Čakal ho zápas s Liverpoolom, uprednostnil tretiu ligu na východe. Cieľ je záchrana

Treťoligový klub MFK Vranov nad Topľou prechádza v aktuálnom období veľkými zmenami.
Začiatkom januára sa nedohodol so správnou radou na ďalšom pokračovaní dlhoročný tréner a manažér v jednej osobe Roman Lazúr, klub tak hľadal nových ľudí na tieto pozície.
Novým manažérom sa stal doterajší mládežnícky tréner Tomáš Komár, kým trénerské kormidlo prevzal bývalý brankár klubu Erik Makó, ktorý donedávna pôsobil pri mládeži v MŠK Žilina.
Nový manažér, nový tréner
Tomáš Komár strávil celý futbalový život vo Vranove. Po skončení aktívnej kariéry sa stal trénerom prípraviek a žiakov, neskôr bol manažérom mládeže. Teraz sa stal manažérom klubu.
„Futbal vo Vranove je pre mňa prirodzenou súčasťou života. Hral som za A-mužstvo a po skončení aktívnej kariéry som prešiel viacerými trénerskými a manažérskymi pozíciami v mládeži. Práve táto kombinácia skúseností mi umožňuje vnímať klub komplexne – od prípraviek až po seniorský futbal.
Vďaka dôvere vedenia klubu mám priestor preniesť ciele a systematickú prácu, ktorú dlhodobo realizujeme spolu s trénermi v mládeži, aj do A-mužstva. To nám umožňuje vytvoriť jednotné smerovanie, v ktorom mládežnícke kategórie prirodzene nadväzujú na seniorské mužstvo a kde sa rozvoj vlastných hráčov stáva základným pilierom fungovania klubu,“ vysvetľoval.
Pri výbere trénera padlo viacero návrhov. „Kľúčovým krokom v tomto bol typ trénera, ktorý spĺňa potreby tohto prepojenia. Spolu s vedením sme nehľadali len trénera zameraného na okamžitý výsledok, ale osobnosť, ktorá rozumie práci s mladými hráčmi, vie s nimi pracovať v seniorskom prostredí a je pripravená spolupracovať s mládežníckymi trénermi na spoločnej koncepcii,“ vravel Komár.
Voľba padla na 39-ročného Erika Makóa, ktorý v minulom roku bol asistentom trénera pri devätnástke v MŠK Žilina.
„Erik Makó je tréner so silnými väzbami na Vranov, ktorý získal cenné skúsenosti v prostredí jednej z najlepších akadémií na Slovensku. Pôsobil pri kategóriách U19 a B-mužstve MŠK Žilina, kde je dlhodobo nastavený funkčný systém zapracovania mladých hráčov do seniorského futbalu. Okrem odborných skúseností je aj po ľudskej stránke otvorený komunikácii, spolupráci a neustálemu hľadaniu zlepšení v tréningovom procese, čo z neho robí pre nás momentálne ideálnu voľbu pre prepojenie mládeže a A-mužstva,“ poznamenal nový manažér klubu.
Vízia ho inšpirovala
Erik Makó počas hráčskej kariéry odchytal za Vranov 184 ligových zápasov so 74 vychytanými zápasmi bez inkasovaného gólu.
Ako hlavný tréner viedol starší dorast Stropkova, A-mužstvo ŠK Strážske a FK Soľ. V pozícii asistenta trénera pôsobil v druholigovom FK Humenné a v mládeži MŠK Žilina.
„Keď ma kontaktoval športový manažér Tomáš Komár a predstavil mi víziu, akým spôsobom chcú pracovať s hráčmi a najmä zapracovávať mladých hráčov do seniorského futbalu, dávalo mi to zmysel, inšpirovalo ma to. Kontakt s hodnotami a filozofiou práce s mládežou vo Vranove som nestratil ani počas pôsobenia v Žiline. Vďaka tomu sa mi do tohto procesu nastupuje podstatne ľahšie,“ uviedol nový tréner Vranova.
