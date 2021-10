Remeta po 18 rokoch v Prešove skončil. Prezradil, čo ho znechucovalo

Záver bol smutný, najstarší futbalový klub na Slovensku sa rútil do priepasti. Nemal domovské prostredie, vypadol do tretej ligy a hrozil mu kolaps.

PREŠOV. Prešovský futbal má nové vedenie. Neoficiálne to platilo už od leta, oficiálne to potvrdilo štvrtkové valné zhromaždenie.

„Bol by som rád, ak by sa nám podarilo vrátiť klub tam, kde historicky patrí. Aj s takými hráčmi ako Stano Šesták, Maťo Jakubko a ďalší. Verím, že s podporou mesta, poslancov i sponzorov, ktorí sa k nám začínajú obracať formou rôznej pomoci, sa nám to podarí. Je to dlhá cesta, začíname úplne od nuly. Nemáme mládežnícku akadémiu a je tu problém s hracími plochami,“ hovoril Micheľ.

Minimalistická verzia súčasného rozpočtu by sa mala pohybovať na úrovni 400-tisíc eur.

Kto uhradí kostlivcov?

Podľa Remetu sú záväzky z jeho éry vyplatené. Okrem čiastky, ktorú bývalé vedenie neuznalo.

„Existujú štyri sporné prípady. S hráčmi sme sa počas pandémie, kedy mužstvo netrénovalo, dohodli na znížených mzdách. Na rokovaniach boli aj hráči, ktorí potom nepodpísali kolektívnu dohodu,“ priblížil bývalý šéf prešovského klubu. Má ísť o sumu na úrovni 15-20 tisíc eur.