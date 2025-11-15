Už nech je koniec, hovoril si v ôsmej minúte tréner štvrtoligistu. Oplatilo sa ísť do pohára

TRENČÍN. Pohárové zápasy sú krásne preto, lebo sa v nich naozaj môže stať všetko. Napríklad aj to, že v súboji majstra so štvrtoligistom strelí prvý gól stretnutia tím z nižšej súťaže.
V poslednom zápase 4. kola Slovnaft Cupu viedli Trenčianske Stankovce nad bratislavským Slovanom 1:0 už v 8. minúte, no žiadna senzácia sa nekonala.
Belasí otočili skóre ešte v prvom polčase a napokon zvíťazili 6:1.
Jedno kolo snáď bude stačiť
Domáci zaskočili favorita hneď v úvode stretnutia. Gól strelil 26-ročný Tomáš Svatík, z celkom ostrého uhla preloboval brankára.
„Keď som videl, že brankár nejde von, hneď som chcel lobovať. Nakoniec to nejako tam padlo na zadnú žrď,“ vravel autor gólu.
„Začalo sa to výborne. V ôsmej minúte som si hovoril, nech je koniec,“ usmieval sa aj tréner domácich Martin Ježík.
„Ani niektoré ligové mužstvá nedajú Slovanu gól a nám sa to podarilo. Vážim si, že to bolo na 1:0, ožili aj ľudia. Ak by sme korigovali stav na konci, tak by to nemalo takú hodnotu,“ doplnil kouč Trenčianskych Stankoviec.
Deň pred pohárovým zápasom dal v reprezentácii svoj prvý gól Tomáš Bobček a veľa sa hovorilo o tom, koľko bude musieť zaplatiť do tímovej kasy. Koľko bude stáť gól do siete belasých Tomáša Svatíka?
„Uvidíme. Snáď bude stačiť, keď zaplatím jedno kolo,“ smial sa útočník Trenčína.
Slovan už po druhý raz v tejto sezóne prehrával v Slovnaft Cupe na pôde súpera z nižšej súťaže. V Trsticiach viedli domáci dokonca už 2:0.
„Začiatok bol z našej strany znovu zaspatý, dostali sme lacný gól. Ale potom sme to kontrolovali,“ poznamenal asistent trénera Slovana Boris Kitka po zápase s Trenčianskymi Stankovcami.
Sporná penalta
Belasí vyrovnali už v 17. minúte zásluhou Alena Mustafiča a tesne pred prestávkou sa ujali vedenia gólom zo spornej penalty, ktorú premenil kapitán Vladimír Weiss mladší.
Práve tento gól označil za zlomový moment aj ostrieľaný stopér štvrtoligistu Peter Kleščík.
„Vedeli sme, že zápas bude o tom, aby sme pracovali v hlbokom bloku a snažili sa o nejaký protiútok alebo štandardnú situáciu. Po našom góle nás viackrát podržal brankár, ale napokon súper vyrovnal. Potom prišla sporná penalta a to bol zlomový moment,“ uviedol 37-ročný obranca.
V inkriminovanej situácii išiel do súboja s Alasanom Yirajangom.
„Myslím si, že to bol súboj rameno na rameno. Yirajang si hodil loptu do autu a potom spadol. Rozhodca povedal, že to bolo podrazenie,“ vravel Kleščík.
„V druhom polčase už to Slovan svojou kvalitou uhral, my sme už kondične nezvládali,“ doplnil.
Hostia v úvode druhého polčasu dali za päť minút tri góly. Skórovali Róbert Mak, Yirajang a Filip Lichý. Na konečných 1:6 stanovil v 71. minúte Yirajang.
„Ak by bol konečný výsledok 1:4, bol by som spokojnejší. Ale žiaľ, mali sme v úvode prvého polčasu veľmi silnú päťminútovku,“ skonštatoval tréner domácich Martin Ježík.
2730 divákov
Zápas sa hral na štadióne AS Trenčín na Sihoti pred kulisou 2730 divákov. Tréner Stankoviec Martin Ježík si pred zápasom želal, aby bola vyššia návšteva ako na zápasoch AS, to sa mu splnilo.
V tejto sezóne bolo na trenčianskom štadióne viac divákov iba v dvoch prípadoch, keď AS hral s Trnavou a so Slovanom.
