    Prvých osem klubov má v zostave zastúpenie. Ako vyzerá ideálna jedenástka III. ligy Západ?

    Kanonier Prievidze Boris Polevka (v zeleno-čiernom drese s číslom 5).
    Kanonier Prievidze Boris Polevka (v zeleno-čiernom drese s číslom 5). (Autor: Erika Kollárová / FC Baník Prievidza)
    Titanilla Bőd|22. nov 2025 o 07:00
    Dvaja hráči dostali po 11 hlasov.

    BRATISLAVA. Jesenným lídrom tretej ligy Západ je rezerva AS Trenčín, ale súťaž je veľmi vyrovnaná.

    Svedčí o tom aj tradičná anketa Sportnetu, v ktorej sme oslovili všetkých trénerov, aby určili svoju najlepšiu jedenástku.

    Hlasy sa dosť rozptýlili, po zrátaní všetkých odpovedí sa vykryštalizovalo osem mien a o zvyšné tri miesta sa uchádzala šestica hráčov zhodne so štyrmi hlasmi. Uprednostnili sme spomedzi nich tých, ktorí odohrali najviac minút počas jesennej časti.

    Do ideálnej jedenástky sa dostali hráči z ôsmich klubov a je zaujímavé, že prvých osem tímov tabuľky má aspoň jedného zástupcu v top zostave. Najviac hráčov, konkrétne troch, dali do ideálnej zostavy Nové Zámky. Z Myjavy tam figurujú dvaja hráči, z Galanty, z Trenčína, Prievidze, Častkoviec, Senca a Gabčíkova po jednom.

    Zároveň v zostave nechýba šesť najlepších strelcov súťaže.

    Najviac hlasov dostali Boris Polevka z Prievidze a Richard Csémy zo Senca, ktorých zaradilo do svojej zostavy až jedenásť trénerov.

    Najlepšia jedenástka jesene – III. liga Západ 2025/2026

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky, 7 hlasov)

    Martin Mečiar (Galanta, 9 hlasov), Dominik Fótyik (Nové Zámky, 4 hlasy), Samuel Flamík (Myjava, 5 hlasov)

    Matej Palacka (Nové Zámky, 4 hlasy), Fedor Kasana (Trenčín B, 5 hlasov), Boris Polevka (Prievidza, 11 hlasov), Mario Veljaca (Častkovce, 8 hlasov)

    Richard Csémy (Senec, 11 hlasov), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo, 4 hlasy), Oleksandr Voitiuk (Myjava, 9 hlasov)

    Náhradníci: Samuel Bagín (Trenčín B, 4 hlasy), Denis Adamkovič (Trenčín B, 4 hlasy), Martin Filkorn (Prievidza, 4 hlasy)

    Ako hlasovali jednotliví tréneri?

    Marek Ďanovský, AS Trenčín B

    Maxim Adam Amrich (Galanta) – Martin Mečiar (Galanta), Samuel Bagín (Trenčín B), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Roman Šebeň (Beluša) – Samuel Flamík (Myjava), Fedor Kasana (Trenčín B), Samuel Bednár (Trenčín B) – Richard Csémy (Senec), Adam Gáborík (Beluša), Oleksandr Voitiuk (Myjava)

    Adam Rechtorík, Spartak Myjava

    Patrik Opalek (Myjava) – Gabriel Halabrín (Myjava), Jegruš Halabrín (Myjava), Ivan Múdry (Myjava), Nikolas Brandis (Trenčín B) – Samuel Flamík (Myjava), Boris Polevka (Prievidza), Tomáš Horniak (Myjava) – Denis Adamkovič (Trenčín B), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Richard Csémy (Senec)

    Marián Süttő, FKM Nové Zámky

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Michal Cehula (Galanta), Bankole Olawale Adekuoroye (Nové Zámky), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Patrik Bartoš (Rača), Peter Orávik (Veľké Ludince), Denis Adamkovič (Trenčín B), Matej Palacka (Nové Zámky) – Richard Csémy (Senec), Boris Polevka (Prievidza)

