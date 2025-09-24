Dedina v pohári trápila favorita. Dnes nestál pri nás futbalový boh, vravela ikona

LÁTKY. V tejto sezóne Slovnaft Cupu už jedného treťoligistu vyradili. Nechýbalo veľa, aby aj v ďalšom kole došlo na penalty.
Futbalisti TJ Družstevník Látky v 3. kole Slovnaft Cupu poriadne potrápili FTC Fiľakovo.
Favorit v poslednej štvrťhodinke iba odkopával lopty a vyhral 1:0 šťastným gólom z úvodu zápasu.
Rozdiel nebolo vidno
Látky sú známe malebným prostredím, malým ihriskom a húževnatým tímom. Mužstvo, ktoré v roku 2024 získalo Prezidentský pohár, hrá aktuálne v V. lige Juh SsFZ, kde mu patrí tretia priečka.
Fiľakovo je druhé v III. lige Stred a cez víkend ho čaká priamy súboj o prvé miesto v Námestove.
Tréner hostí Eugen Bari však nikoho v pohárovom zápase nešetril, poslal na ihrisko najsilnejšiu zostavu.
„Do každého zápasu idem s týmto nastavením. Nerád špekulujem, lebo to vôbec nemusí vyjsť,“ uviedol Bari.
Jeho mužstvo sa ujalo vedenia už v 5. minúte. Na pravej strane spravil gro práce Peter Spodniak, po jeho centri sa lopta odrazila k Sodiqovi Aremuovi a od neho do bránky.
Stalo sa presne to, čomu sa chce každý tím z nižšej súťaže vyhnúť, favorit dal skorý gól. Nenasledovala však žiadna gólová kanonáda hostí.
Rýchlosť Kevina Oláha a Sodiqa Aremua sa na úzkom ihrisku nedokázala naplno prejaviť a v strede poľa domáci zachytili veľa lôpt. Pred bránou súpera dokázali vytvoriť skrumáže, lopta sa odrážala rôznymi smermi, len nie do bránky.
Ak by sa na štadióne v Látkach objavil človek, ktorý nič nevie o účastníkoch zápasu, asi by si myslel, že hrajú súperi z rovnakej súťaže.
Dôležitý je postup
V druhom polčase mali domáci jednoznačne väčšie držanie lopty. Hosťom sa otváral priestor na brejky, ale brankár Jozef Národa sa vyznamenal pri úniku Kevina Oláha.
„Mali sme zápas skôr uzavrieť. Ťažko sa však hrá proti mužstvu, ktorý len nakopáva lopty a hrá veľmi jednoduchý futbal,“ poznamenal tréner Bari.
Podobný ťažký postup na tom istom ihrisku zažil pred dvomi rokmi aj ako tréner Rimavskej Soboty. Vtedy jeho zverenci zápas zlomili len v závere.
„Vedel som, čo nás čaká. Domácim blahoželám k výkonu, hrali jednoduchý, ale účinný futbal a vládali aj kondične až do konca,“ uviedol kouč Fiľakova.
Na tribúne boli aj fanúšikovia hostí a v druhom polčase už kričali „budíček“. Aj na samotných hráčoch bolo vidno, že nie sú spokojní so svojím výkonom.
„Nerobíme si z toho tragédiu. Hlavné je, že sme postúpili,“ podčiarkol Bari.
Fiľakovo sa po prvýkrát dostalo do 4. kola pohára. Svojho súpera spozná v piatkovom žrebe.
„Želal by som si atraktívneho súpera, naši fanúšikovia by si to zaslúžili. Máme najvyššie návštevy v III. lige Stred,“ skonštatoval.
Podpichovačky kamarátov
Domáci fanúšikovia svojich miláčikov po zápase vytlieskali. Hráči aj diváci prežívali zmiešané pocity.
„Látkari“ mohli byť na seba hrdí za svoj obetavý výkon, ale do ďalšieho kola ich to neposunie.
„Pritom už som sa chystal, že žreb budeme spolu pozerať u starostu,“ poznamenal s úsmevom útočník Mário Kurák.
Bývalý ligový hráč je oporou Látok, aj proti Fiľakovu zápas oddrel. Vyhral množstvo súbojov a mal aj jednu sľubnú šancu hlavou, ale lopta minula bránku.
Brankár hostí Richard Šága sa najviac zapotil pri ďalekonosných strelách Jozefa Škopíka. Na klzkom teréne za neustáleho dažďa a vetra to nemal jednoduché.
Kurák a Šága sú dobrí kamaráti, chodia spolu na kávu. Pred zápasom nechýbali podpichovačky, že konečne sa ukáže, kto je lepší.
V podobnom duchu pokračovali aj po stretnutí.
„Raz si mi povedal, že zo šestnástky mi dáš päť gólov z desiatich striel, no dnes si ku mne ani neprišiel,“ nenechal si ujsť možnosť podpichnúť kamaráta Šága.
„Šetril som ťa, lebo ty máš ešte kariéru pred sebou,“ odvetil so smiechom Kurák.
Pekná, aj keď krátka
V predchádzajúcom kole s Lučencom premenila ikona Látok v penaltovom rozstrele posledný, rozhodujúci pokutový kop. Vtedy zápas skončil v riadnom hracom čase remízou 2:2.
„Pohárová cesta bola pekná, aj keď krátka. Kvôli týmto ľuďom sa to oplatí robiť,“ poznamenal bývalý ligový futbalista.
Počas rozhovoru k nemu prichádzali veľkí i malí fanúšikovia, aby zagratulovali k výkonu a potriasli mu rukou.
„Nemáme sa za čo hanbiť. Dnes však nestál pri nás futbalový boh, v poslednej štvrťhodinke ešte aj vietor sa k nám otočil chrbtom,“ poznamenal Kurák.
Aj tréner František Novodomec bol po zápase ešte pod vplyvom emócií. „Myslím si, že to bol jeden z najlepších výkonov môjho tímu. Nechcem uraziť súpera, ale boli sme lepší. Bolo tam viac zakončení, držanie lopty, tlačili sme. Oni už iba bránili. Z toho im vyšli dva-tri protiútoky, ale myslím si, že kvalita bola jednoznačne na našej strane. Chýbalo troška šťastia,“ zhodnotil zápas tréner Látok.
V 66. minúte si dobre hodil loptu v šestnástke domáci Dominik Kudlík, Šága proti nemu vybehol a zrazili sa. Domáci sa dožadovali pokutového kopu, ale márne.
S verdiktmi rozhodcu Erika Gemzického však často neboli spokojní ani hostia, najmä keď išlo o menšie fauly v poli.
„Pri penalte nás možno trochu zarezali. Ináč zápas bol slušný, mali sme obrovské nasadenie. Veď sme hrali s chlapmi, ktorí sú druhí v tretej lige a my sme boli nie vyrovnaným, ale lepším súperom,“ poznamenal Novodomec.
"Chlapcom nemám čo vyčítať, zložil som im poklonu. Náš klub a dedinu reprezentovali vynikajúco," uzavrel domáci tréner.