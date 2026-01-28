Hrajúci tréner ašpiruje s klubom na postup. Vládne spokojnosť, no stále je na čom pracovať, hovorí

Dárius Vandraško.
Dárius Vandraško. (Autor: archív DV)
Peter Cingel|28. jan 2026 o 08:00
ShareTweet0

Klub mladého kouča má najlepšiu obranu a druhý najlepší útok.

OŠK Spišský Štvrtok účinkuje v VI. lige VsFZ, skupina Podtatranská. V jesennej časti sezóny sa mužstvu darilo – z trinástich zápasov zaznamenalo osem víťazstiev, tri remízy a nazbieralo 27 bodov.

V tabuľke mu patrí druhá priečka, pričom vedúci OTJ Jamník má rovnaký bodový zisk.

O lepšom postavení Jamníka rozhodlo vzájomné stretnutie, v ktorom zvíťazil na pôde Spišiakov 3:2.

V Spišskom Štvrtku pôsobí od roku 2025 aj 30-ročný DÁRIUS VANDRAŠKO. Bývalý útočník dnes nastupuje na ihrisko už len sporadicky – v jesennej časti odohral päť stretnutí, v ktorých strávil na ihrisku 132 minút a zaznamenal jeden gól, symbolicky proti najväčšiemu rivalovi.

V klube má však predovšetkým inú úlohu. Je držiteľom trénerskej licencie UEFA B a jeho hlavnou náplňou je práca hlavného trénera.

Mladému koučovi jedného z ašpirantov na postup sme položili niekoľko otázok.

Ako sa vyvíjala vaša futbalová kariéra?

S futbalom som začínal doma v Spišskom Podhradí. Keďže sa tam hrala nižšia súťaž, v kategórii U13 som odišiel do Spišskej Novej Vsi.

V U15 prišla ponuka z Tatrana Prešov, kde som pôsobil dva roky. V kategórii U17 som prestúpil do Senice, ktorá mala v tom čase jednu z najlepších akadémií na Slovensku.

V devätnástich rokoch sa mi naskytla možnosť prestupu do Slovinska, no z administratívnych dôvodov z toho nakoniec zišlo.

Po päťmesačnej pauze bez klubu som sa na tri mesiace presunul do FK Vysoké Tatry, ktoré vtedy hrali tretiu ligu. Následne som absolvoval úspešnú skúšku v druholigovom Liptovskom Mikuláši.

Po dvoch sezónach som odišiel do FK Spišská Nová Ves, kde bola situácia vtedy úplne iná než dnes.

V zime som sa vrátil domov do Spišského Podhradia, hrajúceho štvrtú ligu. Tam som, s polročnou prestávkou na hosťovaní v Liptovskom Hrádku, pôsobil tri sezóny.

V decembri 2020 som absolvoval druhú operáciu kolena a v hlave som mal myšlienku, že s hráčskou kariérou skončím.

Po deviatich mesiacoch ma však Rado Bobko presvedčil, aby som pomohol Odorínu v siedmej lige. Práve tam som opäť dostal chuť do futbalu.

Následne som pôsobil ako hrajúci tréner v Levoči, hráč v Hranovnici a momentálne zastávam pozíciu trénera v Spišskom Štvrtku.

Dárius Vandraško.
Dárius Vandraško. (Autor: archív DV)

Na čo zo svojej doterajšej kariéry najradšej spomínate?

Kariéru by som rozdelil na dve časti. V mládežníckom futbale to bolo jednoznačne Pôsobenie v Tatrane Prešov, kde som sa dostal aj do reprezentačných výberov Slovenska U16 a U17. Pozitívne spomínam aj na Senicu, hoci tam prišlo prvé vážnejšie zranenie.

V seniorskom futbale to bolo určite pôsobenie v Liptovskom Mikuláši, kde sme mali v skromných podmienkach veľmi dobré mužstvo a darilo sa nám. Rovnako si vážim aj obdobie v Spišskom Podhradí, kde sa nám podarilo postúpiť do tretej ligy.

Čo vás priviedlo do Spišského Štvrtka?

