Prvých osem klubov má v zostave zastúpenie. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Západ?

BRATISLAVA. Jesenným lídrom tretej ligy Západ je rezerva AS Trenčín, ale súťaž je veľmi vyrovnaná.
Svedčí o tom aj tradičná anketa Sportnetu, v ktorej sme oslovili všetkých trénerov, aby určili svoju najlepšiu jedenástku.
Hlasy sa dosť rozptýlili, po zrátaní všetkých odpovedí sa vykryštalizovalo osem mien a o zvyšné tri miesta sa uchádzala šestica hráčov zhodne so štyrmi hlasmi. Uprednostnili sme spomedzi nich tých, ktorí odohrali najviac minút počas jesennej časti.
Do ideálnej jedenástky sa dostali hráči z ôsmich klubov a je zaujímavé, že prvých osem tímov tabuľky má aspoň jedného zástupcu v top zostave. Najviac hráčov, konkrétne troch, dali do ideálnej zostavy Nové Zámky. Z Myjavy tam figurujú dvaja hráči, z Galanty, z Trenčína, Prievidze, Častkoviec, Senca a Gabčíkova po jednom.
Zároveň v zostave nechýba šesť najlepších strelcov súťaže.
Najviac hlasov dostali Boris Polevka z Prievidze a Richard Csémy zo Senca, ktorých zaradilo do svojej zostavy až jedenásť trénerov.
Najlepšia jedenástka jesene – III. liga Západ 2025/2026
Andrej Maťašovský (Nové Zámky, 7 hlasov)
Martin Mečiar (Galanta, 9 hlasov), Dominik Fótyik (Nové Zámky, 4 hlasy), Samuel Flamík (Myjava, 5 hlasov)
Matej Palacka (Nové Zámky, 4 hlasy), Fedor Kasana (Trenčín B, 5 hlasov), Boris Polevka (Prievidza, 11 hlasov), Mario Veljaca (Častkovce, 8 hlasov)
Richard Csémy (Senec, 11 hlasov), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo, 4 hlasy), Oleksandr Voitiuk (Myjava, 9 hlasov)
Náhradníci: Samuel Bagín (Trenčín B, 4 hlasy), Denis Adamkovič (Trenčín B, 4 hlasy), Martin Filkorn (Prievidza, 4 hlasy)
Ako hlasovali jednotliví tréneri?
Marek Ďanovský, AS Trenčín B
Maxim Adam Amrich (Galanta) – Martin Mečiar (Galanta), Samuel Bagín (Trenčín B), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Roman Šebeň (Beluša) – Samuel Flamík (Myjava), Fedor Kasana (Trenčín B), Samuel Bednár (Trenčín B) – Richard Csémy (Senec), Adam Gáborík (Beluša), Oleksandr Voitiuk (Myjava)
Adam Rechtorík, Spartak Myjava
Patrik Opalek (Myjava) – Gabriel Halabrín (Myjava), Jegruš Halabrín (Myjava), Ivan Múdry (Myjava), Nikolas Brandis (Trenčín B) – Samuel Flamík (Myjava), Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horniak (Myjava) – Denis Adamkovič (Trenčín B), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Richard Csémy (Senec)
Marián Süttő, FKM Nové Zámky
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Michal Cehula (Galanta), Bankole Olawale Adekuoroye (Nové Zámky), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Patrik Bartoš (Rača), Peter Orávik (Veľké Ludince), Denis Adamkovič (Trenčín B), Matej Palacka (Nové Zámky) – Richard Csémy (Senec), Boris Polevka (Prievidza)
Michal Hipp, FC Slovan Galanta
Maxim Adam Amrich (Galanta) – Kristián Mego (Galanta), Michal Cehula (Galanta), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Alex Holub (Galanta), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo) – Richard Csémy (Senec), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Matej Palacka (Nové Zámky)
Filip Hlohovský, FC Baník Prievidza
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Nazar Oleksiuk (Gabčíkovo), Nikolas Valo (Častkovce), Samuel Bagín (Trenčín B), Martin Filkorn (Prievidza) – Mario Veljaca (Častkovce), Fedor Kasana (Trenčín B), Richard Csémy (Senec) – Boris Polevka (Prievidza), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Jozef Balčirák (Myjava)
Pavol Majerník, OK Častkovce
