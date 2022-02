Na východe niet väčšieho derby. V Košiciach má platiť, Prešovčanov naštval

Košičania ako popredný druholigový tím zdolali na umelej tráve na Janigovej ulici momentálne treťoligového súpera 4:3. Hetrikom sa o to postaral Samuel Gladiš. Mimochodom, odchovanec Tatrana...

KOŠICE. Na východe Slovenska niet väčšej futbalovej rivality než je tá medzi Košicami a Prešovom. Hoci kluby z oboch miest si v posledných rokoch prešli výraznými problémami, zdá sa, že by im mohlo svitať na lepšie časy.

V Tatrane pozná trištvrte kabíny

„Som veľmi rád, že som strelil tri góly a pomohol tímu k výhre. Bol to pre mňa špecifický zápas. Odmalička som vyrastal v Prešove a po prvýkrát som hral proti svojmu bývalému klubu,“ prezradil 20-ročný mladík.

V gólovo bohatom zápase sa Gladiš prvýkrát presadil v 38. minúte. Po hodine hry pridal ďalšie dva presné zásahy v rozpätí šiestich minút. Jeho súčasný tím viedol už 4:1, súper v závere duel zdramatizoval.

Po zápase si užil podpichovačiek z oboch strán.

„Spoluhráči mi vraveli, že niečo by som mal zaplatiť. Máme tradíciu, že ak hráme proti bývalým klubom a vyhráme, tak niečo prinesieme do šatne. Asi ma to neminie,“ pousmial sa.