Boli pred rozpadnutím, oslavovali postup. Jediný šiestoligista v pohári sníva svoj sen

BRATISLAVA. Do 3. kola Slovnaft Cupu sa kvalifikoval jeden tím zo šiestej ligy, je ním TJ Slovan Košecké Podhradie.
V prvom kole vyradila súpera zo štvrtej ligy AFC Nové Mesto nad Váhom po výhre 5:2 a treťoligistu Kysucké Nové Mesto zdolala v druhom kole 1:0.
Teraz bude čeliť ďalšiemu štvrtoligistovi, Trenčianskym Stankovciam.
Historický úspech
Pre Košecké Podhradie je to historický prvá účasť v pohári. Klub z obce s približe tisíc obyvateľmi z okresu Ilava bol založený v roku 1959, avšak väčšinu svojej existencie strávil v okresných triedach.
Niekoľkokrát za ten čas futbal v obci nefungoval. Pri jeho obnove pred 22 rokmi bol aj Rastislav Čepák, prezident klubu a súčasný starosta obce.
„Končilo nám vtedy v doraste v Košeci 11 chlapcov, ktorí sa vrátili do obce, plus sme sa k nim pridali mi starší, vtedy vo veku 25-30 rokov. Takto sme to dali dohromady a začali sme hrať poslednú súťaž, tretiu triedu,“ opisoval.
Pred tromi rokmi Košecké Podhradie postúpilo do VI. ligy a hneď v prvom ročníku v krajskej súťaži skončilo na výbornom druhom mieste.
„Víťazné Nedanovce sa potom prihlásili až do poslednej súťaže a bolo nám ponúknuté postupové miesto do vyššej súťaže, do piatej ligy. Zo športového hľadiska sme to však zamietli, necítili sme sa na to ešte pripravení,“ vravel pre Sportnet prezident klubu.
V šiestej lige hrajú veľa derbyzápasov, po vytvorení novej skupiny šiestej ligy im pribudlo ešte viac súperov z okolia.
„Sú to také derby cez kopec, Košeca, Horná Poruba, kam chodíme odmalička do školy. Je to poprepájané, je to pre nás regionálna výzva,“ zdôraznil Čepák.
Mužstvo je v aktuálnej sezóne po ôsmich kolách na siedmom mieste tabuľky VI. ligy Sever ZsFZ so ziskom 11 bodov.
Môžu len prekvapiť
Trénerom Košeckého Podhradia je Ľubomír Staňo, bývalý hráč Púchova, Rimavskej Soboty, Dubnice nad Váhom či Borčíc.
V Košeckom Podhradí má však korene, pochádza odtiaľ jeho mama.
„V čase nášho pohárového zápasu hrá v Dubnici Trenčín a v Beluši zase Trnava. Verím však, že naši verní fanúšikovia sa na nás prídu pozrieť,“ vravel pre Sportnet Staňo.
„My nemáme čo stratiť, môžeme zas a znova len prekvapiť. Po nedeľnom zápase s Ladcami máme v mužstve veľkú maródku, hráči majú toho dosť,“ poznamenal.
Ide o amatérov, z ktorých niektorí robia na štyri zmeny, v stredy si musia vybaviť dovolenky.
„Chalani sa tešia na Slovnaft Cup, niektorí z nich ho hrajú po prvýkrát. Je to naozaj malý sviatok,“ vyzdvihol tréner.
Práve tento prístup bol kľúčom k obom postupom cez Nové Mestá.
„V prvom zápase s Novým Mestom nad Váhom sme absolútne dominovali. Tvorí sa tam nový káder, majú tam zahraničných hráčov. Veril som, že po týždni sa nemôžu zohrať,“ poznamenal Staňo.
Volal s bývalým spoluhráčom
Pred súbojom s Kysuckým Novým Mestom zavolal aj svojmu bývalému spoluhráčovi z Rimavskej Soboty Jozefovi Pisárovi, jeho mužstvo totiž týždeň predtým hralo s Kysučanmi v tretej lige.