    Michal Hipp, FC Slovan Galanta

    Maxim Adam Amrich (Galanta) – Kristián Mego (Galanta), Michal Cehula (Galanta), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Alex Holub (Galanta), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo) – Richard Csémy (Senec), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Matej Palacka (Nové Zámky)

    Filip Hlohovský, FC Baník Prievidza

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Nazar Oleksiuk (Gabčíkovo), Nikolas Valo (Častkovce), Samuel Bagín (Trenčín B), Martin Filkorn (Prievidza) – Mario Veljaca (Častkovce), Fedor Kasana (Trenčín B), Richard Csémy (Senec) – Boris Polevka (Prievidza), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Jozef Balčirák (Myjava)

    Pavol Majerník, OK Častkovce

    Patrik Opalek (Myjava) – Jerguš Halabrín (Myjava), Samuel Bagín (Trenčín B), Abbas Bukunmi (Častkovce), Martin Mečiar (Galanta) – Richard Žákech (Častkovce), Samuel Flamík (Myjava), David Zedek (Prievidza), Denis Adamkovič (Trenčín B) – Mário Veljaca (Častkovce), Oleksandr Voitiuk (Myjava)

    Milan Pavlovič, ŠK 1923 Gabčíkovo

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Filkorn (Prievidza), Máté Vass (Galanta), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Kristián Mego (Galanta) – Matej Palacka (Nové Zámky), Boris Polevka (Prievidza), Tamás Méry (Gabčíkovo), Adam Gáborík (Beluša) – Oleksandr Voitiuk (Myjava), Mario Veljaca (Častkovce)

    Ivan Vrabec, MŠK Senec

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – David Fiala (Senec), Viktor Šimič (Trenčín B), Imrich Bedecs (Senec), Martin Mečiar (Galanta) – Karol Blaško (Dunajská Streda B), Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce) – Fedor Kasana (Trenčín B) – Richard Csémy (Senec), Matej Dolník (Malacky)

    Michal Hrenák, kapitán FK Beluša

    Andrej Nikolas Kišac (Častkovce) – Martin Mlynár (Beluša), Christian Libič (Senec), Denis Knižka (Beluša), Martin Mečiar (Galanta) – Samuel Flamík (Myjava), Roman Holíček (Beluša), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo) – Boris Polevka (Prievidza), Richard Csémy (Senec), Mario Veljaca (Častkovce)

    Dávid Macsicza a Zsolt Bazsó, Dunajská Streda B

    Zsombor Ollári (Gabčíkovo) – Timothy Krajči (Častkovce), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Mečiar (Galanta) – Martin Jenčuš (Dunajská Streda B), Fedor Kasana (Trenčín B), Boris Polevka (Prievidza), Mario Veljaca (Častkovce) – Oleksandr Voitiuk (Myjava), Richard Csémy (Senec), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo)

    Kristián Maťko, TJ Družstevník Veľké Ludince

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Mečiar (Galanta), Michal Pintér (Veľké Ludince), Dominik Fótyik (Nové Zámky), Martin Filkorn (Prievidza) – Šimon Kováč (Galanta), Adam Šútor (Veľké Ludince), Kevin Zsigmond (Gabčíkovo – Mario Veljaca (Častkovce), Boris Polevka (Prievidza), Fedor Kasana (Trenčín B)

    Jozef Kováč, FK Slovan Duslo Šaľa

    Ladislav Rybánsky (Šaľa) – Radovan Kotlár (Šaľa), Tomáš Hučko (Šaľa), Ivan Múdry (Myjava), Jakub Sova (Šaľa) – Dávid Copko (Myjava), Timotej Matušica (Šaľa), Njabulo Mpofu (Rača), Rogerio Amaro Batista Da Luz (Rača), Ezequiel Henrique Moreira Rodrigues (Šaľa) – Róbert Ešek (Nové Zámky)

