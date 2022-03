Tréner Skalice Kostelník: Postup neriešime. Teší nás, že sme pred Košicami

KOŠICE. Bežali posledné sekundy štvorminútového nadstaveného času. Futbalisti Skalice mali výhodu priameho kopu prakticky z hranice šestnástky. Košičania postavili múr a obranca Vasiľ si za ním ľahol na zem. Márne. Kapitán Skalice Martin Nagy utešenou strelou vyrovnal na 2:2. Obrovskú radosť hostí znásobil záverečný hvizd hlavného rozhodcu Ivana Kružliaka. Presvedčil spoluhráčov a skóroval „Rozhodca nám vravel, že je to posledná situácia. Kopať chceli spoluhráči, ale na poslednú chvíľu som im povedal, že nech mi to iba prebehnú. Bolo to veľmi blízko, preto som sa snažil loptu len jemne podvihnúť ponad múr,“ opisoval Nagy.

Jeho mužstvo viedlo v utorkovej dohrávke 20. kola na východe Slovenska po polčase 1:0. Po zmene strán predviedli domáci výsledkový obrat a už-už sa zdalo, že smerujú k víťazstvu. Napokon z toho bola deľba bodov.

Moment pred poslednou akciou zápasu, z ktorej Skalica vyrovnala na konečných 2:2. (Autor: facebook FC Košice/Šimon Pavlišin)

„Bol to zápas s množstvom šancí, vyhrať mohli Košice aj my. S bodom sme spokojní,“ netajil skalický kapitán. Naopak, domáci tábor pripomínal po zápase kôpku nešťastia. „Neviem, či je to o šťastí alebo nešťastí. Počas celého zápasu sme boli lepším tímom, v druhom polčase sme výsledok otočili, ale v poslednej sekunde sme inkasovali. Nechápem to,“ povzdychol si košický líder Erik Pačinda. „Posledných desať minút sme sa trocha stiahli, čo sme možno nemuseli robiť. Ale na keby sa nehrá,“ poznamenal.

Štatistiky obrátili naruby Mužstvo zo Záhoria disponujú zaujímavými štatistikami. Má najlepšiu obranu v súťaži, pred zápasom v Košiciach dostalo v 20 stretnutiach len desať gólov. Veľa gólov však ani nestrieľa, na konte ich malo len 26. Až o devätnásť menej ako ich súper. Z tohto pohľadu sa zrodil nečakaný výsledok. A pritom gólov na oboch stranách mohlo byť ešte viac. „Vždy verím až do konca. Vyrovnanie bolo pre nás odmenou, pretože v druhom polčase sme si vypracovali niekoľko dobrých šancí. Ak by sme lepšie riešili zakončenie, mohli sme dať aj viac gólov,“ podotkol tréner Skalice Jozef Kostelník.

Jeho tím odrazil útok Košičanov, ktorí sa mu mohli v tabuľke priblížiť na štyri body. Naopak, z tretej pozície môže stále poškuľovať na najvyššie méty. Na Banskú Bystricu strácajú Skaličania šesť a na Podbrezovú deväť bodov. „V hre zostáva 27 bodov a myslím si, že oba tímy pre nami ešte zaváhajú. Potrebujeme vyhrávať a možno sa nám na nich podarí dotiahnuť,“ verí Nagy, bývalý hráč Ružomberka i maďarského Györu. Tréner tímu sa postupovými špekuláciami nezaoberá. „Neriešime to. Teší nás, že sme pred Košicami, lebo tie sú niekde úplne inde. My máme mladých chlapcov, ktorý sa učia hrať futbal. Tým, že stále o niečo hráme, je to zaujímavejšie. Pre hráčov i fanúšikov,“ poznamenal Kostelník.

Futbalistom Skalice sa darilo aj v Slovnaft Cupe, v ktorom dokráčali až do štvrťfinále. (Autor: TASR)

Žalostná bilancia proti najlepším Košičania sa po prechode na nový štadión zastrájali úmyslom zamiešať ešte postupové karty. Zápasy pravdy im však nevyšli. Proti tímom z prvej trojky bodovali až na šiesty bod, vydolovali z nich len jediný bod. A to je žalostne málo. „V zápasoch v Podbrezovej i Banskej Bystrici sme pôsobili odovzdane, chýbala nám väčšia dravosť a agresivita. Nebyť toho, získali by sme nejaké body. Som z toho sklamaný,“ netajil Pačinda.

„Ak chceme postúpiť, musíme tieto zápasy vyhrávať. Všetky mužstvá sa chcú proti nám vytiahnuť, o to je to ťažšie,“ doplnil. Po zápase so Skalicou zavládla v košickom tábore frustrácia. Na tribúnach i na ihrisku. „Zaslúžili sme si vyhrať. Mali sme personálne problémy, chýbalo nám desať hráčov a museli sme improvizovať. Napriek tomu to bol jeden z našich najlepších zápasov. Skalica pritom vôbec nie je jednoduchý súper, má dobre prepracovanú defenzívu. My sme jej dali dva góly, ale nestačilo to. Škoda,“ hodnotil tréner FC Košice Jozef Vukušič.

Ak nie úspech tímu, tak individuálny? Strata východniarov na čelo tabuľky je priepastná. Zo zostávajúcich deviatich stretnutí odohrajú osem doma. Najbližšie v piatok proti Námestovu. „Matematicky vieme, na čom sme. Za danej situácie by pred zápasom so Skalicou bola remíza okej, ale po ňom sme sklamaní. Na tomto výkone i prístupe však budeme stavať, mužstvo ukázalo charakter. Ostatné už nie je len na nás,“ vyhlásil Vukušič.

Sklamaným Košičanom sa ich sen rozplýva pred očami. (Autor: facebook FC Košice/Šimon Pavlišin)