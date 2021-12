Vukušič: Všetko bolo postavené na hlavu. Kvalitou sme dnes inde

Mnohí ich odpisovali už v auguste. Postupové ambície Košičanov nabrali trhliny hneď v úvode sezóny. Následne sa vzchopili a v závere jesene predviedli víťaznú jazdu. Navyše, desať z trinástich zápasov v jarnej časti odohrajú doma. Znamená to, že sú späť v hre o postup? „Urobili sme obrovský progres. Nevzdávame sa,“ vraví v rozhovore pre Sportnet tréner FC Košice JOZEF VUKUŠIČ.

Kalendárny rok ste ukončili štyrmi druholigovými výhrami v rade. Neľutujete, že prichádza zimná prestávka?

V podstate áno. Teší ma najmä obrovský progres. Jednotlivcov i celého tímu. Na začiatku sme nezvládli zápasy so silnými súpermi, čo by veľa mužstiev položilo. To naše sa v posledných zápasoch dostalo na vrchol svojej výkonnosti. Fyzickej, mentálnej aj technicko-taktickej. Zlepšovali sme sa každým kolom a verím, že na jar v tom budeme pokračovať. Z posledných 27 možných bodov ste získali 22. V Slovnaft Cupe ste postúpili do osemfinále, kde narazíte na Trnavu. Čo na to vravíte? Vždy sa dá zlepšovať. Každý deň na tom robíme, ale niektoré veci sa nedajú preskočiť. V lete odišlo pätnásť hráčov a prišiel zhruba rovnaký počet. Niektorí museli dokončiť svoje predchádzajúce kontrakty a nestihli začiatok prípravy. Pripojili sa až 1. júla.

Príchodom nových hráčov sa kryštalizoval aj sociálny aspekt, museli si sadnúť povahovo. To nás stálo nejaké body. Ak chceme ísť na postup, našim cieľom bolo získať v prvej polovici sezóny tridsať bodov. V pätnástich zápasoch sme ich uhrali 26. Za tým, čo sme si vytýčili, sme zaostali o štyri body. Úplne objektívne sa to pritom hodnotiť nedá, pretože všetko bolo postavené na hlavu.

Košickí futbalisti postupne našli svoju hernú tvár. (Autor: facebook FC Košice)

Čo tým myslíte? Chceli sme už hrať na novom štadióne a trénovať v akadémii, ale všetko sa posunulo. Ani prostredie na Lokomotíve sme si veľmi neužili. Zápasy s Púchovom, Dubnicou nad Váhom i Bardejovom sme museli odohrať u súperov, proti Petržalke sme nastúpili v Humennom. Tieto veci ako tréner ovplyvniť nedokážem. Sústredili sme sa na hernú a výsledkovú stránku. Mužstvo ste preberali skraja jarnej časti predchádzajúcej sezóny. Nepovažujete úvodné mesiace za premrhané obdobie? Vôbec nie. Prišiel som v rozbehnutej sezóne, kedy už nebola možnosť transferov. V zime sa ich niekoľko urobilo, do kádra pribudli Erik Pačinda či Marek Václav. Takisto legionári s opciou, ktorých sme si chceli otestovať. Ukázalo sa, že potrebujeme vymeniť mnoho hráčov, ak chceme postaviť ligové mužstvo.

V lete sme získali takých, ktorí to kvalitatívne potvrdzujú. Nebol to premrhaný čas, práve naopak. Prvotné obdobie sme využili na otestovanie hráčov a podľa toho sme sa potom nastavili. Košice zimujú o jednu priečku nižšie ako vlani. Napriek tomu ste presvedčený, že ste sa posunuli vpred? Určite. Takmer všetky štatistiky máme lepšie. Spolu s Podbrezovou sme dali najviac gólov v súťaži. Jednotliví hráči patria k druholigovej špičke. Cortés patrí k najlepším strelcom, Mölvadgaard k elitným útočníkom, o Pačindovi sa ani nemusíme baviť. Obrovský progres urobil Jakúbek, Šemrinec splnil svoju úlohu. Gallovič s Gubom potvrdili skúsenosti.

Nie všetko vyjde, ale súčasné mužstvo je kvalitatívne inde než pred rokom. Zároveň je stále vo vývoji. V zimnej prestávke v ňom nie je potrebné robiť veľké zmeny. Kolumbijčan José Cortés vládne druholigovým kanonierom. Strelil už desať gólov, rovnako ako Polievka z Banskej Bystrice. Rátali ste s tým, že bude tak produktívny? Niečo také sa nedá predpovedať. V maďarskom DVTK sa príliš nepresadil, ale v rámci skautingu sme ho mali odsledovaného. Vedel som, že má vlastnosti, ktoré sú pre túto súťaž nadpriemerné. Jeho rýchlosť a fyzické predpoklady sú mimoriadné. Dokáže byť rozdielový hráč, ale aj on sa môže zlepšovať. Gólov mohlo byť na jeho konte ešte viac.

