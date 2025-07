Veľké zápasy hrali iba v pohári, teraz budú každý víkend. Tréner roka sa teší na súperov

POPRAD. Hlavným trénerom sa stal v apríli minulého roku. Dovtedy pôsobil pri mužstve ako asistent. Jeho tím ukázal svoj potenciál už v jesennej časti, keď prekvapujúco zimoval na čele. Počas turbulentnej jari napokon jeho zverenci prišli o prvú priečku, ale konečné druhé miesto im zabezpečilo účasť v zápase o postup do druhej ligy. Ten zvládli po mimoriadne napínavom penaltovom rozstrele.

Stalo sa tak, čo málokto čakal: štvortisícová obec Lehota pod Vtáčnikom sa v budúcej sezóne predstaví v druhej najvyššej súťaži.

Jej tréner Dušan Oravec získal v ankete trénerov a kapitánov cenu pre najlepšieho trénera Tipos III. ligy Západ.

Dostal desať hlasov „Je to aj pre mňa prekvapenie, ale veľmi si to vážim. Konkurencia trénerov a celej súťaže extrémne vyrovnaná a veľmi veľká,“ uviedol po slávnostnom galavečere v Poprade Oravec. V ankete získal 10 hlasov, dali mu ho kolegovia Richard Slezák zo Serede, Marcel Turňa z Podkoníc, Marián Tóth z Malaciek, Marián Süttő z Nových Zámkov, Dušan Kramlík z Beluše, Kristián Maťko z Veľkých Ludiniec, Peter Majerník z Častkoviec, manažér Martina Andrej Romančík, vlastný kapitán Marián Štrbák, ako aj kapitán Podkoníc Matúš Turňa, Tréner víťaza súťaže, Richard Slezák zo Serede dostal šesť hlasov. Celkovo dostalo hlasy 13 kormidelníkov. „Ktorýkoľvek tréner by z toho špecifického ročníka získal cenu, bolo by to úplne zaslúžené. Ale veľmi ma to potešilo,“ zdôraznil ocenený kouč. VIDEO: Dušan Oravec

Ocenenie celého klubu Začiatkom minulého roka bol ešte asistent, zrazu je z neho tréner sezóny a postúpil do vyššej súťaže.

„Je to rýchle, ale nevnímal som to až tak. Išli sme krok za krokom, sústredili sme sa na robotu. Toto je odmena, ale bez ľudí okolo by to nešlo. Či už je to rodina, ktorá ma podporovala a bola trpezlivá, alebo ľudia v klube, môj kolega a asistent Braňo Obžera a samozrejme hráči,“ podčiarkol Oravec. „Je to síce individuálne ocenenie, ale ja to beriem ako ocenenie celého klubu,“ doplnil.

Lehota pod Vtáčnikom tri kolá pred koncom ešte viedla tabuľku, ale v závere prišli výsledkové zaváhania: prehra 2:1 u Hamšíkovcoch, remíza 1:1 doma s Častkovcami a prehra 4:1 v Malackách. Mužstvo prežilo klinickú smrť aj v kvalifikačnom zápase o postup: po bezgólovej remíze so Sninou prišli na rad jedenástky. Ak by piaty strelec východniarov svoju penaltu premenil, postúpila by Snina. Brankár Mathew Yakubu však strelu vyrazil, následne aj ďalší a v tábore Lehoty vypukla eufória. „Je to futbal, môže sa stať čokoľvek. Ako sme sa radovali my, mohli sa aj oni. Musíte veriť do posledného momentu,“ poznamenal Oravec.

„Som veľmi šťastný za chlapcov. Išli za tým, chceli to, celú sezónu a boli za to odmenení,“ dodal. Spustil sa kolotoč Lehota pod Vtáčnikom ešte nikdy nehrala druhú najvyššiu súťaž. Ani Dušan Oravec nesníval o tom, že bude trénovať druholigistu. „Ambície klubu nikdy neboli takto postavené. Išli sme do sezóny s tým, aby sme hrali pokojne a nemali stres o záchranu. Aj keď sme boli prví po jeseni, riešilo sa to, že skôr nie, lebo druhá liga je veľmi náročná. To rozhodnutie skúsiť to prišlo až tesne pred koncom súťaže od pánov majiteľov,“ prezradil tréner nováčika. Vyššia súťaž priniesla aj množstvo povinností, treba upraviť štadión tak, aby vyhovoval prísnym normám. „Spustil sa kolotoč, hlavne okolo prestavby štadióna. Ideme teraz do malého dobrodružstva,“ vyhlásil.

Museli upraviť aj tréningový proces. „Pridali sme tam tréningy navyše, všetko išlo o stupeň vyššie. Stále by sa dalo povedať, že to ešte nedosahuje úplne úroveň profesionálneho futbalu, ale snažili sme sa to nejako prispôsobiť. Nie všetci hráči môžu byť profesionáli u nás klube. Snažíme sa to nejako vyladiť,“ vysvetľoval Oravec. Vníma aj to, ako hráči reagujú na väčšiu tréningovú záťaž. „Cítiť, že dávky boli teraz väčšie. Musíme s tým pracovať, učíme sa aj my,“ podčiarkol. Vydobyť si rešpekt V MONACObet lige sa najviac teší na súperov. „Sú tam veľké kluby: Banská Bystrica, Zlaté Moravce, Pohronie a ďalší. Takýto veľký zápas sme si predtým mohli užiť len v pohári. Teraz to budeme mať každý víkend,“ zdôraznil Oravec.