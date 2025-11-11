Po úvodnom debakli prišiel rozlet. Mladíci ukázali, že béčka majú v tretej lige opodstatnenosť

BRATISLAVA. Aktuálna sezóna priniesla do tretej ligy veľkú zmenu. Po reorganizácii sa v tretej najvyššej súťaži sa objavili aj B-mužstvá ligových tímov.
Na túto novinku sa mnohí fanúšikovia aj odborníci pozerali skepticky, nedalo sa odhadnúť, či B-mužstvá budú prínosom pre súťaž.
Po jesennej časti je zrejmé, že niektoré béčka priniesli do tretej ligy veľkú kvalitu. Na čele III. ligy Západ zimuje B-tím Trenčína.
V 15 zápasoch 11-krát vyhral, raz remizoval a trikrát prehral. Skóre má 41:18 a získal 34 bodov. Pred druhou Myjavou má náskok tri body, pred tretími Novými Zámkami päť.
Tréner trenčianskej rezervy MAREK ĎANOVSKÝ v rozhovore pre Sportnet zhodnotil jesennú časť a podelil sa o prvé skúsenosti z tretej ligy.
Sezónu ste začali debaklom 0:5 na pôde Galanty. Vtedy by ste si asi nepovedali, že po jesennej časti budete prví.
Určite nie. Naším cieľom bolo pohybovať sa v pokojnom strede tabuľky, aby sme sa mohli venovať tréningovému procesu bez ohľadu na výsledky. Čo sme dosiahli, je určite nad plán.
Tabuľkové postavenie nás veľmi potešilo a potvrdilo to, že práca celej trenčianskej akadémie má kvalitu a môžeme sa oprieť o chlapcov z akadémie.
Stratili ste body v štyroch zápasoch, z toho trikrát hneď v prvých štyroch kolách. Potom ste do konca sezóny prehrali už len raz, ostatné stretnutia ste vyhrali. Po prvom zápase ste spomínali, že prvý stret s mužským futbalom hráčov trochu zaskočil. Potrebovali ste tie úvodné kolá na adaptáciu v tretej lige?
Na začiatku to bolo nepoznané nielen pre chlapcov, ale aj pre nás trénerov, lebo celý realizačný tím pochádza z mládeže. Aj medzi nami trénermi bolo málo skúseností s mužským futbalom. Bolo potrebné sa viac zamyslieť nad prácou, nad vedením v zápase a taktickými pokynmi pre hráčov.
Netreba zabudnúť ani na pomoc hráčov z A-mužstva, ktorí nám chodili pomáhať stále vo väčšom a väčšom počte. Niektorí nám pomáhali stabilne celú sezónu. Prístup chalanov z áčka bol vzorný a naši mladí hráči z dorastu sa mohli od nich veľa naučiť.
Čo ste zmenili ohľadom koučovania či taktických pokynov?
V úvode sme hľadali optimálne zloženie zostavy. Niektorých hráčov sme postavili na iné pozície než boli zvyknutí a v úvodných kolách sa nám potvrdzovalo, že to nebude také jednoduché.
Postupom času si hráči získavali viac a viac na sebavedomí a niektorí nám ukázali práve na pozíciách, ktoré boli v prvých kolách problematické, že nám možno vyriešili otázku. Postupne sme zastabilizovali hráčov na krajných pozíciách obrany, alebo aj stopérsku dvojicu. V rámci defenzívy celého družstva sme sa výrazne zlepšovali a rástli najmä individuálne výkony hráčov.
Máte najlepšiu ofenzívu v súťaži, v 15 zápasoch ste dali 41 gólov. Máte aj jednu z najlepších defenzív so 18 inkasovanými gólmi. Ak nerátame úvodnú päťku s Galantou, boli by ste aj v tomto ukazovateli najlepší. Čomu za to vďačíte? Je za tým práca akadémie?
Jednak práca akadémie, že hráči sú vychovávaní k tomu, aby hrali v ofenzíve sebavedomo, kreatívne, aby sme namiesto 1:0 vyhrali 4:3. Takéto sebavedomie sa snažíme stále vkladať do mladých hráčov.
Čo sa týka defenzívy, tam to bola neustále narastajúca forma jednotlivých hráčov. Naši mladí hráči sa postupne formovali a sa vyformovali na úroveň, že si zvykli na defenzívne súboje v mužskej kategórii. Tam by som videl najväčší posun z pohľadu obrannej fázy.
Je to úvodná sezóna s B-tímami v tretej lige. V jej úvode Košice deklarovali aj odvážnejšie plány, lenže keď sa ich áčku začalo nedariť, tak už ani to béčko nemalo dobré výsledky. Vy ste však dokázali vyhrávať zápasy v tretej lige aj vtedy, keď malo áčko v najvyššej súťaži výsledkovú krízu. Čím to je?
Veľmi zavážila atmosféra v tíme. Hráči z A-tímu chodili hlavne na domáce zápasy, tie vonkajšie sme ťahali väčšinou s hráčmi akadémie. Hráči z áčka k nám prichádzali s úsmevom, v dobrej nálade, s tým, že si chcú spraviť u nás sebavedomie a pristupovali k tomu veľmi zodpovedne.
Považujem za veľmi dôležité, možno aj v porovnaní s inými B-tímami, že väčšina hráčov prešla v mládeži mojimi rukami alebo rukami mojich asistentov. S hráčmi máme absolvovanú nejakú tú históriu a to veľmi napomáha v dôvere hráčov.
Poznajú nás ako trénerov, vedia ako sa správame. Možno cítili aj takú potrebu nám pomôcť. Nemôžem povedať ani o jednom hráčovi z A-tímu, že by jeho výkon nenaplnil očakávania.
