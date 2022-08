Dostavba štadióna v Košiciach sa hýbe. Ide o medzinárodné zápasy i EURO

Po kompletnej dostavbe štadióna sa jeho kapacita zvýši na 12 658 miest na sedenie, hostiť bude aj stretnutia slovenskej reprezentácie. Pôjde o štadión kategórie UEFA 4, ktorý by mal byť jedným z dejísk EURO 2025 hráčov do 21 rokov.

V závere roka 2021 ste ukončili zmluvu s pôvodným zhotoviteľom Košickej futbalovej arény. Nové verejné obstarávanie sa malo rozbehnúť v úvodnej polovici roka 2022. Stalo sa tak o čosi neskôr. Prečo?

Bol by som rád, ak by to bolo skôr, ale museli sme vyriešiť niektoré technické detaily i detaily nastavenia verejného obstarávania. Dnes sme vo fáze, že verejné obstarávanie so všetkými dokumentami je zverejnené.

Záujemcovia o kontrakt ohľadom dostavby štadióna si ich môžu stiahnuť a vypracovávať svoje ponuky. Čas na to majú do konca augusta. Samozrejme, ak v zmysle zákona o verejnom obstarávaní prídu nejaké otázky, námietky, respektíve veci, ktoré budú mať vplyv na predlženie lehoty, bude musieť náš verejný obstarávateľ na to reagovať.