    Andrej Štellár, FK Rača Bratislava

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Roman Litwiak (Prievidza), Samuel Flamík (Myjava), Róbert Ešek (Nové Zámky), Jaroslav Šalkovič (Senec) – Njabulo Mpofu (Rača), Šimon Kováč (Galanta), Tomáš Lénárth (Gabčíkovo) – Boris Polevka (Prievidza), Matej Dolník (Malacky), Richard Csémy (Senec)

    Rastislav Urgela a Peter Mazan, FC Petržalka B

    Andrej Maťašovský (Nové Zámky) – Martin Filkorn (Prievidza), Samuel Bagín (Trenčín B), Ladislav Szőcs (Gabčíkovo), Martin Mečiar (Galanta) – Boris Polevka (Prievidza), Adam Ďurdík (Petržalka B), Mario Veljaca (Častkovce) – Richard Csémy (Senec), Oleksandr Voitiuk (Myjava), Denis Adamkovič (Trenčín B)

    Adrian Danada, KFC Komárno B

    Tobias Fuka (Komárno B) – Timotej Cagáň (Komárno B), Tibor Tóth (Komárno B), Michal Cehula (Galanta) – Timotej Matušica (Šaľa), Martin Jenčuš (Dunajská Streda B), Olivér Szombat (Komárno B), Njabulo Mpofu (Rača), Matej Palacka (Nové Zámky) – Richard Csémy (Senec), Oleksandr Voitiuk (Myjava)

    Tabuľka III. ligy Západ

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
    15
    11
    1
    3
    41:18
    34
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
    15
    9
    4
    2
    38:18
    31
    P
    V
    P
    V
    V
    3
    FKM Nové ZámkyFKM Nové ZámkyFKM Nové Zámky
    15
    9
    2
    4
    21:16
    29
    V
    P
    P
    V
    P
    4
    FC Slovan GalantaFC Slovan GalantaFC Slovan Galanta
    15
    8
    3
    4
    26:17
    27
    V
    P
    V
    R
    V
    5
    FC Baník PrievidzaFC Baník PrievidzaFC Baník Prievidza
    15
    7
    5
    3
    26:27
    26
    V
    P
    R
    P
    V
    6
    OK ČastkovceOK ČastkovceOK Častkovce
    15
    7
    4
    4
    36:20
    25
    P
    R
    V
    P
    V
    7
    ŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 GabčíkovoŠK 1923 Gabčíkovo
    15
    8
    0
    7
    22:26
    24
    P
    V
    P
    V
    P
    8
    MŠK SenecMŠK SenecMŠK Senec
    15
    7
    3
    5
    25:17
    24
    V
    V
    R
    P
    R
    9
    FK BelušaFK BelušaFK Beluša
    15
    6
    4
    5
    26:24
    22
    P
    R
    V
    R
    V
    10
    FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
    15
    5
    2
    8
    21:21
    17
    V
    R
    V
    R
    P
    11
    TJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké LudinceTJ Družstevník Veľké Ludince
    15
    5
    1
    9
    23:31
    16
    V
    V
    P
    P
    P
    12
    FK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo ŠaľaFK Slovan Duslo Šaľa
    15
    3
    5
    7
    26:32
    14
    R
    R
    P
    P
    P
    13
    FK Rača BratislavaFK Rača BratislavaFK Rača Bratislava
    15
    3
    5
    7
    20:26
    14
    P
    P
    P
    R
    P
    14
    FC - Žolík MalackyFC - Žolík MalackyFC - Žolík Malacky
    15
    3
    4
    8
    21:29
    13
    P
    V
    P
    V
    P
    15
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    15
    3
    2
    10
    15:47
    11
    R
    P
    V
    V
    R
    16
    KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
    15
    3
    1
    11
    14:32
    10
    P
    P
    V
    P
    V
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