Patrik Opalek (Myjava) – Jerguš Halabrín (Myjava), Samuel Bagín (Trenčín B), Abbas Bukunmi (Častkovce), Martin Mečiar (Galanta) – Richard Žákech (Častkovce), Samuel Flamík (Myjava), David Zedek (Prievidza), Denis Adamkovič (Trenčín B) – Mário Veljaca (Častkovce), Oleksandr Voitiuk (Myjava)
Milan Pavlovič, ŠK 1923 Gabčíkovo
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Filkorn (Prievidza), Máté Vass (Galanta), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Kristián Mego (Galanta) – Matej Palacka (Nové Zámky), Boris Polevka (Prievidza), Tamás Méry (Gabčíkovo), Adam Gáborík (Beluša) – Oleksandr Voitiuk (Myjava), Mario Veljaca (Častkovce)
Ivan Vrabec, MŠK Senec
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – David Fiala (Senec), Viktor Šimič (Trenčín B), Imrich Bedecs (Senec), Martin Mečiar (Galanta) – Karol Blaško (Dunajská Streda B), Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce) – Fedor Kasana (Trenčín B) – Richard Csémy (Senec), Matej Dolník (Malacky)
Michal Hrenák, kapitán FK Beluša
Andrej Nikolas Kišac (Častkovce) – Martin Mlynár (Beluša), Christian Libič (Senec), Denis Knižka (Beluša), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Roman Holíček (Beluša), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo) – Boris Polevka (Prievidza), Richard Csémy (Senec), Mario Veljaca (Častkovce)
Dávid Macsicza a Zsolt Bazsó, Dunajská Streda B
Zsombor Ollári (Gabčíkovo) – Timothy Krajči (Častkovce), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Martin Jenčuš (Dunajská Streda B), Fedor Kasana (Trenčín B), Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce) – Oleksandr Voitiuk (Myjava), Richard Csémy (Senec), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)
Kristián Maťko, TJ Družstevník Veľké Ludince
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Mečiar (Galanta), Michal Pintér (Veľké Ludince), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Filkorn (Prievidza) – Šimon Kováč (Galanta), Adam Šútor (Veľké Ludince), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo – Mario Veljaca (Častkovce), Boris Polevka (Prievidza), Fedor Kasana (Trenčín B)
Jozef Kováč, FK Slovan Duslo Šaľa
Ladislav Rybánsky (Šaľa) – Radovan Kotlár (Šaľa), Tomáš Hučko (Šaľa), Ivan Múdry (Myjava), Jakub Sova (Šaľa) – Dávid Copko (Myjava), Timotej Matušica (Šaľa), Njabulo Mpofu (Rača), Rogerio Amaro Batista Da Luz (Rača), Ezequiel Henrique Moreira Rodrigues (Šaľa) – Róbert Ešek (Nové Zámky)
Andrej Štellár, FK Rača Bratislava
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Roman Litwiak (Prievidza), Samuel Flamík (Myjava), Róbert Ešek (Nové Zámky), Jaroslav Šalkovič (Senec) – Njabulo Mpofu (Rača), Šimon Kováč (Galanta), Tomáš Lénárth (Gabčíkovo) – Boris Polevka (Prievidza), Matej Dolník (Malacky), Richard Csémy (Senec)
Rastislav Urgela a Peter Mazan, FC Petržalka B
Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Filkorn (Prievidza), Samuel Bagín (Trenčín B), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Martin Mečiar (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Adam Ďurdík (Petržalka B), Mario Veljaca (Častkovce) – Richard Csémy (Senec), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Denis Adamkovič (Trenčín B)
Adrian Danada, KFC Komárno B
Tobias Fuka (Komárno B) – Timotej Cagáň (Komárno B), Tibor Tóth (Komárno B), Michal Cehula (Galanta) – Timotej Matušica (Šaľa), Martin Jenčuš (Dunajská Streda B), Olivér Szombat (Komárno B), Njabulo Mpofu (Rača), Matej Palacka (Nové Zámky) – Richard Csémy (Senec), Oleksandr Voitiuk (Myjava)