Fantázia, niečo neskutočné. Zápas dorastencov prekonal aj Fortuna ligu

„Fantázia. Pre chlapcov je to odmena za výsledky, ktoré dosahujeme v jarnej časti. To, že sme hrali na novom štadióne sa odzrkadlilo aj na výsledku. Chlapci išli na krv, v závere ich chytali kŕče, ale inak sa so Žilinou vyhrať nedá,“ vravel tréner FC Košice U19 Miroslav Sovič.

„Chceme v tabuľke stúpať stále vyššie. Ak by sa nám podarilo skončiť do 3. miesta, budeme veľmi spokojní,“ prezradil Domik.

Klub podľa neho prikladá vážnosť aj zisku dorasteneckého titulu.

„Naša filozofia je zameraná na rozvoj hráča a na to, aby čo najviac odchovancov hralo v prvom tíme. V každej kategórii máme najvyššie ambície. Na jeseň sme si to dobre rozohrali a verím, že na jar na to nadviažeme. Aj keď v Košiciach nám to nevyšlo,“ doplnil kouč žilinskej U19.