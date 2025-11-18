Jedného prvoligistu už raz potrápili. Tím z tretej ligy čaká v pohári historický zápas

BRATISLAVA. Historický zápas, súboj dvoch hradov. Takouto upútavkou láka domáci FTC Fiľakovo na stretnutie 5. kola Slovnaft Cupu proti AS Trenčín.
V oboch mestách sa totiž nachádza stredoveký hrad a v rokoch 1311 až 1321 dokonca aj ten fiľakovský vlastnil Matúš Čák Trenčiansky.
Práve mužstvo spod hradu Matúša Čáka pricestuje do Fiľakova na pohárový zápas, ktorého výkop je naplánovaný v stredu o 13.00.
Bez dvoch legionárov
Tieto dve mužstvá sa v histórii ešte nikdy nestretli a Fiľakovo sa ešte nikdy neprebojovalo medzi najlepších 16 mužstiev pohára.
„Chceme potrápiť favorita. Uvidíme, či sa nám to podarí. Myslím si, že to bude ťažký zápas,“ vravel pre Sportnet tréner Fiľakova Eugen Bari.
Nigérijský útočník Sodiq Aremu nebude k dispozícii pre zranenie. Bude to citeľná strata, keďže v tejto sezóne už dal deväť gólov v súťažných zápasoch, šesť v III. lige Stred a tri v Slovnaft Cupe.
Domácim bude chýbať aj Kojo Pele Agyemang z Ghany, ktorý pre vízové záležitosti musel odcestovať do vlasti.
„Nebudeme môcť nastúpiť v najsilnejšom zložení, ale spravíme všetko pre to, aby to Trenčín nemal také jednoduché,“ zdôraznil Bari.
Tešia sa na konfrontáciu
Jeho tím v tejto sezóne postupne vyradil šiestoligovú Lovču (2:1), štvrtoligový Medzibrod (2:0), piatoligové Látky (1:0) a napokon aj druholigového nováčika Sláviu TU Košice (5:2).
Kým v Látkach po rýchlom góle Fiľakovčania tŕpli, v prvom domácom pohárovom stretnutí v tomto ročníku proti Slávii TU priamo excelovali.
„Vo futbale sa môže stať všetko, ale ak sme realisti, musíme uznať, že favoritom je súper. Chlapci sa však veľmi tešia na zápas, nevedia sa dočkať konfrontácie s prvoligovými hráčmi,“ uviedol Bari.
„Terén je podľa mňa dobrý na to, že je november. Samozrejme, s pribúdajúcimi minútami bude ťažší a ťažší a to asi bude výhoda pre nás. Aj preto je dôležité, aby sme prvých dvadsať-tridsať minút dokázali držať krok so súperom,“ doplnil.
Natrápil sa aj DAC
Fiľakovo sa v uplynulých rokoch stretlo s ligovým súperom dvakrát. Vlani v 3. kole podľahlo Komárnu 1:3.
V sezóne 2019/2020, tiež v 3. kole, deväťdesiat minút trápilo Dunajskú Stredu. Po bezgólovej remíze postúpil DAC napokon až po penaltovom rozstrele.
Zhodou okolností trénerom Fiľakova bol aj vtedy Eugen Bari.
„Taký zápas človek nezažije často. Chlapci vtedy nechali na ihrisku srdce aj dušu. Myslím si, že Dunajská Streda nás vtedy v prvom polčase trochu podcenila. Na druhý polčas už prišli na ihrisko tí lepší hráči, ale nie a nie skórovať. Aj taký je futbal,“ vravel kouč Fiľakova.
Kabína drží spolu
Fiľakovčania majú za sebou výbornú jeseň v III. lige Stred, zimujú na treťom mieste. V trinástich zápasoch osemkrát vyhrali, raz remizovali a štyrikrát prehrali, skóre majú 29:26. Získali 25 bodov, na vedúce Námestovo strácajú štyri body.
„Kľúčom je výborný kolektív. Na každom svojom pôsobisku považujem za najdôležitejšie, aby kabína bola v poriadku. Teraz vo Fiľakove držia spolu domáci a zahraniční, mladí a starí. Podarilo sa nám získať dobré posily a každý tréning išli všetci na maximum,“ podčiarkol Bari.
Jeho mužstvo v posledných dvoch kolách nezískalo bod, s banskobystrickým béčkom prehralo doma 1:3, v Lučenci zase 2:0.
„Posledné dva zápasy nám výsledkovo nevyšli, ale nie som smutný, lebo herne sme dominovali, najmä v Lučenci, kde sme však mali veľkú smolu,“ poznamenal.
Fiľakovčania futbal milujú
Jesenná časť tretej ligy sa skončila už 1. novembra, odvtedy sa Fiľakovčania pripravovali na zápas s Trenčínom.
„Trénovali sme štyrikrát do týždňa ako obvykle, hrali sme aj jeden prípravný zápas v Salgótarjáne. Neboli sme však v tom klasickom zápasovom rytme,“ vysvetľoval Bari.
Fiľakovo má najväčšiu návštevnosť v III. lige Stred. Novembrový termín síce stanovuje úvodný výkop na 13.00, čo v pracovný deň nie je príliš šťastné riešenie.
„Tento zápas je odmenou pre hráčov aj pre divákov. Škoda, že sa hrá tak skoro, ale Fiľakovčania futbal milujú a tak verím, že si nájdu cestu na štadión v hojnom počte,“ uzavrel tréner FTC.