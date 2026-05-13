Postup? Jedine z prvého miesta. Vlani skončili tretí, teraz sú druhí za top favoritom

Po premiérovom postupe do druhej najvyššej krajskej súťaže na západnom Slovensku skončili predvlani ofenzívne hrajúce Kostolné Kračany v nováčikovskej sezóne druhé za postupujúcou Šoporňou.
Vlani vybojoval bielo-červený tím zo Žitného ostrova bronzový stupienok, no a keďže postup do štvrtej ligy vtedy odmietol nielen prvý a zároveň exštvrtoligový FC Nádszeg Trstice, ale aj druhé Tvrdošovce, zrak vedenia zväzu sa upriamil na Kostolné Kračany, kde však dostali zväzoví funkcionári košom tiež a rovnako pochodil organizátor súťaží aj v štvrtých Kozárovciach. Tie sa nakoniec prihlásili dokonca až do siedmej ligy ObFZ Levice.
Prezident TJ Kostolné Kračany Július Csörgö po minulom súťažnom ročníku dôvodil pre Sportnet zásadové rozhodnutie takto:
„Po striebre v našej nováčikovskej sezóne sme získali bronz s trojbodovou stratou na majstra. My sme išli aj do druhej našej sezóny v piatej lige s úmyslom súťaž vyhrať.
V prípade, že by to naše mužstvo naozaj dokázalo, potvrdilo silu a obsadilo prvé miesto, do štvrtej ligy by sme išli určite.
Jar sme mali vynikajúcu, ale úvod sezóny slabší, pretože mužstvo bolo vyšťavené aj zo zápasov Slovenského pohára, v ktorom sme sa dostali až do štvrtého kola proti prvoligovému Ružomberku.
Z našich cieľov nezľavíme ani v budúcej sezóne, snáď bude platiť známe - do tretice všetko dobré - a súťaž vyhráme.“
Klubový šéf Csörgö pred necelým rokom ešte netušil, že po slabšej jeseni príde pre Kračancov opäť raz oveľa krajšia jar. Teraz zastavil úvodnú jarnú sedemzápasovú víťaznú šnúru až exligistami nabitý nováčik AC Nitra, ale vlaňajšiu bilanciu odvetnej časti piatoligistu od Dunaja si hodno pripomenúť.
V 15-zápasovej jari vyhral až 11 stretnutí, trikrát remizovali a prehral iba tri kolá pred koncom po ľútom boji v pravom derby o Žitný ostrov v neďalekých Topoľníkoch 4:2.
DAC, Šamorín, až potom my
Kostolné Kračany sú ekonomicky silná obec s priemyselným parkom či chotárom, na pozemkoch ktorého ležia ihriská MOL Akadémie DAC Dunajská Streda a pre futbal tu vytvárajú vynikajúce podmienky starosta či vicestarosta jeden a poltisícovej obce.
„Obaja nám veľmi fandia a mužstvo všemožne podporujú. Hráči nemajú dôvod utekať do iných klubov, veď čo je raz sľúbené, to je aj dodržané.
Keď si odmyslíme dva profesionálne kluby DAC Dunajská Streda a ŠTK Šamorín, tak v našom okrese sme aktuálne za treťoligovým Gabčíkovom v pomyselnom poradí amatérskeho futbalu vlastne druhí v poradí,“ hovorí 45-ročný tréner a vyštudovaný pedagóg Kristián Bogyai, ktorý - nie tak dávno - ponuku z vyššej súťaže neprijal.
„Túto zimu bol klub v istom kontakte s jedných hráčom tretej ligy, no nakoniec sme od posilnenia kádra upustili. O to viac sa zameriavame na omladenie kádra s dôrazom na zvyšovanie dravosti, čoho príkladom je hlavne zaraďovanie do zostavy 18-ročného Mátého Szamaránszkiho, ktorý sa v konkurencii uchytil.
Tiež už nechceme mať povesť vyslovene ofenzívneho mužstva, veď sme už viac vyvážení aj v defenzívnej činnosti. V istých fázach jesennej časti sme niektoré posty pomenili a poprehadzovali.
Rozhovory o prípadných posilách pre budúcu sezónu ma so starostom a prezidentom klubu ešte len čakajú, no za každú cenu siliť nič nebudeme.“
A čo prípadní mladí hráči, ktorí prešli akadémiou DAC-u? „Veľa našich hráčov ňou prešla, no a z končiacich v kategórii U19 je prirodzene na prvom mieste nikéligový A-tím, potom druholigový Šamorín či iné profi kluby. Až niekde potom snáď môže prísť rad aj na nás,“ ozrejmil logicky Bogyai.
