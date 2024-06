Albánsko vstalo z popola. Po ťažkom druhom polčase vyrovnalo v závere a okradlo favorita

Zlatko Dalič, tréner Chorvátska: "Bol to náročný zápas, s dvomi úplne odlišnými polčasmi. Množstvo energie sme investovali, aby sme otočili na 2:1 a potom sme v nadstavenom čase inkasovali. Bolo ťažké dostať gól v záverečnej minúte. Prvý polčas bol z našej strany veľmi zlý, druhý oveľa lepší, čo nám dodáva sebavedomie pred duelom s Talianmi. Víťazstvo nad nimi by nám prinieslo postup. Stále sme v hre, mali by sme sa na záverečný zápas v skupine dobre pripraviť a vydať všetky svoje sily, aby sme uspeli."

Andrej Kramarič, autor prvého gólu Chorvátska: "Budeme veriť až do konca. Vydáme zo seba to najlepšie, rovnako ako tomu bolo v tomto stretnutí. Žiaľ, nedokázali sme zvíťaziť, no veríme, že proti Taliansku bude mať trochu viac šťastia."

Sylvinho, tréner Albánska: "Som veľmi spokojný s výkonom tímu, myslím si, že výsledok je zaslúžený. Hrali sme so srdcom. Bojovali sme s celým srdcom a presne to charakterizuje tento národ. Sme mladý národný tím, iba druhýkrát hráme na európskom šampionáte. Musíme si vychutnať každý jeden moment a z ME si zobrať lekcie. Toto je zápas, na ktorý budem spomínať celý život."