Šiesty deň na EURO: Orbán spadol a Maďari prestali hrať. Škóti by sa nevošli ani na Maracanu

Zaujímavá je situácia v B-skupine. Ak chcú Chorváti a Albánci pomýšľať na postup, musia tretí zápas vyhrať. A to nebude jednoduché. Chorváti nastúpia proti Talianom a Albáncov čakajú Španieli.

Veľmi blízko postupu sú Švajčiari. O druhé miesto v A-skupine by ich pripravila len jasná prehra s Nemeckom a zároveň suverénny výkon Škótov proti Maďarom.

Keď sa to jedným ani druhým nepodarí, v tabuľke tretích tímov bude určite figurovať mužstvo, ktoré získa maximálne dva body. A, ako je známe, zo šiestich tímov na treťom mieste v skupine postúpia ďalej iba štyri.

Modrič dýcha žiabrami

Takto to už nefunguje - hlásal na titulke chorvátsky Jutarni list po remíze 2:2 s Albánskom. Emócie chorvátskych fanúšikov lietali v stredu popoludní ako na horskej dráhe. Po góle Laciho vyše hodinu tŕpli, potom sa v priebehu dvoch minút dostali zrazu do eufórie a v posledných sekundách upadli do stavu beznádeje.