V lete ma oslovili funkcionári Spišského Štvrtka s ponukou na trénerskú pozíciu. Keďže posledné roky sa chcem venovať najmä trénovaniu, prikývol som. Lákala ma práca s mladým kádrom a možnosť budovať niečo dlhodobejšie.

Ako hodnotíte jesennú časť šiestej ligy?

Po jeseni sme skončili na delenom prvom mieste s Jamníkom. Vládne spokojnosť, no stále je na čom pracovať.

Pozitívom je, že máme len dve prehry, inkasovali sme najmenej gólov v súťaži a z ofenzívneho hľadiska bola lepšia len Veľká Lomnica, ktorá strelila o jeden gól viac ako my.

Aká je podľa vás úroveň súťaže?

Myslím si, že v podtatranskej šiestej lige sú štyri až päť mužstiev, ktoré spĺňajú kritériá vyššej súťaže. Niektoré zápasy mali pokojne parametre štvrtej ligy – stačí si spomenúť na domáce stretnutia s Ľubicou či Jamníkom. Samozrejme, sú aj tímy, ktoré tieto kritériá nespĺňajú, a kvalita niektorých zápasov tým potom trpí.

Ako bude vyzerať zimná príprava a s akým cieľom vstúpite do jarnej časti?

Zimnú prípravu odštartujeme 28. januára a čaká nás sedem prípravných zápasov. Verím, že sa dobre pripravíme po každej stránke a prípravné stretnutia nám ukážu, kde máme rezervy.

Z osobného hľadiska si prajem hlavne zdravie pre seba, rodinu aj mužstvo. Z tímového pohľadu chceme ísť od zápasu k zápasu a urobiť maximum pre to, aby sme boli na konci sezóny čo najvyššie v tabuľke.

Tabuľka VI. liga Podtatranská VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
OTJ JamníkOTJ JamníkOTJ Jamník
13
9
0
4
32:23
27
P
V
P
V
V
2
OŠK Spišský ŠtvrtokOŠK Spišský ŠtvrtokOŠK Spišský Štvrtok
13
8
3
2
33:13
27
P
V
V
V
R
3
FK Veľká LomnicaFK Veľká LomnicaFK Veľká Lomnica
13
8
2
3
34:24
26
V
V
V
P
V
4
OFK VikartovceOFK VikartovceOFK Vikartovce
13
8
1
4
30:16
25
V
P
P
V
V
5
TJ Družstevník OdorínTJ Družstevník OdorínTJ Družstevník Odorín
13
7
2
4
28:17
23
V
R
V
P
P
6
TJ Spišský ŠtiavnikTJ Spišský ŠtiavnikTJ Spišský Štiavnik
13
7
0
6
30:34
21
P
P
V
V
V
7
TJ Tatran ĽubicaTJ Tatran ĽubicaTJ Tatran Ľubica
13
6
2
5
28:23
20
V
P
V
V
P
8
ŠK HarichovceŠK HarichovceŠK Harichovce
13
6
2
5
33:22
20
P
V
V
V
V
9
FK PrakovceFK PrakovceFK Prakovce
13
6
1
6
27:24
19
V
V
P
V
R
10
TJ Baník PoráčTJ Baník PoráčTJ Baník Poráč
13
4
1
8
16:22
13
V
P
P
P
V
11
Telovýchovná jednota Tatran HuncovceTelovýchovná jednota Tatran HuncovceTelovýchovná jednota Tatran Huncovce
13
3
3
7
17:28
12
R
R
P
P
P
12
TJ Štart HrabušiceTJ Štart HrabušiceTJ Štart Hrabušice
13
3
3
7
18:35
12
R
P
V
P
P
13
TJ FC KluknavaTJ FC KluknavaTJ FC Kluknava
13
3
2
8
11:35
11
P
P
P
P
P
14
FK 1931 HranovnicaFK 1931 HranovnicaFK 1931 Hranovnica
13
1
2
10
9:30
5
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Dárius Vandraško.rozhovor
    Dárius Vandraško.rozhovor
    Hrajúci tréner ašpiruje s klubom na postup. Vládne spokojnosť, no stále je na čom pracovať, hovorí
    Peter Cingel|dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Hrajúci tréner ašpiruje s klubom na postup. Vládne spokojnosť, no stále je na čom pracovať, hovorí