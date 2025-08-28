V pohári končí prvý druholigista. Buď dostaneme osem alebo prekvapíme, vravel tréner súpera

TRENČIANSKE STANKOVCE. Pohronie hrá svoj zápas budúci týždeň.
Zástupcovia MONACObet ligy v druhom kole Slovanft Cupu potvrdili rolu favorita a idú ďalej. Teda až na jedného.
Je ním nováčik súťaže OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom, ktorý cestoval do štvrtoligových Trenčianskych Stankoviec.
Chceli druhý scenár
Hoci sa na trávniku stretli kluby z profesionálnej a amatérskej súťaže, na ihrisku to nebolo vidieť.
„Hráčom som pred zápasom vravel, že buď dostaneme osmičku alebo všetkých prekvapíme. Nabádal som ich, aby sme sa pokúsili o ten druhý scenár,“ pre Sportnet vravel tréner OŠK Trenčianske Stankovce Martin Ježík.
Od úvodu mali viac z hry hostia z Lehoty pod Vtáčnikom, ktorí zatlačili súpera pred vlastnú šestnástku. Gól však z prevahy nevyťažili.
„Prvých desať minút z našej strany nebolo dobrých. Pred súperom sme mali prílišný rešpekt a hostia potvrdzovali svoju kvalitu,“ dodal.
Legionár zahodil penaltu
Po štvrťhodine sa domáci otriasli, odolali tlaku súpera a po štandardnej situácii ich do vedenia poslal Roman Gergel – 1:0.
Hostia však v 30. minúte predviedli peknú akciu, na konci ktorej bol doliečený Filip Škrteľ – 1:1.
„Zápas sa postupne vyrovnal a na čisté šance sme dokonca dominovali. Začali sme preto cítiť príležitosť,“ opisoval Ježík.
V 57. minúte sa druholigistovi naskytla výborná možnosť zlomiť zápas na svoju stranu. Legionár Lionel Abate Etoundi však pokutový kop trestuhodne zahodil.
„Toto bol zlomový moment zápasu. Ak by dal súper gól, asi by nás zlomil. My sme si potom začali veriť a išli sme za víťazstvom,“ uviedol.
V 75. minúte rozjasal Trenčianske Stankovce Martin Ďuráči, ktorý sa výborne zorientoval a poslal loptu do siete – 2:1. Vtedy sa začalo rodiť prekvapenie a vypadnutie prvého druholigistu.
„Lehota hrala ešte nedávno našu súťaž, preto sme nevnímali, že hráme s druholigistom. I keď kvalita súpera bola zrejmá.
Sústredili sme sa však na svoj výkon a to sa ukázalo ako kľúčové,“ vravel.
Nie každému sa to podarí
V 82. minúte sa výhoda pokutového kopu naskytla aj domácim. Martin Ďuráči sa nemýlil a strelil svoj druhý gól v zápase – 3:1, čím korunoval prekvapivé víťazstvo štvrtoligistu.
„Nie každému štvrtoligistovi sa podarí vyradiť druholigové mužstvo, takže sme spokojní.
Sme prvým tímom, ktorému sa to podarilo v tejto sezóne, čo nás bude motivovať do ďalšieho priebehu súťaže,“ vravel.
V ďalšom kole cestujú Trenčianske Stankovce do šiestoligového Košeckého Podhradia, ktoré je prekvapením tohto ročníka. Po štvrtoligovom Novom Meste nad Váhom vyradilo v Slovnaft Cupe aj treťoligové Kysucké Nové Mesto.
„Hrajú šiestu ligu, ale v tíme majú kvalitných hráčov z Dubnice a okolia. Nečaká nás preto nič ľahké,“ upozorňuje s tým, že budú hrať na víťazstvo.
Šanca hrať s Trnavou
Ak by aj tento zápas Trenčianske Stankovce zvládli, za istých okolností môžu privítať doma Spartak Trnava. Keď ten potvrdí rolu favorita a vyhrá v treťoligovej Beluši.
„Do pohára sme išli s cieľom zahrať si, pretože je to lepšia príprava ako tréning.
Keď sme sa však v oklieštenom zložení dostali až sem, chceme ísť ďalej. V minulosti sme hrali so Slovanom i Trnavou, takže si to chceme vyskúšať opäť.
Futbal hráme preto, aby sme vyhrávali a prilákali ľudí,“ prezradil.
Trenčianske Stankovce sú aktuálne na deviatom mieste v IV. lige ZsFZ. Na konte majú jednu výhru, jednu remízu a dve prehry.
„Našim cieľom sú horné pozície tabuľky. Hlavne však je, aby chalanom futbal chutil, pretože hráme na amatérskej báze, takže stresy so záchranou mať nepotrebujeme,“ uzavrel tréner OŠK Trenčianske Stankovce Martin Ježík.