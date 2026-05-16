ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 10. kolo)

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Zemplín Michalovce dnes hrajú zápas 10. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
16.05.2026 o 17:00
10. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Michalovce
Prenos
V poslednom 10. kole nadstavby Niké ligy skupiny o titul privíta Slovan na svojej pôde Zemplín Michalovce. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00.
Už istý majster má pred druhou Trnavou až dvanásťbodový náskok. Belasí vyhrali štyri zápasy po sebe, naposledy zvíťazili na pôde Podbrezovej 2:1. Góly strelili Barseghjan a Jankovič z pokutového kopu.
Michalovciam patrí 5. priečka so ziskom 41 bodov. Štvrtú Žilinu už dobehnúť nemôžu, strácajú na ňu jedenásť bodov. Avšak preskočiť ich môže šiesta Podbrezová, ktorá stráca dva body. Michalovčania po štyroch prehrách v rade v minulom kole dokázali doma zdolať Dunajskú Stredu 2:1, strelecky sa presadili Ahl a Taylor-Hart.
Už istý majster má pred druhou Trnavou až dvanásťbodový náskok. Belasí vyhrali štyri zápasy po sebe, naposledy zvíťazili na pôde Podbrezovej 2:1. Góly strelili Barseghjan a Jankovič z pokutového kopu.
Michalovciam patrí 5. priečka so ziskom 41 bodov. Štvrtú Žilinu už dobehnúť nemôžu, strácajú na ňu jedenásť bodov. Avšak preskočiť ich môže šiesta Podbrezová, ktorá stráca dva body. Michalovčania po štyroch prehrách v rade v minulom kole dokázali doma zdolať Dunajskú Stredu 2:1, strelecky sa presadili Ahl a Taylor-Hart.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body