Kolumbijčan José Cortés má na konte už desať gólov. (Autor: facebook FC Košice)

Košice hrali v predchádzajúcich sezónach prím v defenzívnych štatistikách. Aktuálne máte najproduktívnejší útok. Vychádza to z typológie hráčov? Áno, ale tú sme si volili my. Odzrkadľuje to našu filozofiu, chceme hrať kombinačný a ofenzívny futbal. Aby ste dosahovali dobré výsledky, musíte mať, samozrejme, aj kvalitnú obranu. Tú ešte potrebujeme doladiť, na jednotlivých postoch došlo k personálnym zmenám. Ideálne by bolo zlepšiť defenzívu a zachovať si produktívnu ofenzívu. Na tom sme pracovali a v posledných zápasoch to už bolo vidieť. V poslednom stretnutí nastúpili v základnej zostave len dvaja košickí rodáci - Gáll a Pačinda. Nie je to odklon od pôvodnej filozofie klubu, ktorý sa snažil stavať na lokálpatriotizme? V prvom rade rozhoduje kvalita. A výkonnosť. Spomínaný zápas bol skôr výnimka. Nie sme mužstvo postavené na legionároch, v základe hrávali traja-štyria. V kádri máme dosť Košičanov i celkovo Slovákov.

Tréner FC Košice Jozef Vukušič (Autor: facebook FC Košice)

Niektorí nepotvrdili svoje kvality a vypadli zo základnej zostavy, hoci mali byť lídrami. Záleží len na nich, dôležitý je každý jeden hráč. Mladíkov z U19 sme nevyužívali zámerne, lebo tá postúpila do ligy a potrebovala sa v nej etablovať. Pri nepriaznivých výsledkoch sa stupňovala kritika. Cítite zvýšený tlak na svoju osobu? Mám už dostatok skúseností a viem, že som iba jedno koliesko tohto stroja. Sú veci, ktoré musia fungovať, až potom príde na rad tréner. Klubu patrí všetka česť, ale je ešte len na začiatku procesu. Na vrcholnej úrovni pôsobí štvrtý rok a v súčasnosti sa bavíme o postupe do ligy, čo je obrovská vec. Chýba k tomu ešte potrebná infraštruktúra. Je výborné, že mládež už hrá na najvyššej úrovni.

Na prvé dve priečky, zaručujúce priamy postup, respektíve baráž, strácate osem bodov. Je to ešte hrateľné? My sa nevzdávame. Druhá polovica doterajšieho priebehu súťaže nám ukázala, že potenciál i kvalitu na to máme. To, čo sa odohralo za posledný polrok, sa niekedy nestihne ani za päť rokov. Zvládli sme to vcelku dobre a naše šance sú otvorené. V tabuľke pravdy sme na prvom mieste, máme plus sedemnásť bodov. Odohráme už len tri zápasy vonku, ale proti veľmi silným súperom. Rešpektujeme ich silu, Podbrezová a Banská Bystrica využívajú skúsenosti, ktoré zbierali posledné roky. Netreba podceňovať ani Komárno či Skalicu. O postup hrá šesť tímov. Čaká nás zaujímavá a špecifická jar.

Klub už využíva priestory Košickej futbalovej arény. Kedy sa tam presídli A-mužstvo? Presťahovať sa chceme ešte počas obdobia, kým trénujeme. Je to pre nás veľmi dôležité. Trénovať však budeme naďalej inde. Uplynulý polrok sme využívali ihrisko v Šaci a bol by som rád, ak by sme stále trénovali aj na Lokomotíve. S tréningovými plochami je problém, platí to pre mládež i áčko. Väčšinu stretnutí odohráme v zime na umelej tráve na Janigovej ulici. Máme naplánovaných osem prípravných duelov, dva z nich v KFA. Počas sezóny by sme tam mali absolvovať predzápasové tréningy a zápasy. Na nový štadión sa veľmi tešíme. Verím, že to bude pre mužstvo ďalší impulz.

Ako vyzerá najbližší program v podaní FC Košice? Trénujeme do 10. decembra a potom bude nasledovať mesačná prestávka. Zimnú prípravu chceme začať 10. januára. Sústredenie v zahraničí, aj vzhľadom ku covidovej situácii, zatiaľ neplánujeme. Sily si zmeriame s mužstvami Fortuna ligy, druhej ligy i Maďarska. Aké pohyby v kádri sa dajú očakávať? V prvom rade si želám, aby nikto neodišiel. Ak by sa tak stalo, musíme ho plnohodnotne nahradiť. Verím, že pôjde maximálne o hosťovania, v snahe získať hernú prax.