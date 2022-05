Superšláger sa začal šokujúco, nechýbali mu emócie. Líder to napokon ustál

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Zápas sa začína za stavu 0:0, vraví odveká futbalová pravda. V superšlágri aktuálneho ročníka III. ligy Východ tento stav dlho neplatil. Spišská Nová Ves poňala súboj s 1. FC Tatran Prešov veľkolepo. V predzápase si zmerali sily starí páni oboch klubov, pre deti bolo v slnečnom počasí pripravených viacero atrakcií. Potom už prišiel na rad hlavný bod programu, duel dvoch najväčších ašpirantov na postup do druhej ligy. A ten mal poriadne grády, úvodný polčas priniesol štyri góly.

Hecovali ich, vyplatilo sa Spišiaci skórovali hneď zo svojej úvodnej akcie v tretej minúte. O päť minút neskôr viedli už o dva góly. Presadili sa Attah Junior a Šomšák, po prihrávkach ako na podnose od Janečku. „Celý týždeň sme pracovali na tom, aby sme chlapcov zdravo vyhecovali. Počas jari máme mentálny problém, v úlohe favorita sa presadzujeme ťažko. Chlapci pochopili, že keď do toho dajú srdce, občas sa k ním prikloní aj šťastie,“ vravel spišskonovoveský líder Marek Janečka, ktorý šiel na ihrisku príkladom. Vo veku 38 rokov protihráčov neraz vyškolil skúsenosťami a dokonca aj rýchlosťou.

Po druhom góle domácich zaznel z tribúny sarkastický pokrik desať... „Po zlom výkone v Lipanoch sme sa chceli prezentovať úplne inak. Naším zámerom bolo hrať od úvodu aktívne a pokúsiť sa Prešov zaskočiť, čo sa nám podarilo. Škoda päťminútovej straty koncentrácie, ktorá nás stála tri body,“ povzdychol si tréner Spišskej Novej Vsi Branislav Ondáš. Bič totiž plieskal nielen v úvode, ale aj v závere prvého polčasu.

Pokazili si to v iných zápasoch V 45. minúte Karaš na dvakrát znížil a v pridanej trojminútovej porcii nadstaveného času Prešovčania udreli ešte raz. Pyda povedľa len 18-ročného brankára Hamráka vyrovnal na 2:2. To bol napokon aj konečný stav. Domácim sa nepozdávali obe situácie, ktoré viedli ku gólom súpera. Pred prvým nesúhlasili s nariadením rohového kopu. „Bol som blízko najmä situácie, ktorá viedla k druhému gólu Prešova a vyzeralo to ako ofsajdová pozícia. Ťažko však povedať, vo futbale sa veci zbehnú rýchlo. Niekedy môže mať človek pocit chyby rozhodcu, ale nemusí to tak vôbec byť. Pozrieme si to a vyhodnotíme,“ vravel Ondáš po opadnutí bezprostredných emócií.

Spišiaci išli do zápasu so zámerom prekvapiť Prešov. V úvode sa im to podarilo. (Autor: FK SNV/Dominika Sitiariková)

„Ak by sme ustáli prvý polčas, možno by sme sa tešili. Vyhrávali sme 2:0 a skončilo sa to remízou, takže sme sklamaní. S Prešovom sme v sezóne ani raz neprehrali, ale pokazili sme si to v iných zápasoch na jar, v ktorých sme podali slabé výkony,“ tvrdil Janečka, ktorý po zápase ostal skormútene sedieť na lavičke. Pôjdu po nastolenej ceste „Prešov má naďalej šesťbodový náskok a už si to asi ustráži. Aj keď sme neboli favoritom súťaže, boli by sme zbabelci, ak by sme po jeseni povedali, že nechceme zabojovať o postup. Nastolili sme cestu, po ktorej pôjdeme, či sa to neprajníkom páči alebo nie,“ vyhlásil niekdajší kapitán Trnavy. Cieľom Spišiakov v závere sezóny bude minimálne udržanie si druhej priečky. „Myslím si, že toto mužstvo na to má. Je však mladé a musí sa ešte učiť. Čím viac bude hrať takéto ťažké zápasy, tým bude odolnejšie,“ zdôraznil Janečka.

„V zostávajúcich zápasoch sa chceme prezentovať rovnako oduševneným výkonom. Jar z našej strany nie je ideálna a my to všetci vieme. Verím, že tento zápas nám dáva nádej,“ podotkol Ondáš. Po zmŕtvychvstaní veril v obrat „Zápas sa ešte prakticky ani nezačal a prehrávali sme 0:2. Vstup do zápasu bol z našej strany katastrofálny,“ netajil asistent trénera Prešova Róbert Petruš. „Pred zápasom sme si povedali, že bod by bol veľmi dobrý a víťazstvo fantastické. Podstatné je najmä to, že sme sa po dvoch inkasovaných góloch oklepali a dotiahli to aspoň do remízového skóre. To si veľmi cením. Zo zápasu však mám celkovo rozpačitý dojem,“ hovoril Petruš. „V druhom polčase sa hra rozkúskovala a nebola už tak plynulá. Aj z toho som sklamaný, veril som, že keď sme vstali z mŕtvych, tak Spišskú dorazíme a strelíme tretí gól. Ale vzhľadom na priebeh zápasu som s remízou spokojný,“ priznal.

Bodový rozdiel v tabuľke medzi prvými dvoma mužstvami zostal rovnaký - šesť bodov. (Autor: FK SNV/Dominika Sitiariková)

Hráči Tatrana predviedli po prestávke niekoľko nebezpečných kontier. Ich najväčšiu šancu nevyužil kanonier Jozef Dolný, ktorý zblízka netrafil hlavou loptu ideálne. „Škoda. Maťo Pribula mi výborne nacentroval, mal som to premeniť a mohli sme vyhrať. Základ je, že sme neprehrali. Bol to na jar už náš desiaty zápas bez prehry. Takto potrebujeme pokračovať ďalej,“ skonštatoval Dolný. K nevydarenému úvodu zápasu poznamenal: „Ani neviem, čo mám na to povedať. Do zápasu sme vstúpili dobre, ale zrazu prišla jedna chyba, potom druhá a v ôsmej minúte sme prehrávali 0:2. Bol to úvod ako zo zlého sna. Klobúk dole pred celým mužstvom, že sme do polčasu dokázali vyrovnať.“

Od radosti majú ešte ďaleko Po remíze na ihrisku najväčšieho konkurenta ostal odstup medzi oboma tímami nezmenený. Do konca sezóny zostáva ešte päť kôl. Je už Prešov jednou nohou v druhej lige? „V žiadnom prípade. Hrá sa ešte o pätnásť bodov, my máme náskok šiestich a horšiu bilanciu vzájomných zápasov so Spišskou. Budeme musieť poctivo pracovať až do konca sezóny,“ vyhlásil Petruš.