„Volali sme spolu asi pol hodinu, mal som od neho nejaké poznatky. Naši chlapci aj boli prekvapení, že odkiaľ mám info,“ vravel s úsmevom.
Jeho mužstvo proti súperovi z vyššej ligy podalo veľmi dobrý výkon. „Myslím si, že zápas spĺňal aj kritériá štvrtej ligy,“ skonštatoval.
Pred zápasom s Trenčianskymi Stankovcami nepotrebuje informátora, lebo súpera dobre pozná.
„Sú tam hráči, ktorí hrali v Dubnici či v Trenčíne. Kapitán Igor Držík je dokonca dve chaty podo mnou, sme rodáci z Ilavy z vedľajšieho paneláka. Boli sme spolu v jednom mančafte na majstrovstvách Slovenska starých pánov,“ vravel Ľubomír Staňo.
„Myslím si, že rozhodne aktuálna forma a možno aj šťastie. V pohári je to otvorené, my nemáme čo stratiť. Chcením a nasadením im to chceme minimálne znepríjemniť,“ zdôraznil.
V telke ako Ligu majstrov
V prípade postupu do ďalšieho kola by šiestoligista mal slušnú šancu dostať atraktívneho súpera.
Žreb 4. kola sa uskutoční v piatok 26. septembra.
„Ja ako starosta obce snívam o veľkom zápase, aby prišiel Slovan Bratislava alebo Spartak Trnava,“ poznamenal prezident klubu Rastislav Čepák, ktorý si ešte aj sám obuje kopačky.
„Keď vyhrávame 3:1, tak sa tam na dve minúty objavím na ozdobu,“ smial sa.
Verí, že sa dostane do nominácie v stretnutí s Trenčianskymi Stankovcami.
V čase zápasu s Kysuckým Novým Mestom však bol na dovolenke v Trogire, keďže doma neboli nadšení z možnosti, že by kvôli nejakému futbalu na dovolenku nešiel.
„Chalani mi to natáčali cez videohovor a my sme to so zaťom pozerali na televízore ako Ligu majstrov. Veľmi sme sa tešili,“ poznamenal.
„Určite je to najväčší úspech nášho klubu. Škoda, že sa toho nedožili naši najväčší fanúšikovia. Tí by si to užili na našej malej tribúnke a určite by si štrngli ploskačkou,“ vravel starosta.
VIDEO: Radosť futbalistov Košeckého Podhradia z postupu
Prežili aj krízu
Keď začal s funkcionárčením, ešte netušil, že raz z neho bude starosta, ale ťahá to už piate volebné obdobie.
Vníma, že viesť klub je z roka na rok náročnejšie, mladých hráčov ubúda, buď skončia s futbalom, alebo ich odlákajú okolité väčšie kluby ako Dubnica, Trenčín či Púchov.
„Za posledných desať-dvanásť rokov sa k nám nevrátil ani jeden odchovanec,“ povzdychol si.
Mužstvo pred niekoľkými rokmi zažilo menšiu krízu. Prvý zápas si dali odložiť, lebo v obci boli povodne a ihrisko bolo zaplavené. Na druhý zápas vonku nevycestovali, lebo ich bolo málo.
„Potom sme to nejako polepili a súťaž sme dohrali. Boli by sme určite vypadli a možno by to znamenalo aj zánik mužského futbalu u nás. Vtedy sa však odhlásilo družstvo Mikušoviec a tým pádom sa stalo automatickým vypadávajúcim. To nás zachránilo,“ uviedol Rastislav Čepák.
V ďalšom ročníku sa mužstvo dalo dokopy, že skončilo na treťom mieste a išlo do vyššej súťaže.
„Boli sme pred rozpadnutím a o rok sme oslavovali postup,“ poznamenal starosta.
„Snažím sa tu futbal udržať, lebo v je to okrem omše jediná kultúra v obci. Samozrejme, máme aj nejaké kultúrne podujatia, ale pätnásť domácich zápasov v roku je istota, že pätnásť nedieľ si ľudia majú kde stretnúť, dať si pivko a porozprávať sa,“ uzavrel starosta Košeckého Podhradia.
Program Slovnaft Cupu
