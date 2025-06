Prežili klinickú smrť a oslavujú historický úspech. Boh mi ukázal stranu, vravel hrdina

V druhom polčase to bolo aj podľa lodivoda OFK maximálne opatrné.

„Nikto nechcel spraviť chybu, nikto to nechcel otvoriť a ísť do rizika. Bol to zápas o jednom góle, ktorý vyvrcholil do penát, kde to už je lotéria. My sme prežili klinickú smrť, keď Mathew vychytal Snine postup a následne sa to otočilo pre nás,“ dodal.

Na poslednú chytenú penaltu sa ani nepozeral. Nervy extrémne pracovali.

„Neopakujem trénera Skuhravého, ale väčšinou sa na to nepozerám. Dnes som vydržal prvé tri, a to bolo všetko,“ vravel Oravec.