Sparta či Borussia? Na otvárací zápas v Košiciach má prísť slávny klub

KOŠICE. „Prezident klubu Dušan Trnka sa stavil o basu koňaku s námestníkom mesta Košice Marcelom Gibódom. Ten tvrdí, že do konca septembra má byť trávnik pripravený na hru. My vravíme, že sa to určite nepodarí,“ pousmial sa člen predstavenstva klubu FC Košice Tomáš Juhás.

Podľa Juhása sa trávnik bude pokladať v nie najideálnejšom období. Práce začnú v priebehu týždňa, keď majú byť v Košiciach tropické horúčavy.

„Náš odhad je, že hracia plocha bude pripravená v októbri,“ povedal pre Sportnet Juhás.