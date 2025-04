Vykopal jamu a vyradil Petržalku. Futbalový elektrikár vyhral v Česku známy pohár

BRATISLAVA. Hral za Myjavu, Trebatice či český treťoligový klub FC Strání. Po tridsiatke sa však Ľuboš Miklovič rozhodol vrátiť do rodných Piešťan a baviť ľudí, ktorých pozná odmalička.

Strelil brilantný gól Cez víkend sa mu v zápase proti Dubnici (1:2) podaril famózny kúsok, keď brankára hostí prekonal z priameho kopu z tridsiatich metrov. Bola to bomba, aká sa nevidí ani na ligových trávnikoch. „Už v príprave som sa presadil z diaľky. S trénerom Jaroslavom Prekopom sme žartovali, že čím je lopta ďalej, tým mi to lepšie klesne do brány. Som rád, že sa naše slová potvrdili,“ pre Sportnet vravel futbalista PFK Piešťany Ľuboš Miklovič.

Spoluhráči mu vraveli, že sa trafil ukážkovo. Vraj to bol dokonalý priamy kop. „Bolo mokro, preto som to vyskúšal. Vravel som si, že to niekto dorazí. Napálil som to najlepšie, ako to išlo a hoci lopta letela aj štyri metre nad bránu, klesla rovno do vinkla,“ dodal.

Miklovič: Toto som nezažil Po dueli ho chválili aj fanúšikovia. Bol to jeden z najkrajších gólov v jeho kariére. „Strelil som veľa pekných gólov, ale toto som ešte nezažil. Ani som nevedel, ako sa mám radovať. Bol som v takom ošiale, že som zabudol, aký je vlastne stav,“ prezradil Miklovič. VIDEO: Ľuboš Miklovič kandiduje v súťaži Gól roka 2025

Krásny gól Mikloviča znamenal v 78. minúte vyrovnanie na 1:1. Hostia z Dubnice však päť minút pred koncom pridali aj druhý gól a z Piešťan si odviezli všetky tri body. „Žiaľ, pobláznili sme sa a takto to dopadlo. Verili sme, že môžeme zápas otočiť, boli sme lepší, ale šťastie sa od nás odklonilo. Škoda,“ krútil hlavou.

Piešťany sú aktuálne na dvanástom mieste Majstrovstiev regiónu IV. ligy Západ. Na konte majú 26 bodov za sedem výhier a päť remíz. „Náš cieľ je skončiť minimálne do desiateho miesta. Kabína má svoju kvalitu, preto nepochybujem, že časom to bude len lepšie,“ tvrdí Miklovič. Kopal bleskozvod a vyradil Petržalku Počas kariéry pobehal množstvo klubov, teraz sa však rozhodol vrátiť domov. „Bývam päť minút od Piešťan a takto mi to vyhovuje. Cestovania bolo dosť, preto som sa rozhodol vrátiť,“ vysvetlil, prečo sa rozhodol posilniť Piešťany.

S bratom a otcom pracuje ako elektrikár. Zaujímavú príhodu má z dresu štvrtoligových Trebatíc, s ktorými vyradil druholigovú Petržalku. „Ráno som kopal bleskozvod a potom sme porazili druholigistu. Bola to senzácia,“ pousmial sa muž, ktorý vtedy skóroval.

Výkony v drese Trebatíc ho vyniesli do treťoligového českého klubu FC Strání. „Hrali sme spolu prípravný zápas a strelil som hetrik. Jeden pán, ktorý zháňa futbalistov do Česka, ma odvtedy lanáril. Stále za mnou chodil, až som sa tam išiel zo slušnosti pozrieť. Nedával som tomu veľkú šancu, ale, keď som videl, aké tam majú podmienky, zostal som. A dnes neľutujem,“ prezradil skúsený futbalista.

Zahral si proti reprezentantovi Medzi jeho pamätné momenty patria stretnutia v českom MOL Cupe. Veľmi rád na ne spomína. „Zahral som si proti Opave a bývalému reprezentantovi Liborovi Kozákovi. Škoda, že sme v poslednej minúte inkasovali, pretože by sme si zahrali proti Slavii Praha. Mal som veľkú šancu, ktorá mohla rozhodnúť. Škoda. Po zápase som si s Kozákom vymenil dres, čo sa v Strání stalo asi prvý raz. Dnes ho mám v skrini a mám z neho veľkú radosť,“ nadšene rozprával s tým, že si zahral aj proti Žižkovu a Tomášovi Necidovi.

Ľuboš Miklovič s Liborom Kozákom. (Autor: archív - ĽM)

So Stráním postúpil z Krajského přeboru až do Divízie. Dva roky po sebe bol najlepším strelcom, v jednom ročníku zaznamenal 34 gólov. „Bolo to zrejme najlepšie obdobie mojej kariéry. Ľudia tam ma výborne prijali a cítil som sa ako profík. Pred či po zápase čakali na mňa deti, aby sa so mnou vyfotili, čo bolo príjemné,“ prezradil.

Praje si veľký zápas V Česku vyhral aj známy Pohár hejtmana Zlínskeho Kraje, v ktorom pôsobia kluby od piatej po poslednú ligu. „Finále sa hralo na štadióne v Zlíne a zápas i predĺženie so Slušovicami skončili 0:0. V predposlednom kole pokutových kopov som zaváhal, no našťastie sme to zvládli a tešili sa z veľkého triumfu,“ zaspomínal.

Vľavo Ľuboš Miklovič v drese FC Strání. (Autor: archív - ĽM)

Pri úspechoch sa častokrát zamýšľal, či vo futbale nemohol dokázať viac. Je však spokojný, že sa mu počas celej kariéry vyhýbali zranenia. „Párkrát som si vravel, aké by to bolo hrať ligu. Príde mi to ľúto, no na druhej strane musím priznať, že som sa začal zlepšovať až vo vyššom veku, keď som prišiel do Trebatíc. Dnes mám len posledný cieľ, a to zahrať si pred veľkou diváckou kulisou. Možno v Slovnaft Cupe, napríklad proti Slovanu,“ prezradil s tým, že by bol rád, keby sa v Piešťanoch hrala časom vyššia súťaž.

Jeho krásny presný zásah z tridsiatich metrov bude zaradený do ankety Gól roka 2025 na Futbalnete. „Gól má na sociálnych sieťach veľký úspech, čo ma nesmierne teší. Dokonca ma na ulici zdravia ľudia, ktorých som nepoznal. Je to príjemný pocit, snáď príde aj pozvánka na FIFA Puskás Award,“ uzavrel s úsmevom futbalista PFK Piešťany Ľuboš Miklovič. Tabuľka IV. ligy Západ