ONLINE: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 10. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 10. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
16.05.2026 o 17:00
10. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Rozhodca: Dohál – Kmec, Hrebeňár.
Pekné popoludnie želám všetkým futbalovým fanúšikom! Svoj posledný duel tejto sezóny v Niké lige odohrajú MŠK Žilina a FK Železiarne Podbrezová.
Žilinčania stále majú o čo hrať. V prípade výhry nad Podbrezovou a prehry Dunajskej Stredy by sa posunuli na konečnú tretiu priečku v tabuľke, ktorá by znamenala postup do kvalifikácie Konferenčnej ligy. Taktiež sa môže Michal Faško stať kráľom strelcov v najvyššej súťaži. Na konte má už 14 presných zásahov.
Podbrezová je na šiestom mieste v skupine o titul a bude bojovať v play-off o Konferenčnú ligu. Podbrezovčania prehrali posledné dva domáce zápasy. Najprv podľahli Trnave 0:3 a následne Slovanu Bratislava 1:2. O najlepšieho strelca bojuje aj Radek Šiler, ktorý má na konte 13 gólov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body