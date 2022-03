Zásadný zvrat. Futbalový štadión v Prešove stavať nebudú!

„Odstúpenie zdôvodnil šiestimi bodmi. Týkajú sa veci, ktoré treba administratívne doriešiť. To znamená, že niečo nie je zamerané a podobne. Myslím si však, že hlavný problém je ekonomický a pri súčasných cenách im to jednoducho nevychádza,“ tvrdí Mochnacký.

„Teoreticky to môžeme odmietnuť a naťahovať sa, ale ja nie som veľmi za tento prístup,“ vyhlásil.

Už počas zimy sa v Prešove šuškalo o tom, že víťaz verejného obstarávania, ktorým sa stala galantská firma AVA-stav, s.r.o., uvažuje nad odstúpením od zmluvy. Po minulotýždňovom rokovaní sa však zdalo, že začiatok výstavby je na dobrej ceste.

Mochnacký vtedy hovoril o dvanástich bodoch, ktoré je potrebné doriešiť.

„Ide o meracie práce či odvoz stožiarov. Musí sa to vysúťažiť, popíliť a odviezť. Potom môže dôjsť k prevzatiu stavbu. Ak sa to podarí do troch týždňov, budem rád,“ vravel.