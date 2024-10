Je svojský, nič ho nerozhodí. Tatar gólom zaskočil Trenčín, no favorit senzáciu odvrátil

Výsledok bol však rovnaký. AS Trenčín nadviazal na trnavský Spartak a do osemfinále Slovnaft Cupu postúpil po tesnom výsledku 2:1.

PRIEVIDZA. "To snáď nie je možné. Toto mal byť gól a kopali by sa penalty," povzdychol si fanúšik Lehoty pod Vtáčnikom v závere pohárového zápasu.

Gól proti tímu z Niké ligy ho potešil, no radosť bola tlmená skóre.

"Dostal som loptu do kraja, zavrel som oči a som rád, že to tam padlo. Ťažko povedať, či to bol najcennejší gól v mojej kariére. Patrí medzi tie cennejšie, ale podstatný je výsledok," doplnil Tatar.

Kapitán na blamáž nezabudol

Súčasťou kádra aktuálne druhého tímu III. ligy Západ je Tatar od leta. Predtým si vyskúšal pôsobenie v Pohroní a tiež v Trebišove.

"Sme veľmi radi, že ho máme. Má svoju kvalitu, o ktorej nás opäť presvedčil. V dlhodobej súťaži podáva výborné výkony a má veľký potenciál," uviedol tréner Oravec na adresu autora šiestich gólov v sezóne.

Okrem toho priznal, že Tatar má svojskú povahu:

"Je to maximálny flegmatik, nič ho nerozhodí. Minule bola dosť zima, my sme boli v bundách a on v kraťasoch. S trénerom sme na prášky z toho, aby neochorel, ale on je s tým v pohode. Niekedy sa nasmejeme."

Jeho presný zásah dal zápasu novú emóciu. Kým fanúšikovia Lehoty skandovali a hnali svojich dopredu, Trenčania sa obávali scenáru z minulého roka.