Zápasy s béčkami? Hop alebo trop. Buď hráte proti dorastencom, alebo proti ligistom

BRATISLAVA. Jesenným lídrom III. ligy Stred sa stal MŠK Námestovo. Na čele má trojbodový náskok pred rezervou Dukly Banská Bystrica.
Mužstvo Ivana Rusnáka v 13 zápasoch deväťkrát vyhralo, dvakrát remizovalo a dvakrát prehralo. Dalo 39 gólov, čo je najlepšia ofenzíva v súťaži a inkasovalo 15 gólov, čím spolu s Duklou B má aj najlepšiu defenzívu. Na konte má po polovici súťaže 29 bodov.
Na porovnanie: vlani – ešte v III. lige Východ – malo po skončení sezóne Námestovo 38 bodov, v sezóne 2023/2024 získalo 35 bodov a v sezóne 2023/2022, po zostupe z II. ligy, dokonca len 26 bodov.
Prvýkrát zimujú prví
Niet divu, že na Orave po tohtoročnej jeseni zavládla spokojnosť. „Sme veľmi spokojní. To sa nám ešte nestalo, že by sme zimovali prví,“ vravel pre Sportnet tréner Ivan Rusnák.
Námestovo v sezóne 2020/2021 postupovalo do II. ligy, lenže vtedy pre pandémiu Covid-19 sa hralo iba 15 kôl, súťaž bola prerušená v októbri a dohrávalo sa na ďalší rok v máji a júni.
Aktuálnu sezónu začalo Námestovo výborne, z prvých deviatich zápasov vyhralo osem a prehralo len raz, v Podkoniciach.
V posledných štyroch kolách dvakrát stratilo body doma – s Bánovou a s Lučencom, ale dokázalo zvíťaziť na pôde silného bystrického béčka. V záverečnom kole prehralo u Ružomberku B.
„Koniec jesene sme dohrávali už dosť oslabení, ale aj tak sme pochytali nejaké body,“ poznamenal tréner.
Kvalita nešla dolu
Vyzdvihol najmä výhry vonku. „Dôležité víťazstvo bolo v Martine, kde sme vyhrali 1:0. Martin je doma veľmi silný na umelej tráve. Ale najdôležitejšie bolo víťazstvo v Bystrici, lebo chlapcom to dalo dôveru, že môžu hrať s hocikým,“ podčiarkol kouč Námestova.
Pred touto sezónou prebehla na úrovni tretej ligy reorganizácia, namiesto dvoch skupín Západ a Východ vznikli tri: Západ, Stred a Východ.
Mnohým trénerom sa táto zmena nepozdávala, obávali sa poklesu kvality súťaže.
Po prvom polroku si však Ivan Rusnák myslí, že sa tieto obavy nepotvrdili. „Kvalita súťaže nešla dolu. Boli to mylné predstavy klubov z východu, ale aj ani v skupine Východ sa nováčikovia nestratili. Ani u nás to nebolo oslabenie. Bytča ako nováčik je hore na štvrtom mieste, Oravské Veselé sa pomaly škriabe hore, nesklamalo ani Kysucké Nové Mesto,“ skonštatoval.
S Hasprom sa hecovali
V skupine Stred pôsobia dve B-mužstvá. Banskobystrická Dukla je na druhom mieste, Ružomberku B patrí ôsma priečka.
„Béčka sú hop alebo trop. Keď sa koliduje zápas A-mužstva a B-mužstva, tak za B-tím nastupujú prevažne dorastenci. Ak nie, tak môžu nastúpiť z áčka aj šiesti,“ poznamenal Rusnák.
„Toto nepovažujem za veľmi dobré. Niekedy vám to vyjde, že hráte proti dorastencom, inokedy proti ligovým hráčom. Ale aj béčka priniesli veľkú kvalitu, veď keď tam hrá päť-šesť hráčov z áčka, ten výkon má výborné parametre,“ doplnil.
Posledný jesenný zápas v Ružomberku bol preňho špecifický aj z iného dôvodu. „S Janom Hasprom sme kamaráti, aj sme sa troška hecovali. Za Ružomberok B hrali dvaja naši odchovanci, aj v doraste je kopa chlapcov od nás. Takže bola tam trochu rivalita, ale to patrí k futbalu,“ uzavrel Ivan Rusnák.
Netlačia na pílu
Najlepším strelcom Námestova je Marek Bobček, ktorý dal 11 gólov. Na väčšinu z nich mu nahrával Samuel Farský, ktorý sám skóroval osemkrát.
Zranil sa však v 10. kole s Bánovou a bude chýbať do konca sezóny. „Naša ofenzíva tým utrpela. V defenzíve nám zase posledných päť zápasov chýbal Ľubomír Jaššo. Počas zimnej prestávke sa budeme poobzerať po niekom namiesto Farského, lebo v jarnej časti ligy chceme hrať dôstojnú úlohu,“ uviedol Ivan Rusnák.
O prípadnom postupe zatiaľ nechcel hovoriť. „Pôjdeme pokojne od zápasu k zápasu, uvidíme, čo prinesie jarná časť ligy. Netlačíme na pílu,“ podčiarkol.
Vzhľadom na zranenia už uvítal koniec sezóny. Hráči dostali po poslednom kole voľno. „Majú individuálne tréningové plány. Dorast trénuje až do konca novembra, kto bude chcieť, môže s nimi chodiť na tréningy,“ vravel Rusnák.
Súťaž má iba 14 účastníkov a niektorým trénerom sa 13 zápasov za polsezónu máli. Rusnák medzi nich nepatrí. „Tých trinásť zápasov ma stálo toľko nervov, že už mám toho dosť,“ poznamenal so smiechom.