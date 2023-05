Takým dedkom by som aj ja dal góly, odkázal Škrtelovi parťák z reprezentácie

Klub mu pripravil peknú rozlúčku. V poslednom domácom zápase KFC Komárno vyšiel na trávnik ako kapitán, spolu so svojím synom. Spoluhráči mali na sebe tričko s jeho podobizňou a s nápisom „Ďakujeme, Kornel“.

Už po pohárovom zápase so Spartakom Trnava ste avizovali, že ste možno odohrali posledný celý zápas v profesionálnej kariére. Nesnažili sa vás funkcionári Komárna presvedčiť, aby ste to ešte rok potiahli?

Uvažoval som nad tým už aj v zime, hovoril som o tom s rodinou, že to bude môj posledný polrok v profesionálnom futbale. Potom som to oznámil aj trénerovi a funkcionárom Komárna. Spýtali sa, či ma ešte nejako môžu prehovoriť na ďalší rok, ale povedal som, že moje rozhodnutie je definitívne. Vedenie to akceptovalo, zároveň sme sa dohodli, že pri mužstve ostanem v ďalšej sezóne ako asistent trénera.

Čo bol hlavný dôvod, že ste sa rozhodli ukončiť profesionálnu kariéru?