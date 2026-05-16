Lewandowski ukončil ďalšiu kapitolu svojej kariéry. Po štyroch rokoch opustí Barcelonu

TASR|16. máj 2026 o 13:47
Tridsaťsedemročný poľský futbalista s ňou získal tri tituly.

Poľský futbalista Robert Lewandowski potvrdil, že aktuálna sezóna bude jeho poslednou vo farbách španielskej Barcelony.

Tridsaťsedemročný útočník pomohol klubu počas štyroch rokov k zisku troch ligových titulov, rovnakého počtu španielskych Superpohárov a jednému Španielskemu poháru.

„Po štyroch rokoch plných výziev a tvrdej roboty je čas posunúť sa. Odchádzam s pocitom, že misia je splnená. Štyri sezóny, tri majstrovské tituly. Barcelona je späť tam, kde patrí,“ citovala Lewandowského agentúra AFP.

Za Barcelonu nastúpil v 191 súťažných zápasoch, v ktorých zaznamenal 119 gólov.

O služby reprezentanta Poľska majú záujem viaceré kluby z Európy, ale hovorí sa aj o interese zo Saudskej Arábie alebo USA. Do útoku by mal prísť za Poliaka Julian Alvarez z Atlética Madrid.

