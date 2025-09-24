Gól z vlastnej polovice. Tímy z Niké ligy hrali na dedinách a v menších mestách (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi tretieho kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V hre boli aj tímy z Niké ligy, ktoré sa predstavili na dedinách a v menších mestách.
Lob z vlastnej polovice
V televíznom súboji privítali futbalisti štvrtoligovej Dubnice pred vyše 800 divákmi Trenčín.
V minulom kole Trenčania rozstrieľali Kanianku 9:0, no teraz to bol úplne iný zápas.
Futbalisti Dubnice podali kvalitný výkon a s veľkým favoritom prehrali iba tesne 1:2. V závere mali domáci viacero šancí na vyrovnanie, ale tie zostali nevyužité.
Víťazný gól strelil Trenčín krátko po zmene strán, keď hosťujúci Tadeáš Hájovský napriahol z vlastnej polovice a preloboval brankára súpera.
Vysoká výhra Žiliny
V ďalších zápasoch potvrdili úlohu favorita futbalisti Spartaka Trnava, ktorí vyhrali v treťoligovej Beluši vysoko 4:0, Ružomberok triumfoval v treťoligovom Kežmarku až 7:0.
Do ďalšieho kola postupuje aj Žilina, ktorá vyhrala v štvrtoligovej Zubrohlave vysoko 8:0 a Podbrezová, ktorá sa však v treťoligových Podkoniciach natrápila a vyhrala len 3:1.
Duel Gabčíkovo - Dunajská Streda začal neskôr a z tesného víťazstva sa tešil favorit. Jediný gól zápasu strelil v 12. minúte Giorgi Gagua.
Žreb 4. kola Slovnaft Cupu sa uskutoční v piatok o 11:00 h
Slovnaft Cup – 3. kolo
Látky - Fiľakovo 0:1 (0:1)
Gól: 6. Aremu.
Dubnica - Trenčín 1:2 (0:1)
Góly: 55. Púček - 1. Elie Quattara Guibero, 47. Hájovský.
Kežmarok - Ružomberok 0:7 (0:4)
Góly: 27. Kelemen, 30., 76., 84. Tučný, 32. Kelemen, 38. Slávik, 49. Luterán.
Jasenov - Slávia TU Košice 2:2 (0:1), na pokutové kopy 2:3
Góly: 52., 88. Paľo - 28. Matta, 74. Korba.
Malacky - Petržalka 1:3 (1:1)
Góly: 64. Mušák - 26. Lukčo - 5. Gašparovič, 62. Kapur, 82. Bordáč.
Nová Dedinka - Senec 0:4 (0:3)
Góly: 8. Fiala, 36. Nemeškürti, 45. Csémy, 81. Sikorjak.
Martin - Púchov 0:1 (0:0)
Gól: 64. Mušák.
Košecké Podhradie - Trenčianske Stankovce 1:1 (0:1), na pokutové kopy 2:4
Góly: 65. Kováčik - 37. Sedláček.
Beluša - Trnava 0:4 (0:1)
Góly: 19. Paur, 48. Khorkheli, 57. Paur, 65. Jureškin.
Jaslovské Bohunice - Galanta 2:6 (0:3)
Góly: 53. Janso, 89. Stano - 5., 60. Kollárik, 33. Horák, 39. Isa Yusuf, 84. Vass (11m), 87. Mudasiru.
Zubrohlava - Žilina 0:8 (0:2)
Góly: 8. Bari, 24. Prokop, 49. Minárik, 57. Traore, 70. Staník, 80. Staník, 84. Hranica.
Podkonice - Podbrezová 1:3 (0:1)
Góly: 79. Turňa - 33. Kujabi, 49. Hakobyan, 89. Petic.
Dvorníky-Včelára - Bardejov 0:1 (0:1)
Gól: 17. Keresteš (11m).
Lok. Košice - Stará Ľubovňa 1:2 (1:0)
Góly: 14. Katunský - 50. Kolesár, 60. Demjanovič.
Krásno nad Kysucou - Banská Bystrica 1:3 (0:1)
Góly: 77. Faktor - 43. Reiter, 58. Hanes, 62. Arevalo.
Brezno - Liptovský Mikuláš 1:5 (0:3)
Gabčíkovo - Dunajská Streda 0:1 (0:1)
Gól: 12. Gagua.
