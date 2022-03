Košické kluby spájajú sily. Základom má byť spolupráca, nie krádež hráčov

Zámer FC Košice je jasný - dostať do klubu najlepších mládežníkov z Košíc a okolia. A to buď na odporúčanie alebo na základe vlastného skautingu.

Menším klubom hráčov nekradnú

Z menších klubov neraz zaznieva názor, že tie väčšie im kradnú hráčov. Športový riaditeľ mládeže FC Košice sa na to díva inak.

„Na vrchole celého snaženia je hráč. A my, ktorí vstupujeme do tohto procesu, musíme urobiť všetko pre to, aby to bolo dobré pre neho. Aj presun medzi klubmi musí byť správne načasovaný. Je to veľmi individuálne,“ tvrdí Guza, ktorý súhlasí s tým, že ide o citlivú vec. O to viac zdôrazňuje potrebu dialógu.

Argumentuje aj tým, že talentovaní mladí futbalisti majú v prípade začlenenia sa do akadémie plnohodnotne zabezpečený nielen popoludňajší, ale aj dopoludňajší tréningový proces.