeho a posledného kola ligovej fázy Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.

V drese španielskeho tímu tradične nastúpi slovenský obranca Dávid Hancko.

Dokáže zvíťaziť účastník La Ligy nad nórskym mužstvom?

Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt (Liga majstrov, 8. kolo, Dávid Hancko, streda, výsledky)

Liga majstrov  2025/2026
28.01.2026 o 21:00
8. kolo
Atlético Madrid
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bodø/Glimt
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes vás prevediem zápasom Ligy majstrov medzi Atlético Madrid a Bodø/Glimt.

Atlético Madrid

Zverenci Diega Simeoneho majú postup do vyraďovacích bojov istý. Stále však môžu skončiť aj v prvej osmičke. Musia však dnes bezpodmienečne zvíťaziť a čakať na výsledky iných mužstiev. Atléti sú dnes favoritom a ich víťazstvo sa očakáva. Na svojom konte majú v Lige majstrov zatiaľ 13 bodov a pozitívne skóre 16:13.

Bodø/Glimt

Hostia z Nórsks šokovali minulý týždeň celý futbalový svet. Na domácom trávniku po fantastickom výkone zdolali anglického giganta Manchester City 3:1. Víťazstvom si vybojovali ešte šancu na postup do jarných vyraďovacích bojov. Nemajú to však vo vlastných rukách. Dnes teda potrebujú víťazstvo a následne by potrebovali pomoc aj od iných mužstiev. Uvidíme ako to napokon dopadne.

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

