Deti ešte hrajú, ale muži už skončili. Vymysleli si blud, nemá to nič spoločné s logikou

BRATISLAVA. Boj o prvé miesto v III. lige Východ je mimoriadne vyrovnaný. Na čele zimuje FK Spišská Nová Ves, ale zhodný počet bodov má aj Humenné. Spišiaci sa dostali na čelo vďaka lepšiemu skóre, keďže aj vo vzájomnom zápase týchto dvoch súperov sa zrodila remíza.
Športový riaditeľ a tréner Spišskej Novej Vsi MAREK JANEČKA je s jesennou časťou spokojný, súčasný model tretej ligy sa mu však nepozdáva. Podľa neho kvalita súťaže po reorganizácii klesla a štrnásť účastníkov považuje za málo.
Zimujete na prvom mieste, v tabuľke máte 35 bodov, Humenné ste predbehli o skóre. Aký je váš celkový pohľad na jesennú časť?
Sme spokojní. Odohrali sme 13 zápasov, z toho jedenásťkrát sme vyhrali, dvakrát sme remizovali. Doma sme všetko zvládli za tri body.
Sme prví o skóre, samozrejme, nič to ešte nerieši, ale cieľ sme splnili. Chceli sme byť po jesennej časti na takej pozícii, aby sme mohli stále byť v hre o postup.
Jar však bude extrémne náročná. Všetkých súperov z prvej polovice tabuľky máme vonku, takže nič ľahké nás nečaká.
Uvedomujeme si, že Humenné má taký istý cieľ ako my a na konci súťaže sa jeden z nás dvoch bude tešiť a druhý bude smutný. My spravíme všetko preto, aby sme boli tí, čo sa budú tešiť.
Spišská Nová Ves hrala v sezóne 2023/2024 v druhej lige, ale na jej konci zostúpila. Vtedy ste povedali, že keď sa zase pokúsite o postup, musíte byť na tú súťaž viac pripravení.
Ak postúpime do druhej ligy, určite sa bude riešiť káder, ale ešte tam nie sme.
Momentálne máme v tretej lige veľmi kvalitný káder a niektorí hráči určite spĺňajú parametre druhej ligy. Samozrejme, ešte tam nie sme, takže nad tým sa až tak nezamýšľam.
Ale ak to mám porovnať, tak terajšie mužstvo má určite väčšiu kvalitu ako to, ktoré postupovalo do druhej ligy pred tromi rokmi.
Pred jesennou časťou ste posilnili káder, najväčším úlovkom bol Erik Pačinda. Vtedy sa dosť hovorilo o tom, či môžu byť dve také osobnosti naraz na ihrisku a ako budú spolu fungovať. Aké sú vaše skúsenosti po prvom polroku?
Na začiatku to bolo tak, že Pači hrával v základe a Miloš nastupoval ako žolík. Samozrejme, každý chce hrať v základe, ale my sme robili zostavu podľa toho, ako sme sa takticky pripravovali na súpera, čo sme chceli hrať. V úvode jesennej časti teda Miloš chodil na ihrisko ako žolík, často sa mu podarilo skórovať, čo bol aj náš cieľ, lebo viac mu to vyhovovalo hrať do takej unavenej obrany.
Postupom času sa Miloš prebojoval do základnej zostavy a momentálne je najlepší strelec mužstva. Strelil 13 gólov, rovnaký počet dal aj Erik Streňo z Humenného.
Miloš potvrdil svoje kvality a potvrdilo sa aj to, že v určitom momente, proti niektorým súperom môžu hrať od začiatku na jednom ihrisku aj Pačinda, aj Lačný. Je to však vždy o tom, ako sa na súpera pripravujeme, aký máme zámer, aký spôsob hry chceme zvoliť.
VIDEO: Góly Pačindu a Lačného v zápase so Stropkovom
V zápase so Stropkovom kopala Spišská Nová Ves dve jedenástky a prvú zahrával Pačinda, druhú Lačný. Vtedy Miloš Lačný dal aj príspevok na sociálne siete, že aj tu je odpoveď pre tých, ktorí neverili, že spolu dokážu vyjsť.
Na penalty sú určení oni dvaja, poradie určené nie je. Kto si verí, berie si loptu.
V ktorom zápase ste podľa vás podali najlepší výkon?
