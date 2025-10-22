Finalistovi pohára pomohla červená. Škrípalo nám to, súper bol lepší, uznal tréner

ZVOLEN. Čaro pohára spočíva v tom, že aj mužstvá z nižšej súťaže dokážu potrápiť favoritov.
V stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu medzi MFK Zvolen a MFK Ružomberok boli lepším tímom domáci, no finalista minulého ročníka napokon zvíťazil 1:0.
Jediný gól stretnutia dal v 59. minúte po rohovom kope hlavou Martin Chrien, ktorý nastúpil za áčko po zranení kolena po sedem a pol mesiaci.
Gólový návrat
Mal natrhnutý bočný väz a zranenie sa mu obnovilo počas prípravy, preto sa jeho návrat oddialil.
„Tešil som sa na zápas, ale vedel som, že ma to vyzlečie. Predsa len, je iné hrať za béčko a v tréningoch. Bolo to pre mňa dosť náročné,“ vravel autor gólu.
„Rozohrali sme rýchly roh, oni nezareagovali a bol som pred bránou sám. Chvalabohu to išlo do brány,“ opísal svoj gólový moment.
Tréner Ružomberka Ondřej Smetana prezradil, že zvažoval, či ho zaradiť do základnej zostavy.
„Boli sme na križovatke dôležitého rozhodnutia, či ho zapojiť do hry. Jeho výpadok bol dlhý a jeho pripravenosť ešte nie je na takej úrovni.
Mali sme dnes na ihrisku päť-šesť hráčov, ktorí neboli na sto percent pripravení, a tak to aj vyzeralo,“ vravel Smetana.
Kľúčové vylúčenie
Hostia hrali celý druhý polčas v početnej výhode, keďže tesne pred prestávkou bol vylúčený Lukáš Dvorský.
Domáci hráč sa v súboji zahnal rukami a trafil Olivera Luterána zozadu do zátylku. Dvorský je kmeňovým hráčom Ružomberka, vo Zvolene je na hosťovaní.
Tento moment dosť ovplyvnil zápas, dovtedy boli domáci jasne lepším a aktívnejším mužstvom.
„Chlapcom som v kabíne hovoril, aby sa upokojili, aby nedohrávali súboje a hrali to, čo sme hrali dovtedy,“ vravel tréner Zvolena Dušan Tóth.
Rozdiel medzi prvou a druhou ligou v tomto zápase nebol viditeľný.
„Aj my máme hráčov, ktorí majú ligové skúsenosti. Ďalší majú druholigové a ďalší by chceli hrať ligu. Zdôraznil som im, že sa môžu v tomto zápase ukázať,“ doplnil Tóth.
Úradník na neudržanie
Futbal obzvlášť chutil Viktorovi Úradníkovi, ktorý tiež hosťuje vo Zvolene práve z Ružomberka. Na ľavej strane bol na neudržanie, centroval aj strieľal.
Bránu ohrozoval pravačkou, ľavačkou aj hlavou.
„Mal som tri-štyri šance. Škoda, že sme nestrelili prvý gól do tej červenej karty. Podali sme dobrý tímový výkon, nemáme sa za čo hanbiť,“ vravel Úradník.
„Chcel som sa ukázať a chalanov poznám, takže to možno bola moja výhoda,“ doplnil.
Jeho výkon si všimol aj Smetana. „Chcel sa vytiahnuť, mal veľa energie a sebavedomia. Robil nám problémy. Možno sme sa mali naňho pripraviť ešte lepšie. Zamestnával nás, vďaka bohu, že sme to prežili,“ skonštatoval.
Osudná štandardka
Pri červenej karte trochu vzbĺkli vášne na lavičkách. Úradník to sledoval z opačnej strany ihriska v družnej debate s protihráčom.
„Nevidel som to, ale ak tam bola päsť alebo zahnatie, tak je to zaslúžená červená. Musíme to v takomto zápase ustáť, tú emóciu musíme držať,“ vyhlásil.
Vylúčenie znamenalo škrt cez rozpočet domácich.
„Tréner nám v polčase prízvukoval, že to máme dobre rozbehnuté, treba to držať pokope a že z hry nám nemôžu dať gól. Tak to vlastne aj bolo. Len sme zle ubránili jednu štandardku a to sa nám stalo osudným,“ skonštatoval Úradník.
Zvolen sa tlačil do vyrovnania do posledných minút, no sa prekvapenie nekonalo.
Celý zápas to škrípalo
Ružomberok postúpil medzi najlepších 16 mužstiev, ale herne neoslnil.
„Nie sme spokojní, ale cieľ sme splnili. Potrebujeme dostať do hry hráčov po zranení, ktorí mali dlhý výpadok, ale asi tá rotácia bola príliš veľká. Celý zápas nám to škrípalo v základných veciach,“ zhodnotil zápas tréner Ružomberka.
„Často sme si to skomplikovali, aj pri odrazených loptách a v osobných súbojoch, kde sme prepadali. Zvolen bol v mnohých aspektoch hry lepší,“ uznal kouč hostí.
„Súper hral nielen s entuziazmom a energiou, ale ukázal aj kvalitu,“ doplnil Smetana.
Podľa neho červená karta trochu pomohla jeho mužstvu. „Súperovi skôr došli sily, ale priebeh zápasu bol podobný. Našťastie sme si pomohli štandardkou,“ podčiarkol.
„V pohári sa ešte aj s horším súperom dá hrať aj horšie,“ trefne poznamenal Martin Chrien. „Ale po zápase sme si povedali, že kašľať na to, dôležitý je postup,“ vravel hráč Ružomberka.