Činnosť tímu je neudržateľná. Košice sa rozhodli zrušiť svoje rezervné družstvo

    Momentka zo zápasu Stropkov - Košice B. (Autor: Facebook / MŠK Tesla Stropkov)
    TASR|2. jún 2026 o 14:16
    Tento krok má byť súčasťou širšej stratégie zameranej na efektívnejší rozvoj mladých hráčov.

    Futbalový klub FC Košice sa rozhodol ukončiť činnosť B-mužstva v tretej najvyššej slovenskej súťaži.

    Športový riaditeľ klubu Terry Westley v stanovisku uviedol, že vedenie dospelo k rozhodnutiu po dôkladnej analýze športových, ekonomických a rozvojových aspektov.

    Tento krok má byť súčasťou širšej stratégie zameranej na efektívnejší rozvoj mladých hráčov a ich prípravu pre potreby A- mužstva.

    „Vzhľadom na to, že naše tímy U17 a U19 pôsobia na najvyššej úrovni mládežníckeho súťažného systému, je pre nás nevyhnutné udržať ich konkurencieschopnosť v oboch súťažiach.

    Táto potreba, v spojení s ambíciou mať zároveň B-mužstvo schopné úspešne konkurovať v III. lige, nás privádza do situácie, ktorá je z ekonomického aj rozvojového hľadiska dlhodobo neudržateľná.

    Navyše, ak by sme v nasledujúcej sezóne pokračovali s B-mužstvom, pôsobili by sme v rovnakej súťaži spoločne s FC Lokomotíva Košice a Slávia TU Košice.

    Všetky tri košické kluby by tak súperili nielen na ihrisku, ale aj o obmedzený počet hráčov potrebných na udržanie konkurencieschopnosti jednotlivých tímov,“ vysvetlil Westley pre web FC Košice.

    Klub však zároveň vytvára nový projekt s názvom Project 10. „Jeho súčasťou bude starostlivo vybraná skupina mladých futbalistov s potenciálom a schopnosťami, ktoré im dávajú reálnu šancu presadiť sa v budúcnosti v prvom mužstve FC Košice.

    Od júna 2026 budeme mať pod zmluvou viacerých hráčov vo veku 19 až 22 rokov, ktorí budú trénovať výhradne s A-mužstvom pod vedením hlavného trénera Petra Černáka a jeho realizačného tímu, ktorý má bohaté skúsenosti s prácou s mladými hráčmi a ich rozvojom.

    Zároveň vytvárame pozíciu trénera individuálneho rozvoja na plný úväzok a klubového psychológa na plný úväzok. Naším cieľom je systematicky pripravovať ďalšiu generáciu vlastných odchovancov pre FC Košice.

    Pre hráčov zapojených do projektu budú počas celej sezóny organizované zápasy a fanúšikovia FC Košice budú mať možnosť tieto stretnutia sledovať,“ doplnil anglický športový riaditeľ.

