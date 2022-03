Za 300-tisíc eur druhá liga v Prešove? Micheľ: Hľadáme dočasné varianty

Nastal čas nebyť na posmech

„Nedá sa povedať, že ma to zaskočilo. Vzhľadom na nárast cien a rozdiel medzi požiadavkami staviteľa a vysúťaženou cenou, ktorý predstavoval vyše tri milióny eur, som tento priebeh očakával,“ priznal predseda predstavenstva 1. FC Tatran Prešov Ľuboš Micheľ.

„Neteší ma to, pretože to opäť zbrzdí možnosť prechodu Tatrana do svojho nového stánku,“ hovorí Micheľ.

Ako predstaviteľ futbalového klubu priamo do procesu výstavby štadióna nevstupuje, mesto a samosprávny kraj zriadili v roku 2016 na tento účel spoločnosť Futbal Tatran Aréna.