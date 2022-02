Prvý zápas novej éry poľahky zvládli. Košice čaká bonbónik i zápas pravdy

Keďže plní funkciu domovského štadióna FC Košice, minimálne do leta bude pravidelným dejiskom druholigových zápasov. V úvode jarnej časti II. ligy prišla na rad prvá ostrá skúška.

„Máme tri body i dobré skóre, nedostali sme gól. Prvý polčas bol trocha kŕčovitý, ale som rád, že sme to hneď na začiatku druhého zlomili. Potom sme si už futbal užívali. Dúfam, že aj ľudia na tribúnach,“ hodnotil skúsený brankár FC Košice Igor Šemrinec, ktorý mal minimum práce.

Práve takéto zápasy brankári nemajú radi. „Prvýkrát som sa dotkol lopty v 13. minúte. Je to skôr o koncentrácii, lebo stať sa môže hocičo. Navonok to vyzerá ako ľahký zápas, ale psychicky to tak nie je,“ priznal držiteľ dvojnásobného slovenského double s Trenčínom.