Spanilá jazda šiestoligistu pokračuje. Z pohára vyradil tím bývalého reprezentanta

Bránili zubami-nechtami

„Bol to bojovný zápas, bez šancí. Vyšla nám akcia po ľavej strane, Vlado Fuják ušiel a pravou nohou zakrútil do rohu bránky. Bolo to od nás asi tak všetko,“ sebakriticky zhodnotil zápas tréner Horných Salíb Patrik Johancsik.