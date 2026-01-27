Tréner nováčika hodnotí jesennú časť súťaže: Keby bola kvalita v zakončení, boli by sme inde

V Majstrovstvách regiónu 4. ligy Východ sa na jar dajú očakávať dramatické momenty.
Na čele tabuľky je po prvej polovici súťaže Partizán Bardejov, ktorý sa netají ambíciou vrátiť sa do tretej ligy.
Minimálne skomplikovať mu postup sa budú snažiť Čaňa a Kendice. Do boja o popredné priečky môže ešte prehovoriť aj štvrtý Gerlachov.
Zďaleka nie je rozhodnuté ani na opačnom konci tabuľky. Je pravdou, že posledné Pavlovce nad Uhom získali na jeseň len jeden bod, po domácej remíze s Medzilaborcami, no stále sa môže stať všeličo.
Nie je to tak dávno, keď tréner Palša preberal vtedy treťoligový Svidník v podobnej situácii a spolu s funkcionármi a hráčmi ho dokázal zachrániť.
O priečku vyššie zimuje FK Geča 73 s ôsmimi bodmi. Na 12. mieste, ktoré už znamená záchranu, je Rožňava s deviatimi bodmi.
Ani ďalšie bodové rozdiely nie sú neprekonateľné. Jedenásty Veľký Šariš má na konte desať bodov a desiaty Kechnec šestnásť.
Geča je nováčikom súťaže. V ligovom ročníku 2024/25 vyhrala piatu ligu a postúpila vyššie. Vo štvrtej lige však zaplatila nováčikovskú daň a ukázalo sa, že získavať body vo vyššej a kvalitnejšej súťaži nie je jednoduché.
Na lavičke klubu sedí 35-ročný tréner Stanislav Cuprišin. Má bohaté hráčske skúsenosti z druhej i tretej ligy, pôsobil v kluboch MFK Košice, Partizán Bardejov, Lokomotíva Košice či FK Haniska.
V roku 2017 prestúpil do Geče, no zdravotné problémy mu nedovolili pokračovať v aktívnej kariére, a tak sa z ihriska presunul na trénerskú lavičku.
So Stanislavom Cuprišinom sme sa rozprávali o príčinách postavenia jeho mužstva v tabuľke, ale aj o cieľoch klubu v jarnej časti najvyššej regionálnej súťaže.
„V zápasoch sme mali úseky, keď sme stratili koncentráciu a súperi nás za to trestali. Samozrejme, dôležitá je aj kvalita v zakončení. Keby bola lepšia, dnes by sme boli v tabuľke inde.
Potrebujeme pracovať na útočnej aj obrannej fáze, najmä na detailoch a na tom, aby sme si udržali výkonnosť počas celého zápasu,“ opísal príčiny umiestnenia klubu po jesennej časti.
„Začali sme trénovať 21. januára. Trénovať budeme trikrát týždenne, striedať umelú trávu, telocvičňu a terén. Od 1. februára nás každý víkend čakajú aj prípravné zápasy.
Samozrejme, riešime posilnenie kádra, keďže naším cieľom je posunúť sa v tabuľke vyššie a zachrániť štvrtú ligu. Obzeráme sa po hráčoch do každej formácie.
Všetci máme jasný cieľ, zlepšiť sa ako tím, a veríme, že to prinesie aj posun v tabuľke," uviedol na margo nálady v tíme pred jarnou časťou súťaže.
Tréner Geče sa vyjadril aj ku kvalite štvrtej ligy: „Pre nás ako nováčika, ktorý nemá v mužstve bývalých ligových hráčov, sa ukazuje, že liga má svoju kvalitu a vyžaduje si aj skúsenosti. Práve tie dokážu pomôcť v zápasoch a v momentoch, keď sa láme, kto zápas vyhrá."
„Určite sa chceme posunúť v tabuľke a zachrániť sa v lige. S tým ide ruka v ruke aj zlepšovanie sa ako mužstva v jednotlivých herných situáciách,“ zhodnotil na záver ciele klubu v odvetnej časti.