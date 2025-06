Kde budú hrať druhú ligu? Neprajníci nás motivujú, ako Borčice nebudeme, tvrdí predseda Lehoty

Bol to mimoriadne napínavý zápas, ktorý vyvrcholil až pokutovými kopmi. V nich ukázali pevnejšie nervy hráči OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom , ktorí sa postarali o historický úspech obce so štyritisíc obyvateľmi.

Postúpiť do druhej ligy cez baráž, ktorú hrali vo Zvolene druhé tímy tretích líg.

Tri kolá pred koncom mali náskok štyroch bodov. Pre množstvo zranených hráčov oň prišli, no ešte sa im naskytla jedna príležitosť.

Tá si premiérovo zahrá druhú najvyššiu súťaž a nechce v nej byť iba do počtu.

No zrazu sme hrali o titul, o ktorý sme pre zranenia nešťastne prišli. Nakoniec sme však postup uhrali v emotívnej baráži, na čo budeme dlho spomínať.

Neuveriteľné. Bol to ročník, na ktorý nikdy nezabudneme.

Raz ste boli hore, raz dole. Aké sú vaše pocity krátko po skončení hektickej, no nakoniec úspešnej sezóny?

My ako klub a ľudia v ňom sa ale chceme stále posúvať. Rozhodne neplánujeme byť v druhej lige len fackovací panák.

Lehota pod Vtáčnikom bude hrať druhú ligu, čo znie úžasne. Na druhej strane sú to však pre nás aj veľké starosti a zodpovednosť.

A potom to prišlo. Mathew chytil aj ďalší pokutový kop a stal sa hrdinom. Boli to nádherné emócie, slzy šťastia. V tom je futbal krásny.

Pri poslednej penalte Sniny sme boli v ťažkej situácii, no stále som veril. Nikdy nemôžete prestať dúfať, nádej umiera posledná.

Všetky nechty na rukách som mal ohryzené. Bol to vyčkávací boj, v ktorom nikto nechcel urobiť chybu.

Snina bola blízko víťazstva, stačilo jej premeniť jednu penaltu. Brilantný zákrok však predviedol brankár Mathew Yakubu, ktorý potom chytil aj ďalší pokutový kop a rozhodol o vašom víťazstve. Ako ste to vy ako bývalý brankár prežívali?

Klobúk dole aj pred trénermi, ako to celé napriek viacerým zraneniam dali dokopy. Do zápasu zasiahli dokonca hráči z béčka, ktorí sa však rozhodne nestratili.

Bol to maximálne vyrovnaný zápas so všetkým, čo k tomu patrí.

Za deväťdesiat minút gól v baráži nepadol, nevideli ho diváci ani v 30-minútovom predĺžení, ktoré sa hralo vo veľkej horúčave. Penalty, to sú lotéria, ktorá vyšla lepšie vám. Ako ste barážový duel videli vy?

Dnes sme víťazi a postupujúci tím do druhej ligy. Treba však povedať, že to nie je len zásluha tejto sezóny, ale práce v posledných štyroch rokoch. Mužstvo je dlho pokope a je v ňom zdravá chémia, čo sa ukázalo ako kľúčové.

Ja našťastie nepijem, tak som išiel autom (smiech). Chalani sa presunuli autobusmi na námestie do Lehoty pod Vtáčnikom, kde ich s fanúšikmi vítal pán starosta Michal Ďureje. A potom odišli hráči na chatu do obce Gápel, kde historický úspech poriadne oslávili.

Lehota pod Vtáčnikom aktuálne nemá na druhú ligu vyhovujúci štadión. Kde ju budete hrať?

Od Slovenského futbalového zväzu sme dostali výnimku na jeden rok, takže hrať sa bude v Lehote pod Vtáčnikom.

Aktuálne však začíname s búracími prácami šatní a už budúci týždeň začnú výkopové práce na výstavbu novej tribúny.

V hlavnej budove zrušíme bufet a zväčšíme tak priestory pre šatne a vznikne nám zároveň mediálna miestnosť. Aby sme všetko prispôsobili pre potreby druhej ligy.

Kedy by mala byť rekonštrukcia dokončená? Kde budete hrať zatiaľ?

Práce by mali finišovať koncom augusta, teda okolo štvrtého, piateho kola.

Je tu alternatíva, že by sme sa dohodli na zmene dejiska zápasov, že by sme hrali najskôr len vonku. Alebo sú tú možnosti hrať prvé domáce zápasy na štadióne v Bánovciach nad Bebravou, Novákoch či Prievidzi.

Ešte nie je známe, ako to presne bude. Sústredíme sa však hlavne na to, aby sme čo najskôr hrali na vyhovujúcom štadióne v Lehote pod Vtáčnikom.

Váš úspech sa stretol s množstvom pozitívnych ohlasov, no aj s vlnou kritiky. Vraj nemáte štadión, preto by ste nemali ísť do druhej ligy. Ako tieto reči vnímate?

Neprajníci vždy boli a budú. Rozhodne nás však neodradia od poctivej práce, ale naopak, motivujú nás, aby sme išli ďalej a prekonávali ďalšie výzvy.

Do druhej ligy nejdeme len na otočku, ale chceme sa tam udržať čo najdlhšie. Rozhodneme nebudeme ako Borčice, čo rýchlo vyleteli a padli. My nechceme byť ako niečo rýchlokvasené.