„Atmosféra bola fantastická,“ vyzdvihol Kleščík. „Obrovská vďaka všetkým ľuďom, ktorí si našli cestu na štadión. Bol to obrovský zážitok pre nás hráčov aj pre klub,“ doplnil skúsený stopér.
„Na Slovan sú všetci zvedaví,“ skandovali fanúšikovia Slovana, keď hlásateľ oznámil počet divákov.
Priaznivci belasých minulú nedeľu v stretnutí s Komárnom tvrdo dali najavo svoju nespokojnosť s herným prejavom mužstva. Prepísali chorály a nešetrili kritikou.
V pohárovom zápase už povzbudzovanie prebiehalo tradične. Aj preto nechýbala ani pozápasová ďakovačka s hráčmi.
Nechcú páliť mosty
Aj kapitán Vladimír Weiss mladší mal tentoraz oveľa lepšiu náladu. „Na začiatku sme sa po zbytočnom nedorozumení dostali pod tlak, ale reakcia bola dobrá. Podali sme solídny výkon,“ skonštatoval.
„Aj fanúšikovia ukázali, že chcú fandiť Slovanu, že chceme byť spolu a nechceme páliť medzi sebou mosty,“ zdôraznil kapitán belasých.
Prihral na dva góly a s prehľadom premenil penaltu. „Musím sa priznať, že som trochu cítil tlak, kopať penaltu za stavu 1:1 pri našich fanúšikoch, ktorí asi neboli nadšení, ako sa zápas vyvíjal… Ale musel som zobrať zodpovednosť na seba. Ak by som nedal, asi ma vynesú na chrbte z ihriska. Som rád, že som premenil, tam sa ten zápas zlomil,“ podčiarkol Weiss mladší.
„Splnili sme cieľ, pre ktorý sme sem prišli. Nič sme nechceli podceniť. Nevravím, že bolo všetko ideálne, ale bol to jednoznačný zápas,“ zdôraznil Kitka.
Za Slovan nastúpil v závere zápasu aj 16-ročný Leo Hofstädter. „Trénoval s nami už aj počas poslednej reprezentačnej prestávky. Už tretí-štvrtý rok máme tento zaužívaný model, že sa snažíme chalanov vytiahnuť z akadémie. Je dôležité dať týmto hráčom pocit, že sú stále sledovaní,“ poznamenal Boris Kitka.
Má to zmysel
Trenčianske Stankovce pred tromi rokmi hrali v pohári s Trnavou. Vtedy Spartak vyhral 6:0.
„Bola to podobná skúsenosť. Teraz sa však hralo v Trenčíne, takže bol lepší terén a väčšie ihrisko. To asi tiež dosť ovplyvnilo zápas. Ak by sa hralo u nás doma, pre nás by to bolo asi lepšie,“ myslí si Tomáš Svatík.
„Prišlo viac ľudí, keďže bol väčší štadión, ale keby sme hrali doma, tak aj menej ľudí by znamenalo možno lepšiu atmosféru pre nás,“ pripustil.
Zápas s Trnavou sa uskutočnil v treťom. kole. Tentoraz musel štvrtoligista vyradiť troch súperov, aby mohol privítať ligový tím.
„Keby nám v štvrtom kole vyšlo nejaké Fiľakovo, asi by som sa zbláznil. Pánboh zaplať za ten Slovan,“ povzdychol si tréner Ježík.
„Boli tu také hlasy, či máme ísť do pohára alebo nie. Ale oplatilo sa. Tento zápas bol dôkazom, že to má zmysel,“ podčiarkol Martin Ježík.
Súboj s majstrom bol veľký zážitok aj preňho. „Tento zápas budem mať vrytý do pamäti. Ako hráč som hral proti Slovanu, ako trénerovi sa mi to stalo prvýkrát. Nezažije to každý tréner,“ vyzdvihol.
Už pred zápasom bolo známe, že víťaz tohto stretnutia narazí v ´dalšom
„Sme realisti, nečakali sme, že teraz postúpime a budeme hrať proti Trnave. Aj keď by to bolo zaujímavé, to by som už asi nezvládol,“ uzavrel so smiechom tréner Trenčianskych Stankoviec.