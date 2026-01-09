Veľká zmena u treťoligistu na východe. Manažér a tréner v jednej osobe končí

Roman Lazúr už nie je trénerom a manažérom MFK Vranov nad Topľou. Stalo sa tak po zasadnutí správnej rady treťoligového klubu.
Klub zatiaľ nezverejnil meno nového hlavného trénera.
Návrh správnej rady odmietol
„Členovia správnej rady mi predostreli návrh, že chcú, aby sa odlúčila funkcia manažéra a trénera. Dostal som ponuku byť trénerom, ale to som odmietol. Zodpovednosť bez právomocí je totiž úplný nezmysel,“ vravel pre Sportnet Lazúr.
V klube pôsobil osem rokov ako manažér a od augusta 2020 aj ako tréner. Mužstvo pod jeho vedením v 144 majstrovských zápasoch zaknihovalo 78 výhier, 30 remíz a 36 prehier.
„Bolo to ako na horskej dráhe. Pred rokom fantastický výsledok, takmer sme postúpili do baráže a túto sezónu boj na opačnom konci tabuľky,“ skonštatoval.
Vranov je po jesennej časti na 10. mieste III. ligy Východ, so ziskom 14 bodov za tri výhry, päť remíz a päť prehier.
„Dôvod je jednoduchý, členovia správnej rady sa rozhodli obmedziť mesačný rozpočet na chod áčka a veľa hráčov odišlo za lepšími finančnými podmienkami. Dostal som v lete otázku, či to zvládneme, aby sme sa vyhli boji o záchranu s o tretinu menším rozpočtom. Súhlasil som a možno to bola chyba,“ poznamenal Lazúr.
Vybudovali umelé osvetlenie
Dve funkcie znamenali veľký objem práce. Správnej rade preto koncom decembra predostrel návrh, že ostane manažérom a vie si zohnať trénera. „Meno toho trénera je aj v zápisnici. Lenže to neakceptovali, chceli, aby som bol tréner ja. To som zase neakceptoval ja,“ vysvetlil situáciu.
Ako bývalý futbalista je zvyknutý na zmeny pôsobiska. „Chcem sa poďakovať hráčom, ktorí ukázali charakter v ťažkých dobách, že som s nimi mohol pracovať a viesť ich. Ktovie, časom sa veci zmenia, aj ľudia sa zmenia a raz sa do klubu vrátim. Predsa len, je to môj materský klub, ktorá ma vychoval,“ podčiarkol Lazúr.
„Myslím si, že aj po manažérskej aj po športovej stránke ostane po mne veľký kus odvedenej roboty, aj po materiálnej stránke v podobe umelého osvetlenia v hodnote 150 tisíc eur,“ vyzdvihol.
„Klubu a hlavne hráčom budem držať palce. Kde sa jedny dvere zatvoria, možno druhé sa otvoria,“ uzavrel Roman Lazúr.