Všetky domáce zápasy mali slušnú úroveň. Chceli sme byť doma stopercentní a to sa nám podarilo. Nechcel by som preceňovať nejaký zápas, že bol výborný.
Samozrejme, nevyhli sme sa zápasom, keď sme zbytočne poľavili v hre a súper buď znížil alebo sme aj stratili body.
Vo Vranove sme prespali prvých dvadsať minút, a potom sme naháňali výsledok. Podarilo sa nám vyrovnať, ale už sme nevedeli ten zápas zlomiť. Potom ešte mal šancu aj Vranov a mohol aj vyhrať.
V Slovnaft Cupe ste vypadli už v 2. kole, vyradil vás štvrtoligista z Krásna nad Kysucou. Ako to spätne hodnotíte?
Mrzí nás, že sme vypadli v pohári, lebo sa to stalo so súperom, ktorý hrá o súťaž nižšie a hrali zaň devätnásťroční chlapci.
Dostali sme gól z penalty, ktorá bola oprávnená, potom sme vyrovnali a búšili, búšili, no nevedeli sme dať ďalší gól. S týmto sme mali viackrát problém.
Mohli sme mať v ďalšom kole doma Banskú Bystricu, bol by to špecifický zápas skôr pre mňa. Trénerom tam je Ďuri Jarábek, už pred zápasom sme si volali a on mi vravel: „Tak sa vidíme“ a ešte ja som mu vravel, že ešte sme nepostúpili…
Z tohto pohľadu ma to mrzí, ale inak som to zahodil za hlavu, lebo náš prioritný cieľ je úplne inde. Mohli sme hrať ešte jeden zápas navyše, ale presne v ten termín, keď sme mali hrať s Bystricou, bolo hrozné počasie. Vtedy sme si možno aj povedali chvalabohu, lebo by bolo na tribúne 250 ľudí a nikomu by to nič nedalo.
Mohli sme sa tak sústrediť na ligu, aj keď samozrejme sme vypadli s mužstvom, s ktorým sme vypadnúť nemali. To je jediná čierna škvrna na jeseni, ale som rád, že sme zaváhali iba v pohári a nie v lige.
Máte veľmi podobné štatistiky ako Humenné, vo vašom vzájomnom zápase sa zrodila remíza. Kde sú podľa vás rozdiely medzi vami a Humenným?
Momentálne podľa tabuľky nie sú žiadne, čo sa týka skóre, tak sme na tom trošku lepšie. Dali sme o tri góly viac a oni dostali o jeden menej.
Ja dosť bazírujem na defenzíve, takže ma vždy mrzí, keď inkasujeme. Aj v poslednom zápase na pôde košického béčka sme inkasovali hlúpy vlastný gól.
Rozhodne sa na jar, bude to boj medzi Humenným a nami. Stropkov ešte stále poškuľuje po tom, že ak by sme my dvaja zaváhali, tak by tam mohol byť.
Uvidíme, čo prinesie jar, ale s takýmto mužstvom by sme boli alibisti, ak by sme povedali, že chceme hrať do prvej trojky. S takýmto mužstvom si treba dať najvyššie ciele a tým je postup do druhej ligy.
Pred začiatkom sezóny prebehla reorganizácia tretích líg, ktorú väčšina trénerov kritizovala. Ako to vnímate po prvom polroku?
Za mňa sa liga oslabila a nemá takú kvalitu ako predtým. Ja o tom však nerozhodujem.
Podľa mňa to nie je dobrý model, štrnásť mužstiev je málo, trinásť zápasov je málo. Ak by nebol Regions Cup, tak by sme súťaž skončili už v októbri.
Deti ešte hrajú dva týždne a muži už skončili, to podľa mňa nemá nič spoločné s logikou. Nad tým by sa mali kompetentní zamyslieť a prestať už robiť zmeny a bludy. Každý tretí rok to menia, vždy si pripravia nejakú reorganizáciu a je to celé zle.
Budete ešte v novembri trénovať, alebo už ste dali hráčom voľno?
To je ďalšia vec, čo ukazuje, že páni funkcionári na zväze absolútne nemysleli na kluby. Mám dať teraz hráčom dva mesiace voľno?
Musíme trénovať minimálne do konca novembra. Hráčov musím platiť za to, že trénujú, ale nehrajú majstrovské zápasy.
Opakujem, vymysleli si úplný blud, ktorý robí problémy klubom a ich funkcionárom. Treba s tým niečo robiť.