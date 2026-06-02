Tím sa stmelil a fungoval ako rodina. Malženice dosiahli historický úspech

V MONACObet lige si po odohraní 30 kôl prvenstvo a priamy postup do najvyššej súťaže zabezpečila Dukla Banská Bystrica.
Súťaž opustia Stará Ľubovňa, Slávia TU Košice a Púchov. Medzi účastníkmi druhej ligy, v ktorej dominujú kluby z miest, sa nestratili ani zástupcovia malej obce s necelými 1 500 obyvateľmi.
Malženice ležia neďaleko Trnavy a jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Miestny OFK Dynamo obsadil v práve skončenom ročníku druhej ligy výborné piate miesto.
O účinkovaní klubu v druhej lige sme sa rozprávali s 22-ročným stopérom Malženíc NICOLASOM KUREJOM.
Ako hodnotíte jarnú časť druhej futbalovej ligy?
Úroveň jarnej časti môžem zhodnotiť len z pohľadu fanúšika, keďže ma trápilo zranenie, ktoré som si z jesennej časti nedoliečil. Na jar sa mi to vrátilo a, bohužiaľ, väčšinu sezóny som nemohol nastupovať.
Ak sa však pozrieme na úroveň druhej ligy ako celku, myslím si, že už samotná tabuľka ukazuje, aká vyrovnaná bola súťaž.
Posledný tím dokázal zdolať tretie mužstvo tabuľky a podobne. Súťaž bola tento rok veľmi náročná a vyrovnaná. Napokon, ešte štyri až päť kôl pred koncom bojovalo o baráž sedem tímov a ostatné mužstvá o záchranu.
Ako ste spokojný s účinkovaním vášho tímu?
S účinkovaním mužstva v jarnej časti som maximálne spokojný. Jediné, čo ma mrzí, je to, že som pre zranenie nemohol byť jeho súčasťou priamo na ihrisku. Chalanom som však fandil, chodil som na každý zápas a ku koncu sezóny už aj na lavičku.
Môžem povedať, že nešlo len o taktiku alebo skúsenosti. Zišla sa výborná partia, kolektív sa stmelil a chalani bojovali jeden za druhého. To bude v nasledujúcej sezóne veľmi ťažké zopakovať, ale verím, že sa nám to podarí.
Každopádne ide o historický úspech klubu. Do posledných kôl sme bojovali o barážovú priečku, takže si myslím, že môžeme byť spokojní.
V čom vidíte príčiny úspešného účinkovania OFK v aktuálne skončenom ligovom ročníku?
Ako som už spomínal, základom úspechu bol kolektív, ale aj posily, ktoré prišli počas zimnej prestávky. Či už veľmi skúsený Gorosito, ktorý bol lídrom v kabíne aj mimo nej, alebo Marek Fábry a Arthur Legnani, ktorí sa výraznou mierou podieľali na tomto úspechu.
Predovšetkým sa vytvorila skvelá partia. Možno by som mohol povedať až rodina. Chalani bojovali jeden za druhého a výsledkom boli výborné výkony celého mužstva.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Plány sú jasné – oddýchnuť si, načerpať sily a 10. júna sa stretnúť na začiatku prípravy na novú sezónu. Piate miesto je síce pekný úspech, ale nemôžeme z neho žiť počas celej nasledujúcej sezóny.
Pôjdeme od zápasu k zápasu, budeme sa snažiť dosahovať čo najlepšie výsledky a verím, že pri správnom nastavení a tvrdej práci prídu aj zaslúžené úspechy.
Moje osobné plány sú dokončiť školu, keďže ma čakajú štátnice, a predovšetkým zostať zdravý. Prežil som si náročné obdobie, počas ktorého som dokonca premýšľal aj nad koncom kariéry, no našťastie sa mi podarilo všetko prekonať.
Chcem na sebe ďalej pracovať, ukázať, že na to mám, byť lepší ako v minulej sezóne a možno si v budúcnosti vybojovať aj šancu zahrať si vyššiu súťaž.