Uplynulý rok strávil ako asistent Ivana Beláka pri kategórii U19 v Žiline. „V MŠK Žilina som mal platnú zmluvu, preto som sa sústreďoval na prácu s tímom. O to viac by som sa chcel poďakovať klubu, že ma uvoľnil a umožnil mi začať novú trénerskú kapitolu pri mužstve, v ktorom som strávil väčšinu mojej hráčskej kariéry v seniorskom futbale,“ zdôraznil kouč.
Futbalový sviatok
Mladí Žilinčania dosiahli veľký úspech, keď v mládežníckej Lige majstrov vyradil najprv írsky klub Shelbourne a potom aj Crvenu zvezdu Belehrad.
Vďaka týmto výsledkom postúpili medzi najlepších 32 celkov súťaže a v nasledujúcom kole, už 3. februára ich čaká na domácej pôde slávny Liverpool.
„Zápas proti FC Liverpool si chlapci zaslúžili! Ligovú súťaž vyhrali so 14-bodovým náskokom. S nepríjemným Shelbourne sme po dvoch remízach postúpili v Írsku po penaltovom rozstrele. Hoci sme v Belehrade nehrali zle, od záveru prvého polčasu sme dohrávali desiati a prehrali sme 1:3. Doma sme však po dominantnom výkone zmazali dvojgólové manko a dielo sme dokončili v penaltovom rozstrele. Viackrát sme neboli v jednoduchých situáciách, ale chlapci ukázali kvalitu, aj mentálnu odolnosť a na diaľku budem zápas s Liverpoolom prežívať s nimi,“ zdôraznil Erik Makó.
Stretnutie bolo veľmi rýchlo vypredané a aj Makó dostal veľa žiadostí od priateľov a známych, či vie zohnať lístky. „Bude to ďalší futbalový sviatok nielen pre Žilinu, ale pre celé Slovensko,“ vyzdvihol nový kouč Vranova.
Stretnú sa v Slovnaft Cupe?
Vyzdvihol, že od Ivana Beláka sa veľa naučil. „Ivan Belák si získal povesť jedného z najlepších mládežníckych trénerov na Slovensku. Už v sezóne 2023/2024 som videl všetky zápasy Žiliny v mládežníckej Lige majstrov. Skvelý zápas odohrali so Spartou Praha, najvyššie parametre spĺňal duel s Borussiou Dortmund, FC Kodaň v druhom polčase bola pod tlakom... Vážim si, že som mohol spolupracovať a učiť sa od trénera, ktorý mal skúsenosti aj s mládežníckym európskym klubovým futbalom,“ prízvukoval Erik Makó.
„Takáto príležitosť je na slovenské pomery, v mojich očiach, veľmi vzácna. Celkovo dôraz na prípravu, nastavenie tréningového procesu, práca s taktickými zámermi, aj individuálna práca s mladými hráčmi boli pre mňa dokonalou skúsenosťou. Aj po tom, čo Ivan Belák prijal ponuku trénovať MŠK Púchov a ja som sa vrátil do Vranova, sme ostali v kontakte. Verím, že naše cesty sa ešte pretnú, napríklad v budúcej sezóne v Slovnaft Cupe,“ poznamenal.
Nula proti Slovanu
Makó má na domáci pohár len tie najlepšie v spomienky, v sezóne 2016/2017 proti Slovanu Bratislava vychytal nulu.
„Zápas sa hral pred rekordnou diváckou návštevou, čo len umocnilo náš zážitok. Spoluhráči hrali organizovane, každý jazdil naplno a počas deväťdesiatich minút som dokonca ani veľa práce nemal. V pridanom čase sme nepremenili tutovku a až z následného protiútoku som vychytal Tamása Priskina. Stretnutie skončilo 0:0. V prvej
sérii som vystihol smer strely Priskinovi, no na loptu som si nesiahol. Potom som vychytal Borisa Sekuliča s Richardom Lásikom, ale nakoniec sme prehrali na penalty 2:3,“ zaspomínal si.