Vlaňajších súperov zanechali
Päť kôl pred koncom piatej ligy Juhovýchod HUMMEL ZsFZ zanechali Kostolné Kračany s bilanciou 16 – 5 – 4 a so skóre 67:26 (2,7 streleného gólu na zápas) všetkých vlaňajších súperov za sebou a pred tretím Bešeňovom majú aktuálne náskok siedmich bodov.
Akurát, že neľahkú súťaž už hrá aj jedno mimoriadne ambiciózne a silné mužstvo, ktoré vzniklo len pred štyrmi rokmi, a ktoré odvtedy postupuje rok čo rok – AC Nitra.
Do ich očakávaného vzájomného šlágra jari vyhrali Kračanci všetkých sedem jarných kôl, no v nedávnom kvalitnom ťaháku 23. kola pod Zoborom sa futbalová šťastena úplne odvrátila od hostí z juhu Slovenska, ktorí by sa v prípade trojbodového zisku dotiahli sedem kôl pred koncom na lídra a top favorita súťaže na rozdiel troch bodov.
„Jarné vstupy nám tradične výsledkovo vychádzajú, aj teraz sme mali možnosť trénovať v zime na kvalitnej umelej tráve v dunajskostredskej MOL Akadémii, lenže tentokrát nás sužovali zranenia a maródka hráčov a poriadne sme sa rozbehli až vo štvrtom jarnom kole v derby zápase v Topoľníkoch,“ vrátil sa pred odvetnú časť tréner.
Šanca dotiahnuť sa na lídra
V nedávnom súboji AC Nitra – TJ Kostolné Kračany vyhrali prvý polčas domáci 1:0 po rýchlom góle najlepšieho strelca súťaže Matúša Pauknera z pokutového kopu už z 3. minúty.
Potom boli lepší hostia usilujúci sa o vyrovnanie, lenže napríklad čistú šancu bývalého hráča Komárna Jána Holíka odvrátil domáci zadák z bránkovej čiary a ex-Gabčíkovčan a odchovanec FC Nitra András Lénárt opečiatkoval brvno.
Ich najväčšia šanca však prišla v 65. minúte, lenže 15-gólovému štvrtému najlepšiemu strelcovi súťaže Nicolasovi Bujkovi nariadenú penaltu zneškodnil exligový Ľuboš Ilizi. Len päť minút po zlomovom momente zápasu zvýšil na 2:0 bombardér Paukner, líder potom pridal aj tretí gól a krutá prehra 3:0, v predstihu prakticky rozhodla o postupujúcom.
Tréner Kračian Bogyai po zápase snáď nikdy neprikrášluje, ani nepreháňa a na svojich zverencov je skôr náročný. Po šlágri urobil výnimku. „V Nitre podalo naše mužstvo naozaj jeden vynikajúci výkon, za ktorý som musel hráčov veľmi pochváliť aj napriek nedobrému výsledku.
Keď už aj domáci diváci kričali na svojich hráčov z tribún, aby začali konečne hrať, tak to o niečom svedčí. Neuškodil nám ani tak inkasovaný gól už v 3. minúte, pretože sme si na súpera verili a zostávalo stále veľa času zareagovať.
Hru sme potom na dlhé minúty aj ovládli, ale nepremenená jedenástka v 65. minúte už bola zlomovým problémom. AC má v útoku Pauknera, ktorý svoju šancu 20 minút pred koncom využil na 2:0 a proti kvalitnému AC, navyše s krátiacim sa časom, bolo o výsledku rozhodnuté.
Opakujem však, naše mužstvo podalo u prvého jeden poctivý výkon a ukázalo dobrý futbal.
Čo sa týka postupu, na nás nikto netlačil, vedenie však chce vidieť pokiaľ možno v každom jednom zápase od hráčov oduševnenosť a chuť bojovať za obec.“
Na derby aj cez bolesť
Silné mužstvo zdolalo na jeseň doma rekordne vysoko Dvory nad Žitavou 8:0, v odvetnej časti Šurany 5:0, v prestížnom žitnoostrovnom derby triumfovalo v Topoľníkoch 4:1.
„V Topoľníkoch je to pre nás vždy špeciálny derby zápas, teraz sme tam hrali v poradí štvrté jarné kolo, pričom v prvých troch nás po zimnej príprave trápila spomínaná vlečúca sa marodka. Svedčí o nej nielen výška skóre v úvocnách troch stretnutiach, hoc sme v nich bodovali naplno.