Pohyb medzi áčkom a béčkom však fungoval aj opačným smerom. Asi najvypuklejším príkladom je Fedor Kasana, ktorý v závere jesene už nastupoval za áčko. Asi práve o tom by mali byť tie B-tímy, aby sa hráči postupne dostávali aj do A-mužstva.
Jednoznačne. Nemyslím si, že veľa hráčov ročníka 2008 momentálne pôsobí v ligovom tíme. Sme veľmi radi za Kasanu, ale treba povedať, že tam boli aj iní hráči, ktorí už boli členmi áčka, ale ešte veľa toho neodohrali. Jedným z nich bol brankár Alex Húdok. Určite mu pomohlo, že chytával za béčko a v kritickej situácii, keď sa nám zranili brankári, tak bol viac pripravený, ako by to bolo v minulých sezónach.
Zbierať štarty začal aj Denis Adamkovič. Antonio Bazdarič ako zahraničný hráč si tiež prešiel najskôr zápasmi v béčku. Myslím si, že im to veľmi pomohlo k tomu, že potom boli pripravení nastúpiť v áčku.
Neraz sa nám stalo, že niekto zo základnej zostavy béčka naskočil o týždeň v základe áčka. Klub venoval tomu v rámci prípravy oveľa viac času v porovnaní s inými. Po pol roku môžeme povedať, že ide to dobrým smerom. Nesmieme v tom poľaviť.
Ste v kontakte aj s trénerom A-tímu Ricardom Monizom?
Kontakt je hlavne s asistentom Petrom Kleščíkom a manažérom Ľubom Taldom. S hlavným trénerom komunikuje Peter Kleščík a cez neho sa dostávajú informácie k nám. Proces nie je úplne priamy, ale takto to bolo nastavené od začiatku, čiže nie je to nič, čo by nás zaskočilo.
Ako to funguje s účasťou hráčov z áčka u vás? Iba vám oznámia, že kto môže, alebo aj vy môžete mať nejakú požiadavku, koho by ste potrebovali?
Určite to nie je tak, že ja by som kládol nejaké podmienky. Vrchol pyramídy v klube je A-tím a od toho sa všetko odvíja.
A-tím má veľký počet hráčov a to znamená, že už pred víkendom vieme minimálne o dvoch-troch hráčoch, ktorí za nás pôjdu hrať.
Ak áčko a béčko hrá v rozdielne dni, tak pri našich domácich zápasoch sme oboznámení s tým, že každý hráč, ktorý je na lavičke áčka, pripadá do úvahy pre B-tím. Ani raz v sezóne sa nestalo, že by sa to narušilo.
Čo nás úplne najviac teší, že hráči veľmi radi išli hrať za nás a bolo to cítiť na výkonoch, na prístupe v kabíne a na líderstve na ihrisku.
Kto bol najväčším lídrom z hráčov áčka?
Celkovo nerád by som vyzdvihoval jednotlivých hráčov, ale ak to mám brať podľa toho, koľko toho odohral za B-tím, tak určite Samuel Bagín. Jednak patril k najstarším, najskúsenejším hráčom a jeho prístup bol ukážkový.
Ale v každom zápase sa nám ukázal niekto iný ako líder. Nie vždy to boli len hráči A-tímu, veľakrát, možno aj na prekvapenie ostatných, najlepší hráči boli tí, ktorí v tej chvíli ešte nepatrili do áčka.
VIDEO: Zostrih zápasu Trenčín B - Prievidza
V ktorom zápase ste boli najviac spokojný s výkonom vášho mužstva?
Najviac ma tešia výkony, keď tím nie je zložený z veľkého počtu áčkových hráčov, nakoľko nie úplne ich vieme ovplyvniť my ako realizačný tím.
Mali sme veľkú radosť najmä z víťazstiev v Nových Zámkoch či v Šali. Tam sme väčšinou mali troch-štyroch hráčov z áčka a ostatní boli či už z devätnástky, alebo z béčka.
Tie zápasy nás najviac hriali pri srdci, videli sme tam veľmi veľa talentu a našej práce. Najviac poteší vždy to, keď tam vidíte svoju trénerskú prácu.
Čo vám počas jesennej časti ukázala tretia liga?
Hlavne to, že mužstvá sú veľmi odlišné. Sú mužstvá, ktoré naozaj dbajú hlavne na defenzívu a proti nim sa oveľa ťažšie presadzuje.
Potom sú tu mužstvá ako Prievidza, ktorá disponuje veľkou kvalitou a najmä chceli hrať veľmi otvorený futbal. Zdolali sme ich 5:0, ten zápas pre nich možno dopadol kruto, ale fanúšikom sa musel páčiť.
Samozrejme, sú tam aj mužstvá, kde cítiť, že možno nie na každej pozícii majú takého kvalitného hráča a možno aj tá trénovanosť nie je až taká frekventovaná ako v akadémiách.
Ste na prvom mieste, takže nedá sa nespýtať: máte postupové ambície?
Zatiaľ sa to nerieši. Samozrejme, nebudeme sa skrývať, že sa nás to ľudia nepýtajú, alebo že to necítime.
Vstupuje však do toho veľmi veľa faktorov: či káder v A-tíme bude naďalej taký široký, aký bol túto polsezónu, či pravidlá, ktoré sú nastavené pre akadémie, dokážeme stále spĺňať a samozrejme aj to, že akým spôsobom zaujali naši mladí hráči aj náš prvý tím.
Veríme však, že keď takto budeme pokračovať, otázka o prípadnom postupe môže byť niekedy v apríli-máji na mieste.