VIDEO: Zostrih zápasu Vranov nad Topľou - Slovan Bratislava
Ďalší pamätný zápas odohral Vranov v pohári s Dunajskou Stredou, v sezóne 2018/2019.
„Dvakrát sme vyrovnali, priebeh, opäť vo fantastickej kulise, ostával otvorený. Za stavu 2:3 sme to v závere otvorili, do ligistu sme sa pustili ako rovný s rovným. Až v nadstavenom čase sme ešte dvakrát inkasovali, prehrali 2:5, ale myslím si, že aj fanúšikovia si tento duel užili,“ uviedol.
Po zápase ho pochválil aj vtedajší tréner DAC Peter Hyballa. „Domáci brankár je pri rozohrávke najpokojnejší brankár, akého som kedy videl. Aj Manuel Neuer sa môže od neho učiť,“ vravel nemecko-holandský kouč Dunajskostredčanov.
Prioritou je mládež
Vranov je po jesennej časti na 10. mieste III. ligy Východ. „Krátkodobým cieľom klubu je jednoznačne záchrana v aktuálnej súťaži. Zároveň sme si však už od prvého momentu nastavili jasnú prioritu, hľadať možnosti, ako v tomto období systematicky zapracovávať odchovancov MFK Vranov, ktorí pôsobia v našom regióne,“ vravel Tomáš Komár.
„Postupne chceme klásť čoraz väčší dôraz aj na dorastenecké kategórie, kde by sme radi zúročili dlhodobú prácu v žiackych sekciách. Naším cieľom je pripraviť hráčov tak, aby boli schopní plynulo prejsť do A-mužstva. Súčasne sa chceme s dorastom pokúsiť o postup do prvej celoštátnej ligy a splniť podmienky na získanie štatútu akadémie, čo vnímame ako kľúčový krok pre ďalší rozvoj klubu,“ vravel o cieľoch manažér klubu.
„Pohľad do tabuľky je každému známy a ignorovať ho nemôžeme. Uvedomujem si, že vstup do jarnej časti pre nás bude dôležitý, ale prial by som si, najmä kvôli hráčom, aby nás fanúšikovia podržali a podporili na našej spoločnej dlhodobej ceste,“ doplnil tréner.
Výsledky Vranova si vždy pozrel, aj keď pracoval inde, ale detailne tretiu ligu nesledoval.
„V dnešnej dobe to však máme, my tréneri, jednoduchšie s prístupom k informáciám, pretože si môžeme pozrieť videoarchív zápasov. Niekoľko stretnutí som si už zo záznamu pustil, aby som si vytvoril prvú predstavu. V Žiline som pracoval aj ako videoanalytik, preto práca s videom pre mňa nová nie je,“ zdôraznil.
Okrem analýzy súpera bude pracovať aj na individuálnom rozvoji hráčov.
Iný tlak na výsledky
Vranov odohrá prvý prípravný zápas 3. februára proti rumunskému celku Soccerviza. V príprave sa stretne aj so Sninou, s devätnástkou Michaloviec, Medzevom, Spišskou Novou Vsou a Sobrancami.
Jarný štart tretej ligy Východ je naplánovaný na 7. marca, Vranov v prvom jarnom kole cestuje do Kežmarku.
„V mužskom futbale je tlak na výsledky diametrálne odlišný, pretože fanúšikovia ich vnímajú detailnejšie, aj médiá mu venujú viac priestoru. Nehovoril by som možno o výzve, skôr o cieli. Dostať mladých hráčov cez prah z mládežníckeho do dospeláckeho futbalu. Veľa situácií bude pre nich objektívne iných, s ktorými sa budú musieť vyrovnať. Mojou úlohou bude spraviť v tréningovom procese a príprave maximum, aby sa s výzvami, ktoré ich čakajú, dokázali vysporiadať. Chceme pracovať trpezlivo. Som pripravený a nastavený dať tým, ktorí budú chcieť hrať za Vranov, príležitosť a nad nikým nebudem po jednom-dvoch slabších výkonoch lámať palicu,“ uzavrel Erik Makó.