Kolárovo sme doma zdolali 1:0 gólom Tibora Kásu až z 86. minúty, Šahy 2:0, no a medzitým sme vyhrali v Štúrove 2:1, pričom sme museli otáčať polčasový stav a rozhodujúci gól na 2:1 dal až v 90. minúte opäť Tibor Kása.“
Ide o 23-ročného odchovanca klubu, ktorý bol v mládeži nielen v DAC, ale aj v maďarskom Győri ETO FC.
„Na derby v Topoľníkoch však potom nastúpili niektorí aj cez bolesť a víťazstvo 4:1 chutilo o to viac. Pritom domáci mali v útoku vďaka známym strelcom Nikulinovi, Kálmánovi či Prágaiovi tradične veľkú silu.“
Ako hodnotí skúsený „futbalový“ pedagóg, ktorý má skúsenosti aj z práce v akadémii DAC Dunajská Streda, tohtosezónnu úroveň piatej ligy, zisťujeme.
„Keďže vlani z nej nikto nepostúpil do vyššej súťaže a prišli okrem AC Nitra aj ďalší dvaja dobrí nováčikovia Kmeťovo a Jelka, súťaž má určite vyššiu úroveň ako vlani.
Dokonca aj Vráble, ktoré vypadli zo štvrtej ligy a sú teraz v tabuľke dole, hrali u nás na jar otvorený futbal bez extrémneho betónovania.“
V najbližšom kole cestujú Kračanci do tretieho Bešeňova, pred ktorým majú spomínaný pohodlný sedembodový náskok.
Sviatok s DAC sa nekonal
Po postupe do piatej ligy okupujú Kostolné Kračany tretíkrát v rade stupne víťazov. Vlani zaujali navyše aj postupom cez treťoligovú Galantu (2:1) a Gabčíkovo (1:0) nakoniec až do 4. kola Slovnaft Cupu, v ktorom privítali na nádhernom koberci nikéligový Ružomberok (0:3).
Tohtosezónny pohár však zanechal na futbalovej duši lídra kabíny a ešte v nováčikovskej sezóne ozajstného špílmachra a režiséra stredu poľa, 37-ročného Petra Hamara jeden menší šrám.
„Ak by sme v prvom kole prešli cez Jelku, v druhom by k nám prišiel blízky DAC Dunajská Streda, ktorý by to mal cez chotár doslova na skok,“ hovorí, čo mu leží vyše pol roka na srdci tento odchovanec DAC-u, ktorý bol aj v AS Trenčín či Gabčíkove, ale s najväčšou hrdosťou nosil práve žlto-modrý dres.
„Ak by som v Jelke za stavu 0:0 premenil v 71. minúte penaltu, zrejme by sme ten zápas už doviedli do víťazného konca a potom by nás čakal súťažný zápas Kostolné Kračany – DAC Dunajská Streda,“ hovorí rovný chlap, ktorý dovtedy s istotou roky premieňal svojou vykopanou pravačkou jedenástky, ako na bežiacom páse.
„V zápase gól nepadol a tak musel rozhodnúť penaltový rozstrel. V ňom som už svoj pokus premenil, ale i tak sme na jedenástky prehrali 3:2 a ďalej postúpili domáci. Keď si na to spomeniem, ešte aj dnes ma to zamrzí.“
Dodáme, že televízny zápas FC Jelka – DAC Dunajská Streda skončil pred návštěvou 1800 divákov víťazstvom prvoligistu 4:0.
Uvidí obec majstrovský pohár?
Kostolné Kračany tento rok piatoligový titul už zrejme nezískajú, ak však cez víkend zvíťazí líder maďarskej prvej ligy ETO Győr v poslednom kole v Kisvárde, majstrovský titul bude oslavovať ich rodák Balázs Borbély, kterého otec chodí snáď na každý zápas svojej dediny.
Bývalý kapitán Artmedie Petržalka, 46-ročný Balázs Borbély vedie Győr, ako hráč bol majstrom Slovenska s Petržalkou a teraz siaha na veľký úspech aj ako tréner.
ETO Győr vedie ligu kolo pred koncom pred úradujúcim majstrom Ferencvárosom o jeden bod.
Po vyradení až do tretej ligy pomohol chlap z Kostolných Kračian Győru - ako tréner - najskôr k postupu z druhej ligy do najvyššej súťaže a cez víkend môže zdvihnúť tento bývalý vynikajúci hlavičkár nad hlavu majstrovský pohár u našich južných susedov. Asi ho prinesie ukázať aj do rodnej viesky.