Tatran opäť mení za Tatran. Oželel Fortuna ligu, doma ho čaká veľká výzva

Bola to prvá sezóna v najvyššej súťaži. Pre klub i pre neho ako trénera. Nielen postup z druhej ligy, ale aj záver ligového ročníka bol priam rozprávkový.

Od novej sezóny bude viesť rodný Prešov, za ktorý kedysi v lige hrával. Pokúsi sa o oživenie niekdajšej slovenskej futbalovej bašty, ktoré je na najlepšej ceste k postupu do druhej ligy.

Výsledok zodpovedal dianiu na ihrisku. Dali sme dva góly, čo bolo fajn, že sme stretnutie za stavu 0:4 nezabalili. Vytvorili sme si množstvo streleckých i gólových príležitostí a aj preto sa zrodil taký výsledok. Bola to rozlúčka s peknou sezónou.

Ako čerešničku na torte. Po úspešnej sezóne vyšperkovanej ôsmym miestom to bol pre hráčov veľký zápas o pohárovú Európu. Skončil zaslúženým víťazstvom Dunajskej Stredy, ale chlapci si schuti zahrali, na prekrásnom štadióne a s dobrým súperom.

Liptovský Mikuláš zakončil sezónu účasťou v play off o účasť v predkole Európskej konferenčnej ligy. Ako hodnotíte túto skúsenosť?

Nováčikovský elán bol veľký, takisto ochota funkcionárov. Hráči sa na najvyššiu súťaž nesmierne tešili. Úvodné kolá nám ukázali, že ideme do niečoho iného, ťažšieho. Postupne, po odohratí viacerých zápasov, sme zistili, že na to máme a pobijeme sa o príslušnosť v lige.

Už postupom do ligy napísal klub, fungujúci v amatérskych podmienkach, netuctový príbeh. Čo vám vírilo hlavou na štarte fortunaligového ročníka?

Stále tam boli nejaké rezervy, niektoré zápasy sa dali zvládnuť lepšie. Ťažko hovoriť o sto percentách, ale ciele, ktoré sme si dali pred sezónou, sa nám podarilo do bodky naplniť. Takže sa to blíži k maximálnej možnej miere spokojnosti.

Prišli šikovní mladí hráči, ktorí nedostávali v iných kluboch dostatok príležitostí, ako Pinte, Švec či mladý Nagy. Mužstvo bolo dobre vyskladané a ukázali to aj výsledky.

Mojim prvotným cieľom bol udržať hráčov, ktorí sa pričinili o postup z druhej ligy. Chceli sme mužstvo nechať pokope a doplniť ho mladými slovenskými futbalistami. Som rád, že sme to splnili a sezónu sme neodohrali s veľkým množstvom cudzincov.

Kedy ste začali veriť, že by vám to so záchranou mohlo vyjsť?